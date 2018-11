La Marina honra al reformador Peña Nieto

En un acto que honra a la Marina Armada de México, el Astillero Número 20 fue bautizado como “El Reformador” en alusión, sin lugar a dudas, al legado, invaluable, del Presidente Peña Nieto, el paquete de reformas estructurales, algunas de las cuales, como la Educativa, están en riesgo de desaparecer, y otras de ser modificadas de manera diametral.

Hay maneras inteligentes de rendir merecido homenaje a quien fue su comandante supremo, y creo que el almirante Vidal Francisco Soberón encontró la mejor. Cualquiera sabe que Enrique Peña Nieto será reconocido como un reformador que, se quiera o no, sentó bases para el futuro. El Astillero Número 20 será un recordatorio permanente, a menos que los estrategas de la Cuarta Transformación ordenen el cambio de nombre.

Sin duda, el Presidente Peña Nieto fue consultado sobre la intención del alto mando de la Marina para usar en el buque el adjetivo que identifica a su gobierno y aceptó el nada subliminal homenaje de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro que, no obstante saberlo, se emocionó al leer “Reformador” en la campana que hizo sonar en la botadura del buque patrulla.

Con el pasar del tiempo, y una vez que los historiadores se encarguen del gobierno de Peña Nieto, las reformas estructurales ocuparán lugar de privilegio no obstante la embestida que ya están sufriendo en estos tiempos de revisión.

Habrá mucho que en el futuro inmediato será cuestionado, criticado y hasta satanizado, pero las reformas, aun cuando algunas sucumban al frenesí transformista que se ha apoderado de la actual Legislatura, quedarán para la historia.

El homenaje de la Marina adquiere mayor significado porque entre las Fuerzas Armadas fue la que más se destacó en la lucha contra el crimen organizado. En tiempos en que se esgrime todo tipo de cifras para criticar lo hecho y justificar nuevos planes, pocos se ocupan de la muerte de 152 marinos en la lucha por mantener la seguridad de los mexicanos.

Al referirse a las Fuerzas Armadas, en el Día de la Armada, el Presidente reconoció que “los valores que los unen y los identifican me alentaron, me impulsaron y me inspiraron a dar siempre lo mejor de mí en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades”.

Dijo más: “Los soldados de la patria pueden y deben sentirse orgullosos de haber cumplido con su deber en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir en este sexenio, y que la sociedad valora su colaboración en el esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de las familias y comunidades del país”.

Honor a quien honor merece.