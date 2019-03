La descentralización del gobierno a entidades donde cunde el miedo

En realidad, a 500 años de la Conquista, fraguada por españoles encabezados por Hernán Cortés, pero cuyo camino lo abrió Cristóbal Colón, los mexicanos nos avasallamos nosotros mismos.

Desde aquel “encuentro de culturas”, para quitarnos el perjuicio del rencoroso “bullying”, los mexicanos hemos vivido épocas que han tocado a distintas y complejas generaciones, en las que el avasallamiento (“apergollamiento”, diría el Presidente) al pueblo (sabio o no) se da de distintas maneras, una de ellas la política.

Una de las formas que más hemos padecido en las últimas dos décadas, símbolo maligno, incluso, del arranque del Siglo XXI, y, finalmente, una especie de avasallamiento contra la libertad y paz de la ciudadanía, es la violencia del narcotráfico, traducida en sucesorios cárteles de la droga que dominan el panorama de la delincuencia organizada.

Vale, pues, decir ¡jolines!, que la herencia gachupina, aquella de la atrocidad, despojo y saqueo de pueblos originarios, como lo “manifiesta” el Presidente López Obrador en las cartas dirigidas al Rey Felipe VI y al Papa Francisco, queda corta ante la barbarie que en distintas formas hemos apechugado por designio propio.

(Por cierto, sólo voy a hacer eco de un punto entre toneladas de reacciones al reclamo presidencial sobre el suplicio ibérico, ¿y cuándo se va a pedir perdón por el retiro de recursos y desaparición de instancias infantiles que afectan a más de 300 mil niños?)

Pero no quiero desviarme en accidentes de memoria histórica.

Quiero hablar de uno de nuestros propios suplicios, el de la violencia del crimen organizado, pero adjunto con la propuesta de descentralizar al Gobierno federal, como la está llevando a cabo la actual administración.

Este lunes ocurrió en Salvatierra, Guanajuato, uno más de los efectos del fracaso contra la inseguridad. Varios servidores públicos locales fueron atacados por un grupo armado. El saldo, cuatro muertos.

Las víctimas fueron el jefe de Gabinete del Gobierno municipal, el director y un auxiliar de Desarrollo Institucional, y el titular de Construcción a la Comunidad.

Premeditadamente, alguien opinó que se trataba de un “ajuste de cuentas”.

Ese es el panorama que predomina en algunas entidades a donde se mudarán Secretarías de Estado.

A Guanajuato, por ejemplo, se irá la del Trabajo, encabezada por Luisa María Alcalde.

A la molestia del simple traslado, que es lo de menos y hasta relajador, se suma, para muchos burócratas federales, la del pavor.

Cierto que la Ciudad de México no es ninguna perita en dulce en cuanto a Seguridad y delincuencia, pero existe cierta barrera que evita, hasta ahora, que los grandes cárteles, al menos para operar abiertamente, reten a la Capital, donde permanecerán la Sedena y Semar. Este “respeto”, sin embargo, parece irse perdiendo ante la docilidad de la autoridad capitalina.

Salvatierra puso ayer los pelos de punta a quienes, por ejemplo, irán a Quintana Roo, nueva sede de la Secretaría de Turismo. O a Veracruz, donde se instalará la Comisión Nacional del Agua; Salud, a Guerrero; IMSS, Michoacán; Banobras, Morelos; Ganadería, Jalisco; Pesca, Sinaloa; Migración, Baja California; Aduanas, Tamaulipas, o Economía, Monterrey.

Vaya, todos ellos territorios ensombrecidos por la incidencia delincuencial, que no son pocos, y aportadores de las altas cifras de víctimas, que, dicho sea de paso, siguen en aumento.

Ante el sombrío panorama, la esperanza se llama Guardia Nacional, y que al mediano plazo funcione la estructura de la “vieja escuela” para que perdure la estrategia del gobierno de no confrontar a los cárteles (“oficialmente la guerra terminó”) ni a quienes, efectivamente, llenan de muertos el país.

Si las Secretarías están “agobiadas” por los recortes, como dijo Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, los empleados de gobierno, los pocos que queden, igual, y no sólo por la incertidumbre laboral y salarial, también porque la tranquilidad es cosa de pensarse.

Así de simple.