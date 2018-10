La CNTE ‘evalúa’ al presidente electo

Por algo son maestros… de la extorsión.

Para los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aproximadamente un 15 por ciento del total de la planta magisterial del país, primero la confrontación que dejar las prebendas.

Acostumbrados, por décadas, a obtener buenos capitales pasando la mayor parte del tiempo en marchas y plantones más que en las aulas, a las secciones controladas por el sindicato disidente, principalmente la 22, de Oaxaca, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), les animó mucho que desde el 2017 se perfilara un gobierno de izquierda a nivel nacional porque políticamente, en su apreciación, serían más afines.

La CNTE, navegando siempre con una falsa bandera vanguardista, engañando a otros movimientos y hasta confundiéndose, muchas veces, entre la multicolor izquierda mexicana, ha puesto sus barbas a remojar ante el discurso anticorrupción y de austeridad republicana esgrimido por Andrés Manuel López Obrador.

Una previa luna de miel acentuada desde el 2016 les garantizaba, entre otras cosas, recuperar el control educativo en Oaxaca y Guerrero, así como crecer políticamente en Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México.

El flirteo llevó, incluso, a López Obrador, ya preparando terreno para las elecciones de 2018, a prometer a los dos grupos magisteriales disidentes mayores (Sección 22 y CETEG) que si él llegaba a la Presidencia de la República serían ellos quienes elegirían al próximo Secretario de Educación, una promesa en similitud de circunstancias a la hecha a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el sentido de que serían la parte principal para nombrar al nuevo Fiscal General.

Con ello, Andrés Manuel hilaba apoyos y los profesores se esperanzaban a que podrían volver a hacer y deshacer, a mangonear plazas, vapulear maestros, presionar gobiernos.

Tanto en Oaxaca como en Guerrero, los procesos electorales locales fueron claves para acuerdos a futuro.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, concretamente en el mes de julio de 2015, la Sección 22 de Oaxaca perdió uno de sus fuertes bastiones en la entidad, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

El anuncio oficial fue hecho por el entonces Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el gobernador Gabino Cué.

Como ha sido su estrategia, cumplidas ciertas exigencias, que muchos aseguran que se traducen en recursos, la CNTE desaparece del ámbito público y político, pero a determinado tiempo reaparece, cuando la necesidad o la maña lo ameritan.

Durante muchos años, sus principales clientes han sido los gobiernos estatales y, casi inmediatamente, después del primer reproche en sus localidades, la Secretaría de Gobernación.

A principios de agosto, un mes después de las elecciones del 1 de julio, los profesores disidentes enviaron un aviso al creador de Morena: “Siguiendo con detenimiento el discurso tanto del virtual Presidente de México como de su próximo secretario de Educación

(Esteban Moctezuma) podemos observar que en el fondo legitiman la Reforma Educativa comprometiéndose únicamente a maquillarla y presentarla como algo diferente ante el magisterio nacional”.

La ya confirmada llegada de Andrés Manuel a la Presidencia de la República, el 1 de diciembre próximo, ha puesto en guardia a la Coordinadora, pero también al Presidente Electo.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

Para la Coordinadora, en tiempos de un gobierno “amigo”, los disidentes deberían ser, ahora, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, el SNTE.

Sin embargo, sus dirigentes parece ser que no están al tanto del tablero político. Digamos, por ejemplo, del resurgimiento de la maestra Elba Esther Gordillo, del apoyo que Andrés Manuel recibió, en campaña, de algunos de sus familiares (René Fujiwara y Fernando González, nieto y yerno, respectivamente).

Pero tampoco del discurso que el Presidente Electo ha comprometido ante quienes le dieron la victoria, nada más 30 millones de mexicanos, de no permitir más los caprichos de ningún poder fáctico, de ningún grupo vividor.

Esa es, hoy, la disyuntiva del magisterio disidente, que, para suerte de Andrés Manuel, es la minoría en el ámbito magisterial.

Pero ni modo que la CNTE y sus combativas secciones se coloquen el hábito y sigan al pastor.

Aunque todo tiene arreglo en este mundo, la Coordinadora deberá hacer protagonismos a un lado, hacerse a la idea de que ningún brazo político del lopezobradorismo le permitirá ser el demonio que manche la reputación del apologista de la Cuarta Transformación.

Todavía no inicia formalmente el sexenio morenista, pero si López Obrador se mueve, ya, como pez en el agua encaramándose en el tiempo que todavía corresponde a Peña Nieto, por qué la CNTE habría de quedarse callada y atada de manos.

La Coordinadora pondrá a prueba a Andrés Manuel y acaba de lanzarle la primera piedra, casi como una “recta” beisbolera: La nómina salarial de los maestros debe ser controlada por los estados, demandó Eloy López, líder de la Sección 22 de Oaxaca. “Eso debe cambiar (no administrada por la Federación)”, advirtió.

La respuesta rápida del Presidente Electo debió caer como balde de agua fría a los dirigentes magisteriales disidentes, aunque abría la opción a que la controversia se solucionara “democráticamente”.

“Si son organizaciones democráticas, que se les pregunte a los maestros qué quieren. Nada de que ‘devuélvanos la nómina’”.

Una consulta, ¿entre quién? ¿Todo el magisterio?

Muy sabido es que López Obrador es de los que, como él mismo utilizara el término, “apergollan”, por si se ocupa, el control de recursos.

Y, sin hacer mención directa a los profesores disidentes, dijo que “hay algunos que no creen en nuestro movimiento, nunca han creído… Esos que se dicen muy radicales, y no lo son, son, en realidad, muy conservadores porque no querían el cambio; ahora que llegamos dicen ‘sí’, pero son lo mismo, son iguales”.

Todavía el viernes, durante un mitin en Mérida, el Presidente Electo dio otra repasada al asunto al reiterar que la Reforma Educativa se cancelará “para que no quede duda, porque hay algunos que no nos ven con buenos ojos”.

“A veces nos cuestionan los extremos: Los radicales de derecha, que son furibundos, y los radicales de izquierda porque los extremos se tocan y la verdad es que hay muchos que no son radicales, que son conservadores.

“Entonces, no querían que se triunfara porque ellos apostaban a no sé qué, pero no querían que se llevara a cabo una transformación; llamaban hasta a no votar. ¿Se acuerdan ustedes de que inventaron que todos son iguales? Tuve que decir que no nos podían meter a todos en el mismo costal”, expresó.

Y enfatizó sobre la nómina magisterial al reiterar que no se la entregará a los líderes sindicales.

“No va a haber intermediarios. (El pago) va a ser directo para que le llegue el dinero a la gente. Va a haber presiones fuertes, porque hay muchos intereses creados, pero ya saben que yo soy muy terco y nada de que ‘vamos a hacer una marcha, una movilización, un plantón, para que a nosotros, los dirigentes de la organización independiente Emiliano Zapata, nos suelten el dinero’. ¡No, eso ya se acabó!”.

La contrarrespuesta de la CNTE no tardó. En un momento pensé que los líderes la analizaban con pinzas; nada de eso. Ese mismo día replicaron y dijeron “no” a la consulta:

“Parece que las consultas son el estilo de gobernar de López Obrador ante la falta de una definición y no enfrentarse ante cualquier tipo de opinión diferente”, expresó, corrosivamente, Enrique Enríquez, dirigente disidente en la Ciudad de México.

En la arena política, la confrontación entre el equipo del Presidente Electo y la CNTE se da por un hecho y hasta hablan de una posible ruptura.

“Es inminente que se acaban de dar cuenta que no son compatibles, la CNTE y la Presidencia (Electa), cuando en la campaña dijeron todo lo contrario. Hoy pareciera un matrimonio fallido de un año donde ya se acabó el amor, ya se acabó la campaña, ya se acabaron los votos, y, pues, ahora vienen ese tipo de acciones”, dijo Ricardo Gallardo, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados.

“Hoy queremos darle un voto de confianza al Presidente Electo para que los ponga en orden y para que en verdad se hagan las cosas conforme a Derecho”.

Ernesto Ruffo, legislador por el PAN, señaló que los problemas entre la CNTE y el próximo Presidente de la República radican en que les hizo promesas populistas que no va a poder cumplir.

“Lo que estamos viendo es el jaloneo ahora de la CNTE por sus posiciones políticas que seguramente negoció con López Obrador candidato en un marco de populismo para ganar elecciones”.

Tanto para la Coordinadora como para López Obrador, los tiempos pueden ser, hoy, rounds de tanteo, más que de sombras. Así unos intenten espantar a sillazos y otros aconsejando consultas.

Después del 1 de diciembre, la “evaluación” será mutua.

