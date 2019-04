La ‘mañanera’ y el pretexto de hallar la transformación

Los vericuetos son muchos, demasiados, si apenas inicia la búsqueda del futuro prometido (“la bella utopía”, dijo hace poco el Presidente Andrés Manuel López Obrador); apenas cuatro meses de sabrá Dios cuántos años, lustros o décadas.

En ese sentido, la “mañanera” cumple varias cosas al mismo tiempo. Intenta ser el cántaro donde se abrevan todas las respuestas, creíbles o no, al soporte informativo por donde fluye la plataforma de la Cuarta Transformación. Pero también es el libreto del día sobre los temas, los programas o los proyectos oficiales en busca de certidumbre que amortigüe la total modificación del sistema de gobierno, aunque retomando, si así se quiere, para respetar la nueva “ideología”, muchos aspectos de antes de la ahora llamada “etapa neoliberal”.

El ejercicio no es malo; creo que hasta necesario, porque mal estaría la cosa si se navegara a ciegas. Aquí, cuando menos, existe la posibilidad de desmadejar cualquier embrollo por muy obstinada que sea la fuente en presentar siempre resultados impecables y decisiones inmejorables. La destreza está en buscar cómo meter el hilo en la aguja.

A las “mañaneras” va todo tipo de prensa, la más vasta pléyade de medios de comunicación. Es fácil distinguir a los verdaderos “fifís”, más que por críticos, por complacientes; a los aduladores; a los conservadores. La “mañanera” se parece mucho a un circo romano. Aunque en este, cuando no gana el tigre, gana el ganso.

En ella se debe aprender a sacar lo más que se puede porque nadie armaría su propio estrado para pararse bajo el patíbulo y cortar el lazo. Aunque tampoco es la idea hacerla de verdugo.

Pero la “mañanera” de López Obrador, que ya la puso en práctica cuando fue Jefe de Gobierno, contiene una adrenalina especial, y hablo fisiológicamente: Es a las 7:00 de la mañana, lo que implica un proceso, en ambas partes, de aprovechar o sacrificar, depende de cómo se vea, parte de la noche, del sueño, del descanso.

Ayer, lo puedo decir, “platiqué con el Presidente”. A eso fui. Y todo está, lo dije, en la forma en que metas el hilo en la aguja:

Soy el séptimo en llegar. El quinto es el del moñito. Es el día 119 de la “mañanera”. Son las 5:25. Esperaba más pelea.

La mañana es gris, como lo sufriera o disfrutara Silvia Molina, aunque poco a poco dejó de serlo; clareó por ahí de las 6:00 y cacho.

El tercero es un bulto; una periodista, me doy cuenta, dormía sentada en el suelo, acurrucada; su cabeza metida en la bufanda y abrazada a su mochila. No la movía ni la intensa platica entre el primero y la cuarta sobre las amenazas de muerte a Carlos Loret de Mola y la renuncia al periodismo de su padre, Rafael (también Loret de Mola).

La fila se va haciendo cada vez más larga, como una culebra que se adueña de la calle Moneda, en la principal lateral de Palacio de Gobierno.

No amanece. Son las 5:42. Si algo debes llevar, antes que todo, antes que un café, son buenas piernas y tranquilidad. La espera es como la de los reos en hilera, aguardando su dotación de lo que sea. Aquí vienes por una ración de verdad.

La línea es marcial: Entrada oficial, 6:30 de la mañana. Entonces podrías pensar que llegar a la 6:00 basta. No. A esa hora ya serás como el número 30 en la fila, lo que significa que ya no estarás ante la mirada directa del Presidente.

Para lograr una butaca VIP se requiere estar casi una hora y media antes, digamos 5:00 de la mañana. Media hora más o media hora menos no le resta nada a la tortura de las siguientes 16 horas.

Faltan 8 minutos para las 6:00 y una enjundiosa (me supongo) reportera sólo anima la espera: “¡Ya llegó (el Presidente). Acaba de llegar; se escucharon las porras (por la puerta principal de Palacio de Gobierno)!”.

6:02: La mañana comienza, por completo, a dejar de ser gris. Los periodistas no pasan de 40.

El octavo no trae acreditación. Viene de Chiapas, del “Hoy Noticias Chiapas”. Soy primerizo, pero me uno al sexto y le leemos la cartilla: No te dejarán pasar. Él desquita su frustración contando quién sabe qué tantas cosas. Pero guarda una esperanza.

6:27: “Ya amaneció y todavía estamos afuera; no manches”, dice la ahora octava, que le quitó el sitio al octavo, que se fue a buscar permiso para entrar.

Lo dije, el asunto es marcial: 6:31, ya ocupamos lugar.

De algo debía sorprenderme. El atril del Presidente (y donde también a veces hablan sus colaboradores, de los que hoy no acudió uno solo) es sometido a una limpieza total, rociado de aerosol y frotado, de pe a pa, con unos paños. Más vale prevenir.

6:55: Llegó “Elenita”. Ganó el tiro al Presidente. Poniatowska dice que acudió sólo por “curiosa”, pero rompió el hielo: “La prensa ‘fifí’ no existe. Los periodistas son muy chambeadores”.

Apenas callaron los “clics” de las cámaras fotográficas sobre la autora de “La Noche de Tlatelolco” y la figura solitaria de Andrés Manuel López Obrador salía de atrás de unos paneles de madera.

“Ya están bajando los programas… Las ayudas, los apoyos, están en marcha”, arrancó sin decir agua va.

“Que todos los mexicanos me ayuden a empujar al elefante, a quitarle la reúma… Para que empiecen a ver más los cambios. Siete millones de adultos reciben ya su pensión… Niños y jóvenes…”.

Comenzábamos, entonces, a darle una repasada a la transformación. La Cuarta, dice el Presidente.

Algunos intentamos meter bien el hilo en la aguja. Para eso estábamos ahí. Ya “desmañanados”, qué más no queda.

