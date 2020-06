La diversión de AMLO y el fracaso de Monreal

Es bueno saber que en la nueva normalidad hay por lo menos un mexicano que se divierte y que sea precisamente el Presidente López Obrador quien no aguanta la risa con sus bromas de poner al descubierto supuestos complós de sus adversarios para ganar a Morena las elecciones en 2021 y aplicarle la revocación de mandato en 2022.

Mientras él ríe y bromea, hay alguien que debe estar muerto y no de risa sino por causar pena ajena pues ya quedó al descubierto que “el pueblo”, el trabajador de los conservadores que llevó a Palacio Nacional el documento que pone al descubierto la supuesta conjura del BOA, no es un chofer ni una trabajadora del hogar, sino el padre de la patria, Ricardo Monreal.

El redactor de la columna institucional de El Universal, Bajo Reserva, no necesitó poner este miércoles nombre y apellidos al traidor de los conservadores que, conforme a la explicación, presidencial, trabaja con los picudos por necesidad, pero en realidad simpatiza con la Cuarta Transformación.

Para identificarlo fue suficiente con la recomendación a AMLO de que “lo invite a desayunar, una vez más, a Palacio para que le cuente” la verdadera historia atrás del documento, por aquello de que en la Presidencia no la conozcan.

Y es que, conforme a El Universal, “un personero de Morena” pidió cita para ofrecer el documento que contiene el supuesto complot contra el partido oficial y el Presidente. Su oferta fue en el sentido de que el periódico de Juan Francisco Ealy, mencionado como partícipe en la conspiración, lo publicara el martes como una gran exclusiva para de esa manera poner distancia con los comprometidos con el proyecto desestabilizador.

Como El Universal no hizo el juego al personero, el martes por la mañana el Presidente decidió divertirse usando su horario de trabajo, el de su vocero Jesús Ramírez Cuevas y, por lo menos la sede del Poder Ejecutivo Federal, para hacer lo que Monreal no pudo porque en la redacción le exigieron las fuentes que autenticaran el documento. Está por demás decir que no las aportó, quizás porque no existen.

Si, se trata de una historia divertida porque Monreal pretendía además que El Universal dijera que poseía el documento como resultado de una investigación propia.

Aunque no parecen tener cómo, sin duda los partidos políticos quieren arrebatarle la mayoría de la Cámara de Diputados a Morena en las próximas elecciones federales, y también lo es que algunos sectores de la población quisieran que López Obrador terminara su mandato en 2022, lo cual, dicho sea de paso, daría cause a la desestabilización nacional.

Pero esto no prueba que los adversarios de Morena ya se hayan organizado o estén en vías de hacerlo porque la constante es el temor al poder presidencial.

Y precisamente en esta variable residen, imagino, los esfuerzos fracasados de Monreal porque El Gran Diario de México publicara como suya la exclusiva del coordinador de los senadores de Morena, y la decisión de último momento del Presidente de hacerlo publico, él, en su conferencia mañanera del martes.

Por evidente, la estrategia es insultante. “Se lo que hicieron en verano pasado”, es el mensaje, seguido de otro, realmente ominoso: quien no está conmigo, está en mi contra.

La cuestión es que no sabemos si la estrategia fue de López Obrador o fue un servicio espontáneo del coordinador de los senadores de Morena para crear un escenario perfecto al Presidente.

Ahora que ya sabemos que el documento no fue sustraído por un trabajador traidor de los conservadores, a menos que en sus ratos libres Monreal sirva de chofer o haga la limpieza en alguna oficina o casa de algún picudo, sino que fue elaborado en los sótanos del poder, solo queda la duda sobre la identidad del redactor del documento exhibido por AMLO, porque Monreal escribe bien y los papeles confidenciales que leímos son un monumento a la estulticia.

Y una más: ¿por qué la necesidad de que el martes y no en otra fecha el país se conmocionara con el hallazgo de la existencia de una conjura contra Morena y el Presidente?

Por ahora, todos estamos tan divertidos como el Presidente. No se mañana…