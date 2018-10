La insoportable levedad… del poder

Hay un amor al que pocas veces se le es infiel. El amor al poder.

Y en el amor al poder político, la pasión, a veces, lleva a la locura o, cuando menos, a calenturas, en apariencia, incontrolables.

El golpe político que los electores propiciaron el pasado 1 de julio llevó a otro, a un golpe de ansiedad que ahora padecen miembros del partido ganador, Morena.

Mentiríamos si dijéramos que el poder no es para mostrarlo y ejercerlo. Sólo así existe, mostrándolo y ejerciéndolo.

Sin embargo, vale más, y es más efectivo, si se raciona. El “flachazo”, que, todo indica, no fue a primera vista, encumbró a Morena, pero principalmente a Andrés Manuel López Obrador, después de dos candidaturas presidenciales fallidas, aunque en una, la del 2006, dijo el miércoles pasado Roberto Madrazo, iba de gane en el proceso electoral.

¿Qué hacer con el poder político que, ahora, Morena y los suyos hasta eructan? Controlan congresos locales y el nacional; gobiernos municipales, algunos estatales, y, ahí, su presencia se irá haciendo más notoria, pero, principalmente, tienen en sus manos la Presidencia de la República, lo que implica Gabinete y el titipuchal de dependencias federales. Como decía aquél, “y todo es todo”.

AGUANTARON SIN HACER PUCHEROS

En 1988 se dio un parteaguas para la Izquierda mexicana cuando junto con otras fuerzas políticas, conformando el Frente Democrático Nacional, competían, por vez primera, por la Presidencia de la República con cierta expectativa si no de ganar, sí de dar un gran salto.

Al año siguiente, sin meternos en el argüende que desató aquella elección, surgió el PRD; veinticinco años después Morena. Una travesía cansada, muy larga, no sin guerras internas en la misma Izquierda, hasta llegar a la hegemonía de Andrés Manuel López Obrador.

La Izquierda sufrió, pero llegó, como dijo el otro, “haiga sido como haiga sido”. Un largo camino en el que la Izquierda (multicolor) aguantó vara sin hacer pucheros.

La Izquierda, hoy en pleno poder político, así esté nutrida de ex priístas y algunos ex panistas, y el PRD sea, prácticamente, un partido perdido, tiene material de sobra para confeccionar las agendas que guste sin necesidad de echar a la basura su oportunidad de oro de gobernar el país.

Porque caer en los recientes exabruptos, cometidos desde la figura del Presidente Electo, pasando por integrantes de su equipo, diputados, senadores y próximos titulares de secretarías o dependencias, sólo retrata ligereza al momento de asumir el poder; confusión, incongruencia, inexperiencia, con un consabido riesgo de disminuir, al paso de la administración, la credibilidad de la sociedad que les otorgó una oportunidad histórica.

Las actitudes del gremio moreno en el Congreso, por ejemplo, varían. Su labor, que inició el pasado 1 de septiembre, ha tenido variantes.

Vale aclarar que ellos ya están en funciones, contrario al equipo que conformarán el Gabinete y colaboradores de Andrés Manuel, que deben esperar dos meses, pero que ya se consideran propietarios del cargo.

EL QUE NO GRITA ORDENA, BESA…

Digamos que la propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de su bancada en el Senado, expresada el jueves pasado, debe ser reconocida porque alude a un Poder (al nivel del que representa) en apariencia intocable, el Judicial. “Hay que darle una sacudida”, dijo al anunciar una iniciativa para eliminar “cotos de poder” a jueces y magistrados. Aunque no por valiente y necesaria, la idea deja de ser golpeadora, pues, además de iniciativa, hubo una crítica pública a los jueces y magistrados, aunque la propuesta de Monreal pega en el pie a la ex Ministra Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación, pues como herencia profesional en el Poder Judicial está su hija Paula Villegas Sánchez Cordero.

Reconocida la iniciativa de Monreal, no así la actitud de Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, quien el miércoles pasado se comportó ante la ahora “chiquillada” del PRI y el PAN como si todavía despachara en algún salón de clases: “Perdóneme; aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra; usted no me puede interrumpir”, confrontó a legisladores priístas que reclamaban una pifia en su compostura.

“Ruego a los diputados del PRI guardar silencio y sentarse. ¡A ver, guarden silencio y siéntense!

“Estamos en el Poder Legislativo y no será la visión del Ejecutivo lo que prevalezca en este recinto. Nosotros, la mayoría democrática, vamos a cambiar el modelo económico; haremos finanzas públicas basados en la austeridad republicana y le daremos vuelta a la historia. ¡Qué viva la mayoría democrática que ganó en la elección!”.

Algún parecido con el discurso chavista-madurista es mera coincidencia.

El episodio se dio durante la comparecencia, en la Cámara Baja, del Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y se suponía que en su papel de vicepresidenta no debió dar un mensaje partidista, ni a título personal.

Vaya, hasta su compañero y coordinador de la bancada, Mario Delgado, tuvo que avisarle, frente al resto del pleno, que se había equivocado.

Para no dejarlo al final de la lista apuntemos lo comentado que fueron las actitudes “amorosas” del Presidente Electo con reporteras cuando a preguntas concretas, sobre temas concretos, en una ocasión respondió con un frívolo “no voy a hablar de eso, corazoncitos”. O del beso no solicitado en la mejilla de la reportera del periódico “El Mexicano” de Baja California, Lorena García. En ambas ocasiones eludió la pregunta.

Mención especial tiene la actitud de María Elena Álvarez-Buylla Roces, próxima titular del Conacyt, quien a casi dos meses de asumir el cargo ya pretendió dar órdenes al actual responsable del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza.

En una carta publicada y difundida, en exclusiva, por IMPACTO, Álvarez-Buylla ordena a quien será su antecesor que frene toda actividad que pueda impactar en el presupuesto de la gestión que ella encabezará.

Cuando menos muestran que están cortados con la misma tijera.

LA REPUBLICANA FRIVOLIDAD

Y qué decir de las reacciones que ha generado la boda del hombre fuerte de López Obrador, César Yáñez, el sábado pasado.

Primero por el propio derroche de gastos en el banquete como en el festejo. Pero más aún cuando se difundió la portada de la revista “fifí”, para eventos “fifí”, de gente “fifí”, en donde se publicó la crónica del enlace matrimonial, en el que el Presidente Electo -sí, el que odia los gastos exorbitados y promueve la austeridad republicana- acudió como testigo.

En medio de la torna-marejada de críticas, López Obrador se defendió: “Yo no me casé… Fue un evento social; no un acto de gobierno”.

Y días antes de todo este paquete de resbalones, exageraciones y desplantes, el furioso reclamo de la lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky, al Gobernador Electo -ya en funciones; tomó posesión la semana pasada, pero ella no acudió- Cuauhtémoc Blanco porque no compartió del pastel del nuevo gobierno a quien, según ella, era el “candidato natural”, Rabindranath Salazar.

Pero, además, mostrando ser grosera al referirse al representante deportivo de Blanco y hoy colaborador, José Manuel Sáenz. A éste se refirió como “el españolete ese”. A Cuauhtémoc lo acusó de “falta de nobleza”. Por ahí, en alguna entrevista, advirtió: “Que nos respeten si quieren que los respetemos”.

Y fuera no se podrían quedar las patadas bajo la mesa que ya se lanzan unos morenistas contra otros, incluyendo a algunos aliados, como el PT, ya sea por imponer mera superioridad o porque, aun antes de ser gobierno, ya ven para dentro de seis años.

Así empezaron su abrumadora presencia en la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña (petista), quienes no disimularon diferencias ni comportamientos. El diputado del PT llamó “insolente” al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja. Y éste le respondió con un “golpeador”.

Pero el capítulo reciente es más esclarecedor de lo que podría venir entre las mismas ovejas de López Obrador.

Resulta que el mismo Muñoz Ledo debió aplacar, y dar una probadita de quién es el que manda en San Lázaro, a su correligionario Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada.

Y todo porque para efectos de organización de quien preside la Cámara, es decir, Muñoz Ledo, Óscar Argüelles debía dejar la Coordinación de Comunicación Social, pero Delgado lo puso en “¡quieto!”. En la disputa de poder, Argüelles no tiene vela en el entierro, aunque sí un pasado reciente de buena operación con Marcelo Ebrard en la Jefatura de Gobierno, de la que Delgado fue Secretario de Finanzas y de Educación. ¿Por ahí vendrá la cosa?

El viernes pasado, ya concluido este artículo, el periódico español “El País” publicaba el reportaje “Las ambigüedades de López Obrador marcan la transición en México”.

Su entrada decía: “Desde su victoria electoral el 1 de julio, el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por una catarata de anuncios tan controvertidos como ambiguos en temas como seguridad, justicia o austeridad, tres de las banderas que impulsaron a Morena a un triunfo histórico”.

“Algunas de las propuestas que se han hecho en tres meses de la transición gubernamental tienen un mal encaje en el Código Penal actual; necesitan una reforma constitucional o, simplemente, son de complicada aplicación”.

Si así empezaba…

El caso es que a tres meses de su arribo, vía una aplastante victoria, la futura administración federal, en ciernes, y la actual mayoría en el Congreso, bajo la nomenclatura de Morena y Andrés Manuel López Obrador, qué tan insoportable es la levedad… del poder.

[email protected]

@RobertoCZga