La inevitable especulación

El lunes por la tarde-noche estuve muy pendiente, en los medios electrónicos, de la cobertura dada a la tragedia ocurrida en Puebla, donde fallecieron la recién nombrada Gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Pero también de lo que me platicó el vecino, el tendero, los amigos, los familiares, el metiche.

Y una cosa me quedó clara, a nivel político e institucional, en cuanto a las causas de la tragedia, hubo sumo cuidado de no culpar a nadie, a priori, sobre lo ocurrido. Clarísimo.

Ni las palabras del ex Presidente Felipe Calderón ni las del dirigente nacional panista, Marko Cortés, principalmente, fueron en esa dirección, como en redes sociales lo aseguró Epigmenio Ibarra (“Ni una hora ha pasado… y ya comenzaron los fanáticos de la derecha, incitados por @FelipeCalderon, a culpar al gobierno de @lopezobrador de la tragedia. Infames”.)

Sin embargo, en la medida que fueron apareciendo los representantes del gobierno recién iniciado, incluyendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como legisladores de Morena (Ricardo Monreal, uno de ellos) o simpatizantes, como el petista Gerardo Fernández Noroña, para abordar lo ocurrido, lamentar o dar el pésame (que si no lo hubieran hecho no habría pasado nada), me daba la impresión de que con su actitud preguntaban: “¿Por qué nos miran tan feo?”

Todos sabemos que cinco meses de pelea poselectoral, hasta el límite de la intromisión de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitando la anulación de la elección en la que Alonso Hidalgo derrotó a Miguel Barbosa, victoria notificada en dos ocasiones, ponía en la mente de toda esa clase política e institucional, de uno y otro bando, una porción de malos pensamientos.

Y creo que es una malicia natural, inevitable, sobre todo porque la guerra poselectoral en Puebla no se limitó sólo a los contrincantes, sino que pasó al Congreso local, a la dirigencia de Morena y hasta al propio Presidente de la República.

Casi estoy convencido de que en la tragedia de Alonso Hidalgo y Moreno Valle no hay mano negra. Una fatalidad de las muchas que han ocurrido.

Y, en ese sentido, mi propia especulación, que la tengo, en ese resto que queda después de mi “casi convencimiento”, se convierte en simple asociación de actitudes de personajes opuestos al triunfo de la panista. En esa osadía de casi llegar a odiar al contrincante ondeando banderas que por propias se dan como insuperables pasando por encima del derecho del oponente a disentir.

Me explico: Hay eventos que por sí solos asocian el accidente con quienes fueron duros contrincantes políticos de la recién ungida Gobernadora de Puebla. No en el sentido de culparlos ni convertirlos en sospechosos, sino al revés, observando cómo quienes militan en la parte contraria a los partidos que postularon a Martha Érika salían como a blindarse, precisamente, del “sospechosismo”, algunos rayando en la filosofía del escarnio, pasándose de inteligentes.

En determinados hechos, sobre todo trágicos, tristes, increíbles, hay dos cosas que no se pueden evitar, la especulación y el sentirse objeto de esa especulación. Expresar, o guardarse las ganas de expresar, esa especulación es otra cosa.

Si durante 13 años se cinceló, hasta el cansancio, la existencia de una “mafia del poder” y hasta de un “innombrable”, especulación, pues, del nivel, estilo o clase que usted quiera, ¿hoy podríamos hablar -ya algunos lo hacen- de la nueva “mafia del poder”? Por donde se le vea es una especulación, y de la más corriente.

En las circunstancias de lo ocurrido este lunes, apuran, la especulación sería irresponsable.

Y es que ese “mal pensamiento” que hizo presa a muchas mentes luego del fatal accidente no es casual, y ni siquiera dio tiempo a buscarlo; la asociación, como se le califique, fue espontánea.

Cuando me informaron de la caída del helicóptero en el que viajaba la pareja de políticos, tal vez la más activa este año, ella en su estado; él en el Senado, y tras la confirmación de su deceso, al menos ante a uno con este oficio de excavar información diaria, como a políticos, funcionarios o ex funcionarios públicos, de inmediato asoman las esfinges de quienes estuvieron en el contorno de la pelea poselectoral en Puebla.

A veces resulta hasta lastimero que en ciertas circunstancias recurran a la sapiencia y a la prudencia cuando, en sus momentos de “iluminación”, la especulación les valió un cacahuate.

El 9 de diciembre pasado, luego de que ni con la propuesta de anular la elección del magistrado José Luis Vargas bajaron del triunfo a Alonso Hidalgo, López Obrador, Presidente de la República, cuya investidura no le permite ser juez y parte, aunque dijo que hablaba como ciudadano, dijo:

“Hay que acatar la decisión del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), aunque no dejo de expresar mi inconformidad como ciudadano porque no fue una elección limpia ni libre… Fue una decisión equivocada; yo diría antidemócrata”.

Por eso digo que a veces, aunque uno no quiera, los fantasmas se nos escapan del cerebro. A quien persigan no es nuestra culpa.

