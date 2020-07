La extraña ausencia de Durazo: ¿enfermedad, temor a crimen o a gobernadores?

Por falta de información, inadmisible en un gobierno que se presume transparente, es imposible resistirse a preguntar qué ocurre a Alfonso Durazo que estará ausente en la gira del Presidente López Obrador por entidades con fuerte presencia del crimen organizado, Guanajuato, Jalisco y Colima.

Durazo no es uno más de los muchos que acompañan a López Obrador en la Cuarta Transformación. Su tarea es precisamente la que tiene que ver con el crimen organizado, desde el punto de vista civil, aunque la Guardia Nacional esté conformada mayormente por militares.

Esta condición lo convierte en miembro destacado del gabinete de seguridad que sesionará a partir de las 6 horas del miércoles, jueves y viernes en las entidades que reciban al Presidente, razón por la cual su ausencia es de llamar la atención.

El secretario de Seguridad se concretó a anunciar vía su cuenta de twitter contar con permiso presidencial para ausentarse una semana de sus funciones, aunque precisó que estaría conectado; esto significa que, aun sin estar estar físicamente, lo hará vía internet y teléfono móvil.

No dijo mas, por lo que debemos suponer que tiene un problema sobre el que no es válido especular mientras él, el Presidente o un vocero autorizado, den una explicación plausible.

En lo personal descarto que no visite los dominios de “El Marro” y “El Mencho” por temor a ser víctima de un atentado porque forma parte de la lista de funcionarios que, según el gobierno, están en la mira del Cartel Nueva Generación de Jalisco, el mismo que atentó contra la vida del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Alfonso no es temeroso. Enfrentó al sistema a raíz del asesinato de Luis Donaldo Colosio después de dejar la oficina de prensa de Gobernación en tiempos de Esteban Moctezuma, y no tuvo temor para despedirse de la Secretaría Particular del Presidente Vicente Fox con una carta de 19 cuartillas denunciando las aspiraciones presidenciales de su esposa, Martha Sahagún.

Más aún, ¿por qué debería temer al crimen organizado si es el encargado de poner en práctica la idealizada política de López Obrador de intercambiar abrazos por balazos? Dicho de otra manera, no representa peligro para el crimen organizado.

Pero supongamos que, si el gobierno tiene razones fundadas para temer un atentado contra su vida y por ello le concedieron vacaciones de una semana, lo sensato sería que el Presidente desistiera de viajar a las tres entidades en que peligra su vida, pero también las de los secretarios de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, jefes de los militares que, aún sin estar en guerra, ocasionalmente enfrentan a los militares.

Es válido suponer también que el crimen organizado no se atrevería a la temeridad de atentar contra la comitiva presidencial o la de uno de sus integrantes, amén que seguridad será lo que sobrará en Guanajuato, Jalisco y Colima mientras López Obrador esté de gira

En tanto alguien no se tome la molestia de dar una explicación razonable desechamos Covid-19 porque en lugar de una semana fuera de servicio tendrían que ser 14 días, además que no habría razón para ocultarlo como no lo hicieron Irma Eréndira Sandoval, Graciela Márquez, Arturo Herrera, Zoé Robledo y Ricardo Schefield.

En las especulaciones hay una que se impone a las demás por plausible: el Presidente no quiso arriesgar al Secretario de Seguridad a un enfrentamiento con los gobernadores Sinhúe Rodríguez, Enrique Alfaro y José Ignacio Peralta que tienen mucho que reclamar al secretario de Seguridad.

O lo que es lo mismo, viajar a Guanajuato, Jalisco y Colima no es pasear en las nubes como en Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz.