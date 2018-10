‘La justicia es ciega… pero debe tener los ojos muy abiertos’

‘Lo más placentero de ser viejo es tener tu dignidad intacta, siempre caminar con la frente en alto, no tenerle miedo a nada, ni a nadie, y el amor incondicional a los tuyos. El agradecimiento eterno a este maravilloso camino que ha sido mi vida’

Cinco décadas ejerciendo la abogacía son para Javier Coello Trejo mucho más de lo que una universidad puede inculcar en cualquiera que, incluso como él, es un “enamorado del Derecho”.

Exactamente a sus 70 años, quien considera que ejerce su profesión con pasión, lealtad y “sin miedo a nada, ni a nadie”, hace para IMPACTO un recuento de su visión de vida partiendo de la aplicación de la Justicia, un resumen de sus ideas y una evaluación de las delgadas líneas entre la política y el poder en México.

El abogado que para muchos se las sabe de todas, todas, alinea e instruye, como si de un compendio de leyes se tratara, a un definido equipo de 50 litigantes que integran el despacho jurídico fundado en 1984 (del que es Director General), y que hoy incluyen a sus hijos Javier y Erika, al frente de las áreas Penal y Familiar.

En México, como en el mundo entero, ser abogado es un arma no de dos, sino de muchos filos, porque dependiendo de si los juicios se ganan o se pierden, o del tamaño del “sapo”, porque de ello depende la pedrada, se es héroe o villano.

En el 2016, confesó al Director General de IMPACTO, Juan Bustillos Orozco, que “para despecho de quienes quisieran verlo en retiro, sigue adelante y que su sueño dorado es morir en una Agencia del Ministerio Público”.

Coello Trejo, de quien se cuentan mitos y leyendas, algunas hasta la saciedad es, finalmente, una persona que sólo cree en el gran oficio de su profesión.

“Hay varias cosas en la vida que me han marcado”, dice en exclusiva a IMPACTO, “una de ellas que soy un enamorado del Derecho”.

“La Justicia”, asienta, “es un don que hay que aplicar”.

Al cumplir precisamente siete décadas de vida (con su “dignidad intacta”, como dice en el epígrafe), un asombroso “background” de experiencia y más de 30 años encabezando su despacho jurídico, detalla los inicios de una actividad que nunca lo apartaría de la oportunidad para hacer justicia.

“Fui agente del Ministerio Público en Chiapas, en un distrito judicial muy conflictivo, el de Chiapa de Corzo, en donde los caciques eran los que mandaban, y a los que combatí con fiereza, con sus consecuencias, obviamente”.

De ahí, opina, sirvió en la Procuraduría de Chiapas. “Y me dieron la oportunidad de ser jefe de la Policía. Ahí entendí que la Policía es una institución que se tiene que respetar, apoyar y apretar. Entendí también que el policía es tan ser humano como uno; que el policía siente, sufre, llora, tiene hijos, y que además expone permanentemente su vida por el bien de los demás”.

Posteriormente, narra, tuvo la oportunidad de ser agente del Ministerio Público federal en donde el panorama fue distinto, otros delitos, otro tipo de justicia.

“Pero gracias al apoyo de mis jefes, entre ellos, en aquella época, don Óscar Flores Sánchez, pudimos poner a buen resguardo en la cárcel a funcionarios que se robaron el dinero de los mexicanos como fueron (Eugenio) Méndez Docurro, (Alfredo) Ríos Camarena, (Fausto) Cantú Peña, Félix Barra García”.

Y a muchos más, de nombre y renombre, cuyo récord data de cuando tenía 30 años, y de una lista que no ha parado de incrementarse. Agregar, por ejemplo, a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, o a Miguel Ángel Félix Gallardo.

¿Y por qué esa tendencia a la balanza legal?

“(Porque) soy un enamorado de la justicia. Sé que la justicia tarda, pero llega.

“¿Por qué? Porque mientras sigamos permitiendo la impunidad, que permitimos, porque mi generación (y que me encuentro en ella) fue la que fracasó en este país cuando tuvimos toda la oportunidad, en la época del Presidente Salinas, de realmente cambiar las cosas”.

Aclara que nunca ha sido político.

“Fui funcionario, soy abogado. Entiendo que la vocación política todos la tenemos porque el ser humano es un ‘zoon politikon’, de acuerdo a la filosofía. Pero hay quienes confunden el ‘servir’ con el ‘servirse’”.

“Desgraciadamente en política se sirven, no sirven. Yo por eso no soy político”.

MEJOR ABOGADO QUE POLÍTICO

“Mil veces mejor”, dice sin titubear.

“Le repito, yo soy abogado. Dentro de mi profesión tuve el honor y el orgullo de servir a mi país. Creo, sin lisonjearme, sólo que lo serví, y lo serví bien.

“Lo serví con pasión, tanto en la Procuraduría General de la República como cuando me dieron la oportunidad de ser Secretario General de Gobierno en Chiapas; tanto como Subprocurador de la Lucha contra el Narcotráfico”.

Asegura que en su camino puso todo su empeño, pero expuso muchas cosas. “Me olvidé de mi familia para servir a mi país”.

“No soy ni Quijote, soy gente muy objetiva, pero tengo lealtad… Para mi es algo muy benéfico, soy profundamente leal”.

El hombre que no es leal, expresa, no es hombre.

Quien fue uno de los funcionarios públicos más rígidos contra la corrupción dice a IMPACTO que una de sus principales características es ser institucional, respetar las instituciones. “Para mí las instituciones no son malas, no creo que haya una institución mala, los malos son los que dirigen las instituciones”.

A quien se desempeñó en los ámbitos de gobierno, procuración de justicia y protección al consumidor, pregunto: ¿El Derecho es la balanza entre la política y el Poder?

“Debe ser…”, responde.

“Mientras nosotros, en este país, y hablo de mi país, a mí no me interesa lo que hagan los gringos o los rusos, de mi país, mientras no entendamos que hay que desasociar la justicia de la política no podrá haber un Estado de Derecho correcto en México.

“Si Juárez, el gran Benemérito de las Américas, habló de justicia y gracia, entonces dejemos la gracia al político, pero la justicia la apliquemos como es. La Ley es fría, hay que aplicarla tan fría como es. Eso es lo que yo pienso.

Identificado como el Abogado por antonomasia, Coello Trejo, que ha representado legalmente, entre otros, a Jorge Vergara, María Asunción Aramburuzabala, Emilio Lozoya, Mónica García Villegas, y hasta el sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade, no considera que defender a poderosos lo convierta a él en otro poderoso.

Más bien, al hablar de quienes han buscado su asesoría, en lugar del adjetivo “poderoso” debiera utilizarse el término de personaje público, lo que quizá a él sí lo involucra en una circunstancia idéntica.

“No (defender poderosos, no me hace poderoso), al contrario”, señala.

En su despacho, añade, se intenta ser, precisamente, justo.

A un poderoso como a un no poderoso, afirma, se le defiende igual cuando se tiene la certeza, -“y estoy absolutamente convencido”- por distintos elementos, de que por los hechos que lo acusan no es culpable.

“En este despacho se defiende a poderosos, a grandes empresarios, como a payasitos, a monjitas.

“Y de cada cinco asuntos que ingresan a este despacho a uno no se le cobra un solo centavo, esa es mi regla; eso es lo que le he enseñado a mi hijos. Tengo tres hijos y la dicha de que los tres son abogados”.

NO SE FORTALECIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO

Coello Trejo ha sido testigo no de una, dos o tres modificaciones a códigos legales mexicanos en las áreas que sean, penal, civil, administrativa, sino de toda una gama que han puesto al revés y al derecho a la Justicia mexicana.

Hoy es el caso del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

¿Esta nueva adecuación facilita las cosas a los abogados?, le pregunto.

“No”, responde.

“El Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en mi muy particular punto de vista, no sirve para nada, honestamente”, afirma sin tantos rodeos, aunque luego admita que “tiene sus cosas buenas”.

“Es un sistema que fracasó en otros países, un sistema que algunos abogados peleamos para que no se hiciera”, dice a IMPACTO.

“¿Qué es lo que se necesitaba?”, se pregunta.

“Se necesitaba fortalecer al órgano persecutor que es el Ministerio Público. Le quitamos funciones al Ministerio Público”, añade.

Y recalca en algo muy importante: “(Entre la autoridad y un acusado) ya no son declaraciones, son entrevistas”.

Opina que México es un país bronco que “necesita de una justicia rápida, pronta expedita.

“Y el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que obviamente tiene sus cosas buenas, es “garantista.

“Imagínese usted: ‘Roba ahora y paga después’. O sea, robo, no es delito grave, no me meten a la cárcel, y llego a un arreglo. Pues qué fácil, ¿no?”.

“¿Hipergarantista?”, dicen algunos, le señalo.

“Profundamente garantista”, responde.

“¿Por qué? ¿Quiénes fueron los que convencieron al Presidente Calderón para esto? Los señores de la Escuela Libre de Derecho, que son todos defensores.

“Entonces, obviamente, se puso a modo. Ahora, pues ya está. Ahora tenemos que aprender, porque además es difícil, no es fácil”, expresa.

Coello Trejo opina que el Código Nacional de Procedimientos Penales hay que estudiarlo.

“Por eso yo a mis abogados, que todos mis abogados son jóvenes, les digo ‘hay que leer diario, estudiar diario’. No nada más se estudia en la Universidad. El abogado tiene que estudiar todos los días, conocer la Ley, compenetrarse en la Ley, saber interpretar la Ley, conocer la jurisprudencia”.

CIEGA, PERO NO DORMIDA…

El viejo adagio dice que la Justicia es o debe ser ciega.

Le pregunto si eso a estas alturas de los cambios en el mundo no raya ya en la frivolidad.

“Ese es un concepto que viene desde el Derecho Romano, pero la justicia no debe ser ciega”, afirma ante el clásico proverbio.

“La justicia debe tener los ojos muy abiertos, y más que la justicia, quienes la procuran, quienes la imparten, quienes la administran. Esos son los que deben tener los ojos muy abiertos”.

Quien en algún tiempo fue llamado el “Fiscal de Hierro”, porque logró encarcelar, dicen, a más de mil 500 funcionarios y ex funcionarios, empresarios y empleados del sector privado, confirma el histórico contexto: “¿Por qué la Justicia es ciega? Precisamente porque hay que aplicarla sin distinción. Hay que aplicársela al jodido y al rico”.

“Desgraciadamente si usted revisa quiénes están en la cárcel, hay más jodidos, que a lo mejor son inocentes porque no tienen una debida y adecuada defensa, o no tienen dinero para defenderse. Mientras quienes han robado siguen paseándose”.

Ya metidos en camisa de once varas, la mención de la Cuarta Transformación… del Derecho, es inevitable.

“Yo no creo en la Cuarta Transformación, con todo respeto, para el señor López Obrador”, responde por el lado político.

“Creo que lo que México necesita es combatir la impunidad, y la impunidad se combate con la Ley, con la aplicación de la Ley, una procuración de justicia efectiva, una administración de justicia correcta”, corrige el rumbo en el sentido imaginario de que el Derecho en México requiera también de una “cuarta transformación”.

“Que se acaben las dádivas, las corruptelas.

“Y con todo respeto, una política adecuada y correcta de lo que son los derechos humanos, porque vea la Historia, ¡ay de aquel que no revisa la Historia!, porque no puede planear el futuro”, advierte.

Coello Trejo afirma que a partir de que empezó el problema de la política errónea de los derechos humanos, México empezó a caer en la impunidad y que eso es lo que tenemos ahorita.

“No es que yo esté en contra de los derechos humanos, al contrario, pero estoy a favor de una política adecuada de los derechos humanos”, dice a IMPACTO sentado frente a su escritorio, el aposento testigo de incansables décadas de llevar en sus manos la Ley.

Siete décadas de vida, cinco de abrir los ojos de la Justicia, que bien merecen un buen trago, un brindis.

A VECES HÉROE, A VECES VILLANO…

De eso de que la Ley es la Ley nadie se salva. Bueno, nadie debe salvarse.

El abogado presenta pruebas a favor o en contra de un sujeto, de una persona, según sea su papel por el que va a utilizar cuanto código esté a su alcance.

Pero los juicios se ganan… o se pierden. Y entonces, el abogado es héroe o villano.

“Sí, desgraciadamente”, nos dice Javier Coello Trejo.

“Cuando usted se recibe de abogado, hace un juramento, hacer y respetar la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, servir con lealtad, con honestidad”.

Partiendo de eso, señala, el que quiere procurar y administrar justicia no necesita de grandes edificios.

“Necesita de dos cosas”, advierte, “con todo respeto: voluntad y huevos, que es lo que hace falta en este país, voluntad y huevos”.

“Se oye mal”, añade, “pero es la verdad”.

“¿Cómo es posible que ahora se ametrallen de carro a carro? ¿A dónde está la autoridad?

“¿Cuál es el problema? El problema es que cuando la autoridad pierde sus espacios en la sociedad, esos espacios, inmediatamente, los ocupa la delincuencia”.

Y frío, como dice que es la Ley, sugiere:

“Lo que hay que procurar es que no perdamos esos espacios”.

