La CNDH, institución que se va al diablo

La imposición de Rosario Piedra Ibarra en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “haiga sido como haiga sido”, quizá sea prueba de que aquellas frases no eran exabruptos, sino la intención advertida a tiempo de quien a la postre se adueñaría del poder casi absoluto, por su persistencia admirable, pero también porque panistas y priistas acudieron a todo lo que estaba al alcance de su mano para destruirse en guerras internas, como tempranamente lo está haciendo Morena.

En definitiva, la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra no es la persona idónea para encabezar la CNDH, sin embargo, el Presidente López Obrador la impuso a través de su dominio de la Cámara de Senadores y gracias a la incapacidad de la oposición para mantenerse unida para evitar acciones que paulatinamente tendrán como consecuencia la acumulación del poder en sus manos.

Paso a paso, AMLO impulsa la destrucción de órganos reguladores a través de la imposición de militantes o simpatizantes de Morena que no tienen idea de temas fundamentales para el país que pusieron en sus manos.

Sólo a manera de ejemplo ya le pasó a la Comisión Reguladora de Energía y pronto llegará su tiempo al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está a un paso de perder su condición de poder soberano para convertirse en apéndice del Ejecutivo, como ya lo es el Legislativo.

En esta ocasión fue la CNDH que inició su existencia con Jorge Carpizo a la cabeza consiguiendo la destitución de un par de generales del ejército mexicano.

No es suficiente con haber sufrido en carne propia la desaparición y muerte de un familiar cercano en una acción de guerra declarada al gobierno mexicano, para poner en sus manos el destino de la CNDH, y peor aún, de la manera poco aseada como lo hizo la fracción parlamentaria de Morena para cumplir la orden del Presidente.

En reacción natural, ya renunciaron los consejeros ciudadanos Alberto Manuel Athié Gallo, María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz, y pronto llevarán el asunto a instancias jurídicas con argumentos demoledores: “Una elección como la que la llevó al cargo, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones unidas responsables del proceso, y consumada en el pleno de manera arbitraria, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político”.

Estas reacciones restarán legitimidad al mandato de Piedra Ibarra y la CNDH perderá credibilidad. Dejará de ser alcahuete del régimen neoliberal para convertirse en lo mismo, pero de la Cuarta Transformación.

Velemos pues a la CNDH la más reciente institución que se va al diablo.

Cinco de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) renunciaron a este cargo tras el nombramiento de Rosario Piedra como titular del organismo.

Alberto Manuel Athié Gallo, María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz dejaron sola a la nueva Ombudsperson nacional por considerar que no cuenta con legitimidad.

Pero no sólo eso, los integrantes del Consejo Consultivo pretenden impugnar por la vía legal la designación de Piedra al frente de la CNDH.

“Una elección como la que la llevó al cargo, sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las comisiones unidas responsables del proceso, y consumada en el pleno de manera arbitraria, presagia el sometimiento abierto de la CNDH a quienes actualmente detentan el poder político”, plantearon en su renuncia las mujeres que dimitieron.

“Hemos llegado a la convicción de que, si permanecemos en la CNDH, estaremos en riesgo de incumplir el mandato de ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’ emitido por el Senado de la República a nuestras personas”.

Las cuatro mujeres entregaron ayer su renuncia colectiva al Senado de la República, mientras que Athié lo hizo el miércoles.

En entrevista, Acosta Urquidi reconoció la trayectoria de Rosario Piedra en la lucha por los desaparecidos, pero criticó la forma en que fue elegida.

“Yo hubiera renunciado, hubiera dicho: señores, esto no presagia nada bueno, esto me resta autoridad moral y credibilidad; evidentemente ella no lo hizo y todos sufriremos las consecuencias”, dijo.

“Me da mucha tristeza que una institución que costó mucho trabajo hacerla funcional con cierto grado de autonomía, vaya a perder su peso moral y credibilidad”.

Con las renuncias, Athié Gallo se dijo respaldado en su preocupación de falta de independencia de la CNDH.

Reprochó que a pesar de que la convocatoria aprobada fue un logro para garantizar la autonomía del organismo, nunca se cumplieron los parámetros contemplados.

“Uno de los temas que siempre ha pasado, es que en tanto en los Gobierno anteriores como en el actual, han querido ingerir”, lanzó.

Athié Gallo informó que están tratando de conciliar acuerdos para presentar un amparo contra el nombramiento de Rosario Piedra.

Explicó que si se comprueba que Piedra ocupó cargos de dirección dentro de Morena, sería una violación clara a la ley de la CNDH.