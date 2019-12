La magistrada, el juez y Rosario

El pleito por la inseguridad; si Juárez ya lo arregló, dijo AMLO; Mario Delgado no se queda fuera de la fiesta

Bastante práctico y puntual el ejemplo, de ayer, de la Magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, para darse un iris de cómo andan las cosas en materia jurídica.

…

La primera sorprendida fue la defensa de Rosario Robles. Porras Ordiozola dio una explicación de por qué no compartía la medida de prisión preventiva impuesta a la ex titular de Sedatu y Sedesol por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna… ¡Pero la ratificó!

…

“El sentido de lo resuelto no es absoluto o inmodificable”, dijo la Magistrada. “En opinión de esta potestad, las circunstancias que la sustentan, válidamente, admiten modificación o variación objetiva porque la eventual pena a imponer, como motivo único, no es suficiente para sostener la prisión preventiva”.

…

A pesar de tan clara exposición, sustentada en el Artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, las cosas para la ex funcionaria federal continúan igual.

…

“Para la comunidad jurídica de México es un hecho sin precedentes que se declaren fundados los agravios y se decida mantener la medida cautelar”, señalaron los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta.

…

Esto quizá responda la pregunta que hace una semana se hacía Robles. “¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción, por cierto, corrompiendo las leyes?”.

EL PLEITO POR LA INSEGURIDAD

Bonito se puso el cuento entre los gobernadores -algunos, no todos; panistas, principalmente- y el Gobierno federal luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador descobijara a quienes no cumplen con las reuniones de Seguridad y que, afirma, son una de las causas de que el problema nacional no se resuelva.

…

El punto álgido fueron las reuniones tempraneras puestas sobre la mesa en la 45 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la que asistieron, por cierto, López Obrador y todo el Gabinete de Seguridad, así como los mandatarios estatales.

…

Desde este martes, la confrontación se veía venir en un asunto en el que el Gobierno Federal está crispado ante la falta de resultados a un año de administración morenista. Ya la noche anterior, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, había lanzado un “buscapiés”: “Entre más madrugan, más mal nos va”.

…

A la que siguió la postura de Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, quien dijo que la información federal era un error porque señalaba que él había asistido a sólo a tres reuniones y “no he ido a ninguna… porque ahí no se toman decisiones”.

…

O la de Silvano Aureoles. “Si la fórmula para disminuir la inseguridad fuera reunirse todas las mañanas”, las cifras fueran otras.

…

Vaya, lo peor para México sería que además de la guerra contra la delincuencia organizada, en la forma que se quiera, incluidos los “besos y abrazos”, ahora surgiera una confrontación entre los supuestos “buenos”.

…

Ante todo, que los gobernadores interpretarán a su modo la advertencia de Alfonso Durazo: “O le atoramos juntos o fracasamos por separado”.

SI JUÁREZ YA LO ARREGLÓ, DIJO AMLO

“A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, dijo Andrés Manuel López Obrador en una respuesta “fast track” a la propuesta de iniciativa de echar abajo la “separación Iglesia-Estado” de la senadora morenista María Soledad Luévano.

…

El Presidente fue claro: “No nos metamos en ese terreno”. Este martes, a muchos causó extrañeza una propuesta en tales términos (más libertad y concesiones para las Iglesias, libertad para políticos y servidores públicos de participar en cultos, y en política los religiosos) que, en principio, hacía reparar en una contradicción a la “Cuarta Transformación” sobre la “Segunda”.

…

Fue tanta la sorpresa que algunos malosos llegaron a pensar que la idea no era sólo de la senadora, que en su segundo nombre (Soledad) ahora lleva la penitencia. Pero ¿quién querría poner a prueba a quién?

…

Lo mejor de todo fue que hasta el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, estuvo de acuerdo con el Presidente en tocar el principio del Estado laico. Así que nadie haga como que la Virgen le habla. Las cosas claras y el chocolate espeso.

MARIO DELGADO NO SE QUEDA FUERA DE LA FIESTA

Será el sereno, pero si el 2020 iniciará a tambor batiente en Morena, con eso de su Congreso Nacional pendiente para encuadrar la elección de su primer presidente nacional, lo mejor es hacer ruido.

…

Así seguramente lo ve Mario Delgado, a quien la levantada de polvo en torno a Lily Téllez para que permanezca o no en la bancada del Senado lo hizo entrar a apoyar a sus compañeros de Congreso, Ricardo Monreal y Mónica Fernández, pidiéndole a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido dejar trabajar y no intervenir en cosas que ni le van ni le vienen. Calentando motores.

