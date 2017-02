La doble moral de Vázquez Mota

Múltiples analistas han coincidido en señalar que la carrera por el Estado de México va a cerrarse entre dos. En lo que falla su análisis es en la definición de contendientes.

Alfredo Del Mazo es el puntero en todas las encuestas y esto le da una ventaja de inicio, se vea como se vea. Su precampaña ha servido para aglutinar a la base priísta y ha presentado una imagen fresca, distinta a la de un candidato del sistema.

Vázquez Mota empieza tarde y no llega con la unidad del panismo. Su candidatura fue impugnada por Ulises Ramírez y tanto Angélica Rojas como José Luis Durán han expresado su inconformidad con las formas de Ricardo Anaya, que está imponiendo a Josefina a como dé lugar y por encima del deseo del panismo mexiquense.

Por otra parte, Vázquez Mota sí es muy conocida gracias a su fallida campaña presidencial, pero eso no la hace buena candidata. Es una mujer frágil, de psicología compleja tendiente a la depresión. El desprecio con el que la trató Felipe Calderón en 2012 no es gratuito.

Fuentes extraoficiales señalan que la auditoria que le hicieron a la fundación de Josefina fue parcial, lo cual no quiere decir que esté limpia, fue sólo una parte, y la investigación sigue.

Muy enfática fue Josefina Vázquez Mota al señalar a la corrupción como uno de los enemigos a vencer, por lo que este es un gran momento para que explique la realidad de los recursos de su fundación Juntos Podemos.

Y es que más de uno de sus propios compañeros reveló un gesto de cierta burla cuando la cuestionada panista se registró como precandidata de su partido a la gubernatura al Estado de México, y habló de integridad y transparencia.

Es de resaltar que Vázquez Mota siempre ha sido perdedora, nada ha ganado, ha sido pluri, por lo que no es de extrañar que en una desordenada rueda de prensa, Josefina también evadió responder claramente por qué ahora sí tiene posibilidades de ganar y no sufrir otro descalabro, como cuando fue perdedora en la elección presidencial de 2012.

En cuanto a Delfina Gómez, la sombra del narcotráfico perseguirá su campaña no tanto por señalamientos que la ubican como promotora de José Luis Abarca, sino por el ataque que su jefe AMLO hace a la Marina, a raíz del operativo en Tepic. ¿Preocupación por los derechos humanos, oportunismo o conflicto de interés? Por algo Pablo Escudero, presidente del Senado, dijo que López Obrador se preocupa más por los delincuentes que por los propios marinos.

Del Mazo ha demostrado ser un buen candidato durante la precampaña; su campaña crecerá durante la fase constitucional y será muy difícil que alguna de las ‘Finas’ pueda rebasarlo. Ellas disputarán el segundo lugar.

El candidato priísta a la gubernatura mexiquense es respetuoso de los tiempos y del proceso electoral, por lo que seguramente a partir del 7 de marzo empezará ya en forma su campaña y su contacto con la ciudadanía, algo que no respeta Delfina, pues desde enero pasado está en campaña y recorriendo por todo el Estado de México violando la legislación electoral bajo las órdenes de AMLO, a quien no le importan las instituciones y las manda al diablo, no le importan las sanciones del INE ni las multas del Instituto Electoral del Estado de México, pues aunque le bajen los spots, la promoción y difusión ya la tuvo y eso nadie se lo quita.

La lucha por el poder ya comenzó… Y lo que falta… ya vendrá la “guerra sucia”.