La desconcertante prisa de AMLO

Este sábado 1 de diciembre para Andrés Manuel López Obrador debería ser un día como cualquiera, al menos en su presentación como nuevo Presidente de México.

Porque definitivamente sobre cómo será su administración en cuanto a proyectos nos lo ha dicho hasta la saciedad contando sólo del 1 de julio para acá. De a tres y hasta cuatro discursos o declaraciones por día, ya casi sabemos hasta, quizá, cómo va a concluir su sexenio, bueno, si las cosas se dan como las pinta: Un México como segunda o tercera potencia mundial.

Claro que como el sábado es día de ceremonia y, sobre todo, de colocación de la banda presidencial en su pecho, pues para él reviste algo así como su sueño hecho realidad. Ya no será aquella falsa banda de hace años, será la buena. Entonces la presentación será mera formalidad, no así el hecho de dejar de ser Presidente Electo y convertirse en el Presidente de México en funciones.

Andrés Manuel tiene prisa. En su ánimo veo, en primer lugar, la fe en su plan para dar la vuelta a asuntos que considera, y que por ello ha convencido a muchos, de que deben cambiar. Ello conlleva a un reconocimiento global a México por el próximo nuevo rostro de nación que, en honor a la verdad, en un siglo no hay país que lo haya conseguido. El reto no es tan fácil como superar a Australia, España, Rusia y Corea del Sur, después de las 10 primeras economías mundiales. México es la número 15 y de las 10 bien posicionadas ni hablar.

Con López Obrador me imagino al niño que siempre ha deseado, digamos, una bicicleta, y cuando la tiene quiere mostrarla a todo mundo. Sólo que la bicicleta ya viene hecha, a México, como él se lo imagina, hay que hacerlo, con las piezas necesarias y correctas.

Con todo y que nos ha impartido lecciones diarias de su credo, este 1 de diciembre dará un mensaje en el Congreso, después de que Porfirio Muñoz Ledo coloque la banda presidencial sobre su pecho, no la que utilice Enrique Peña Nieto, pues los colores vendrán invertidos, primero el verde, de arriba hacia abajo. Y, enseguida, otro en el Zócalo.

En cinco meses de pretender gobernar casi obstruyendo lo que, bien o mal, haga o deje de hacer quien todavía está en funciones, como pensando que eso es lo que la gente implora, ¿qué tanto ha avanzado en su plan de, como lo he dicho, voltear al país al revés, pero ordenadamente?

La percepción de mucha gente comienza a verse ante ese empecinamiento de que lo vean como el que hace que el viento se sienta porque mueve un dedo o una mano. Este tipo de “acoso político” era ya perceptible sin los resultados de las a veces dudosas encuestas por más que las hagan reconocidas empresas del ramo o periodísticas. Bueno, pues la de El Universal, publicada ayer, registra un descenso de nueve puntos en cuanto a si aprueba o desaprueba su desempeño como Presidente Electo, valorando de agosto a noviembre. Esta medición es inédita porque nunca se había consultado sobre la labor de un Presidente que todavía no está en funciones.

De acuerdo a El Financiero, López Obrador llega con un 66 por ciento de aprobación.

Notorias han sido sus decisiones adelantadas, pero que surtirán efecto hasta el sábado próximo o los días, semanas o meses siguientes; muchas de ellas gracias a sus consultas populares para “obedecer al pueblo sabio”, su “amo”, según dijo el sábado pasado.

El ejemplo más claro es el de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco que parará los trabajos hasta este 30 de noviembre.

Fuera de lo que hará adelantando simplemente los “sí” o “no” de sus seguidores, en donde se percibe un avance a su favor es en el trabajo que le ha venido haciendo el Congreso, dominado por su partido, Morena, y en funciones, ese sí, desde septiembre, asuntos tan a su favor, y que antes habían combatido con odio jarocho, bueno tabasqueño, como el del Fiscal “carnal”.

Creo que el protagonismo de cinco meses es natural por la llegada de una ideología nunca antes establecida como gobierno en México. Debería decir que de Izquierda, pero la verdad, el corte del gobierno de Andrés Manuel será como de una mezcla de todo, entre demasiado populista y paternalista (“ya no me pertenezco… “Ya no nos pertenecemos”). Así, esta algarabía de cinco meses, son como globos o “cuetes” al aire. Están en su fiesta; deben vigilar que no haya resaca.

Entonces, que su prisa se deba a su gran ánimo y su fe, y nunca a cuestiones extra políticas. ¿O a qué vendrá tanta ansiedad?

