Imposible enchiquerar ex presidentes por corruptos; se tendría que modificar la ley y hacerla retroactiva

Tío Marcial era un gigantón de gesto duro con aspecto de sargento con agruras, verlo daba miedo… a quien no lo conocía, porque en la familia (los de Autlán), era bien sabido que era muy consentidor con sus nueve hijos (todos varones, todos guerrosos), y con carácter de flan, blando, tolerante hasta la exasperación. Cuando alguno de sus críos hacía una de esas que no tienen perdón de Dios, tía Marita, su esposa, le exigía aplicar el correctivo correspondiente, que en aquella era del pricámbrico clásico (años 50 del siglo pasado), consistía en una tanda de cuerazos de esas que comía uno parado dos días… pero el tío, para sacar el bulto a tal situación, llamaba a todos sus hijos, exponía el caso y preguntaba si aplicaba o no la cueriza… y siempre respondían a coro: -¡Nooo! – y como los cuerazos de su mamá les dolían menos que a una gallina poner un huevo, quedaban todos contentos. Pues sí.

En su conferencia de prensa mañanera del viernes pasado, última del año, el Presidente hizo saber a la nación que va a esperar la reforma al artículo 35 de la Constitución -que determina las normas sobre las consultas populares-, para preguntarles a los ciudadanos si desean que se inicien procedimientos legales por actos de corrupción contra los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto… mmm.

Conviene recordar que tales normas son parte del capítulo IV (“De los Ciudadanos Mexicanos”), en cuyo artículo 34, dice: “Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir”.

Inmediatamente (en el artículo 35), pasa a definir los derechos de los mexicanos que en la fracción VIII incluyen “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional (…)”, y explica qué es legal consultar y cómo.

Por lo pronto ahorita, las condiciones son, que la consulta sea convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente; o del 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras; o del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del INE. En los dos primeros casos, la petición debe ser aprobada por mayoría de votos en cada cámara; cuando es el 2% de la raza la que lo pide, se hace la consulta a fuerza. Bueno…

La ley como está, dice que si participa en la consulta el 40% de los tenochcas simplex, el resultado es obligatorio (“vinculatorio”), “para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”; o sea: el Poder Judicial, los juicios, la aplicación de las leyes, no están a lo que la gente pida, faltaba más. Y si no vota cuando menos el 40% de los electores, no hay nada, estamos claros.

También dice que no se pueden poner a consulta popular los derechos humanos, ni que el país siga siendo una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos (dice más, pero falta espacio, con esto se entiende que no se puede consultar si queremos tener Rey o tonterías misceláneas que a nadie se le ocurren ya); tampoco se pueden consultar los impuestos ni los gastos del gobierno; el INE organiza las consultas y que se realizan en día de elecciones federales (digo, sería un despelote hacer elecciones nacionales a cada rato)… ¡ah! y que la Suprema Corte antes de que se convoque la consulta, debe decir si no viola la Constitución. Perfecto.

¿Qué reforma quiere el Presidente?, no sabemos, no coma ansias. Por lo pronto, se solicita a la gallarda ciudadanía mexicana, que nos hagamos de cuenta que la consulta sobre el aeropuerto, es válida. Ni que fuera para tanto.

Luego y si no es mucho inconveniente, se propone regresar tantito al artículo anterior, en donde dice que solamente son ciudadanos de este idílico país nuestro, aquellos que aparte de ser mexicanos y tener 18 años de edad, tengan un modo honesto de vivir… como que ya va siendo hora de que le busquen el modo a eso, porque ahora, votan narcos, traficantes de personas, asesinos profesionales, malvivientes, delincuentes organizados (y desorganizados), para no meternos con algunos líderes sindicales, diputados, senadores y políticos (se repite: algunos), de los que ni con la imaginación de García Márquez y Borges juntos, se puede decir que tengan un modo honesto de vivir.

Comprende este menda que es asunto complejísimo, casi imposible, probarle al INE que vive uno de dineros ganados honestamente, pues un señor que no da golpe y lo mantiene su abuela, no es deshonesto, será un vago de dar asco, pero no deshonesto. Y esta dificultad casi insalvable hace inexplicable que hayan puesto tal requisito en la sacra Constitución. Mejor que lo borren, total, no va a ser la primera (sólo Peña Nieto le hizo 154 reformas a la Constitución, de los casi 700 parches que lleva).

De regreso al tema original… si se modifican las normas sobre las consultas populares al gusto del Presidente (cualquiera que este sea), queda una duda al del teclado: ¿preguntar a la gente si quiere que les inicien a los ex presidentes, procedimientos legales por actos de corrupción, no es un acto de presunción de culpabilidad?… suena un poco ilegal.

Un ex presidente puede haber sido un bruto al ejercer el cargo y que se haya equivocado en todo… pero lo baboso no lo hace corrupto.

Por otro lado, si el pueblo sabio dice que sí quiere que les abran a cada uno su carpeta de investigación, esta sólo podría ser por los cargos que contiene el artículo constitucional 108: traición a la patria o la comisión de delitos graves del orden común, que ni tipificados están; supone uno que se refiere a que sorprendan al Presidente en el acto de coser a puñaladas a su señora esposa, por ejemplo. Como sea y salga la reforma como salga y resulte como resulte la consulta, no podrían enchiquerar ex presidentes por corruptos, pues tendrían que modificar la ley y hacerla retroactiva.

Por eso recordé al tío Marcial: si AMLO no quiere repartir cuerazos que no nos eche la bolita.