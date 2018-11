La mafia del poder se rinde ante AMLO

¿Desde cuándo un Presidente de México (aún sin serlo de manera formal porque tomará posesión hasta el primer día de diciembre, pero pareciera que está en la silla del Águila desde el 2 de julio) no ejercía el poder como Andrés Manuel López Obrador?

La más reciente manifestación del ejercicio del poder al viejo estilo, que no la última, ocurrió el jueves, cuando el Presidente Electo anunció que un grupo conspicuo de empresarios, representante de “la mafia del poder” (esto digo yo), se ofreció a asesorarlo en materia económica una vez que tome posesión y que él, gustosamente, le tomó la palabra.

Esto ocurrió después del escándalo armado por la clase empresarial por el anuncio de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, pero también de la promesa de que nadie perderá, que las deudas serán pagadas, los contratos respetados y más obras serán asignadas.

Si habláramos de felinos diría que el Presidente electo se lamía los largos bigotes cuando mencionaba los nombres de quienes se ofrecieron a asesorarlo (“de ellos salió”, explicó, como si la intención fuera exhibir su rendición) para duplicar el crecimiento económico del país.

Coordinados por Alfonso Romo, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González, Olegario Vázquez Aldir, Bernardo Gómez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo ofrecieron encontrar la manera de hacer el milagro de llevar la economía al crecimiento de 4 por ciento.

Casi nada. Tres de ellos son propietarios o manejan otras tantas cadenas de televisión, las más importantes del país; otros dos son contratistas en el defenestrado aeropuerto de Texcoco.

Lo mejor de todo es que Andrés Manuel les autorizó invitar a más empresarios, todos los que quieran invertir, es decir, los que busquen obras y, claro, como ellos, ayudar desinteresadamente al pueblo humilde.

CAMALEÓNICOS

Algunos miembros prominentes de esta lista fueron culpados, seis años atrás, de fabricar al Presidente Peña Nieto; otros hicieron alianza franca y descarada con Marta Sahagún, más que con Vicente Fox; algunos de ellos celebraron con Andrés Manuel la noche del triunfo histórico sobre el PAN y el PRI; otros, como los jefes de TV Azteca y Televisa, jugaron, abiertamente, con él en campaña, etcétera.

En realidad, todos ellos, y muchos más, tienen el mérito de haber vislumbrado lo que ocurriría el pasado primer día de julio y a tiempo pusieron sus barbas a remojar. Ninguno participa en la estrategia de otros empresarios que decidieron arropar al PAN con la esperanza de mantenerse como poder fáctico.

¿Qué se les puede reclamar? Nada. El dinero no tiene ideología ni lealtades.

De cualquier manera, Andrés Manuel haría bien en cuidar su espalda.

El Presidente Peña Nieto aludió de manera sutil a su manera de conducirse. En ocasión de su segundo informe habló de sus reformas estructurales en Palacio Nacional: “Debieron superarse múltiples dificultades, intereses y resistencias”. Cualquiera sabía que se refería a algunos miembros conspicuos de la “mafia del poder” que con el tiempo se vengarían de la pisada de callos que afectó sus finanzas y al movimiento que iniciaba su construcción para tomar el poder. Casualmente, ese día anunció que la Ciudad de México contaría con un nuevo aeropuerto.

Con el tiempo, muchos de ellos rompieron con Peña Nieto por negarse a motivar a José Antonio Meade para que declinara a favor del candidato del PAN y el PRD, Ricardo Anaya, pues consideraban que éste era el único que podía impedir que la tercera fuera la vencida de AMLO.

En contrario, Bernardo Gómez volaba de aquí para allá para evitar la difusión de una serie televisiva sobre el populismo, un documental con el que se pretendía cambiar la intención del voto, para entonces francamente favorable al candidato de Morena.

López Obrador conoce a fondo a sus nuevos aliados; quizás no le resulte novedoso saber que en este sexenio se convirtieron en prósperos petroleros por más que sus plataformas constituyan una carga para Pemex; que no obstante haber jugado en contra, y a pesar de la autonomía de los órganos reguladores, otros obtuvieron la renovación casi eterna de sus concesiones, etcétera.

No ignora que ninguno es hermana de la caridad ni los desvela el bienestar de la nación. Si se ofrecieron a asesorarlo no fue por cuestiones de supervivencia, pues sus colosales fortunas les permiten esperar a que la “Cuarta Transformación” fracase o se perpetúe.

Todo pasará y ellos permanecerán. El secreto del juego es mantenerse en el poder sea quien sea el Príncipe y venga de donde provenga, sin importar que, en el pasado, ellos mismos conspiraran para cerrarle el camino a Palacio.

CONSULTA POPULAR, PERO AL REVÉS

La sonrisa y mirada ladina del Presidente Electo en el video en el que anuncia la capitulación de un sector representativo de lo que llama “la mafia del poder” me permite suponer que no pecó de ingenuidad, que no se dejó engañar.

Era evidente que gozaba anunciando a la nación que sus otrora críticos, los mismos que, gustosamente, participaron en la estrategia de convertirlo en “peligro para México”, habían depuesto las armas con el sobado pretexto de que todo lo que hacen es por el bien de la Patria. Sin duda disfrutó el momento y hace bien, aunque el triunfo glamoroso podría convertirse en pírrico.

Ahora que, como diría el cínico, el comprado es el amor más barato, y si tenerlos de su lado le cuesta una plataforma petrolera, una obra aquí u otra allá, habrá hecho una magnífica inversión.

Lo importante, en términos de amor comprado, es que él no les pidió asesorarlo, sino que fueron ellos quienes colocaron el tacón contra la pared, movieron la bolsa, ensayaron su sonrisa más voluptuosa, enmarcada por el intenso carmín que dibujaba sus labios, y ofrecieron su sabiduría para acrecentar no sus fortunas, porque no los mueve la ambición personal, sino la economía nacional; de lo que se trata es de colaborar con el Presidente electo a generar empleos y ayudar a la gente humilde.

Digamos que se trató de una consulta popular, pero al revés. Estos representantes del pueblo sabio, pero del que nada en dinero ganado al servicio del gobierno, cual sea su origen, priísta o panista, acudieron ante el Príncipe moreno a ofrecer la sabiduría que los ha convertido en amos del país para que no fracase como sus antecesores.

Dignificante episodio el que los usuarios de las redes sociales vivieron el jueves, cuando, con sonrisa y mirada pícara, Andrés Manuel anunció al nuevo elenco de admiradores que, pastoreado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, inaugura la rama moderna de la “mafia del poder”.