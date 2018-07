La autoridad moral de Olga Sánchez Cordero

No le será fácil manejar la política interior; de hecho, ya le está resultando complicado

Sobra decir que la Secretaría de Gobernación es una de las piezas vitales de cualquier gobierno mexicano, como ocioso es decir que la mayoría de los presidentes falla al designar al responsable de la política interior y que las consecuencias suelen ser terribles.

A partir de esto es obligado observar y escuchar a Olga Sánchez Cordero no sólo porque será la primera mujer que estará al frente, sino por su condición de ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque iniciará la administración sin la carga de aspirar a suceder al presidente y porque se le supone sin experiencia en la maniobra política.

Parece verdad de Perogrullo, pero no es lo mismo lidiar con abogados que con políticos, aunque la gran mayoría de estos haya pasado por las aulas de las escuelas de Derecho; ser abogado en México y, además, político es la combinación ideal de Maquiavelo.

A favor de doña Olga debo decir que llegará sobrada de autoridad moral a dirigir la política interior, no obstante lo polémico de algunas de sus resoluciones en la Corte, como la liberación, por violación al debido proceso, de Florence Cassez, que fue sentenciada a 90 años de prisión porque el Poder Judicial de la Federación la encontró culpable. Aquella ponencia, como otras suyas, la volvió controvertida, pero no la colocó al nivel de desprestigio por razones oscuras que persiguen a algunos de sus ex colegas.

Pero la autoridad moral no le será suficiente para salir adelante en la mescolanza abirragada del organigrama gubernamental que está armando López Obrador con colaboradores de chile y manteca, y por el estilo unipersonal, que no admite réplica de quien será su jefe.

Hoy mismo, el apresuramiento que ha mostrado el equipo de López Obrador en múltiples temas ha metido en problemas a Sánchez Cordero; ella misma tropezó en el tema de la legalización de las drogas; así, en plural, “drogas”, que, en contra de la opinión liberaloide de algunos, no cuenta con respaldo social.

Ser titular de Gobernación nunca ha sido fácil. La Secretaría se ha tragado a los mejores hombres que han pasado por ahí y, desde luego, a los mediocres que llegaron por cortesanía o favor del príncipe en turno, que han sido los más.

En lo personal creo que el Presidente Enrique Peña Nieto no llevó a tiempo a Alfonso Navarrete a esa súper dependencia en vías de extinción, concebida para un político consumado, pero también para un abogado probado no sólo en la academia y la investigación, sino en la impartición y procuración de justicia.

El relevo a tiempo de Navarrete por Miguel Osorio Chong habría servido a todos, al presidente y a Alfonso, pero en mucho a las aspiraciones presidenciales del hidalguense.

Por regla general, los presidentes han tenido problemas en esa dependencia aun cuando no tuviera el tamaño faraónico ni la acumulación de poder, como fue concebida en este sexenio.

Quizás la experiencia más patética sea la de Felipe Calderón, que tuvo cinco titulares, entre otras cosas, porque la desgracia se abatió sobre los secretarios.

A Francisco Javier Ramírez Acuña no le concedió tiempo para mostrar si podía o no. En un intento de construir la candidatura de Juan Camilo Mouriño lo sacó prematuramente de la jefatura de la Oficina de la Presidencia, pero un desgraciado avionazo frustró lo que parecía un plan perfecto. Fernando Gómez Mont no pudo con el estilo del presidente y la inefable Alejandra de la Sota terminó usurpando las funciones de Alejandro Poiré, que nunca supo qué hacer en Gobernación. También estuvo Francisco Blake Mora, pero murió al estrellarse su helicóptero.

Quizás el último secretario de Gobernación verdaderamente fuerte fue Manuel Bartlett. Antes que Osorio Chong tuvo todos los instrumentos del poder en sus manos; a causa de ello no lo abandona, aun militando al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, el estigma de la llamada “caída del sistema”, un evento que ha resultado inútil para probar fraude electoral en 1988, la primera ocasión en que la izquierda pudo adueñarse de la Presidencia.

A don Fernando Gutiérrez Barrios, que tenía todo para buscar el futuro, le cercenaron los brazos. Le quitaron el manejo de prensa y de lo que ahora es el Cisen, y, por si fuera poco, enviaron a Manlio Fabio Beltrones a gobernar Sonora. Se quedó a solas con su prestigio, que le resultó ser más que suficiente.

Se retiró después de realizar el último intento, infructuoso, para que el país se mantuviera oficialmente laico; tampoco pudo cumplir su promesa de construir un monumento a Benito Juárez del tamaño de su grandeza histórica; todo quedó en la remodelación que de su tumba en el Panteón de San Fernando hizo Manuel Camacho.

Fox descubrió tarde que en Gobernación necesitaba a alguien como Carlos Abascal, quien, a pesar de sus arraigadas creencias religiosas, fue hombre en el que confiaba la clase política porque acuerdo al que llegaba lo respetaba escrupulosamente. Santiago Creel pasó sin pena ni gloria, aunque estuvo a punto de ocasionar una huelga que habría sido catastrófica para el país.

Nunca sabremos qué planes tuvo, de origen, Peña Nieto para Osorio Chong, pero, sin duda, al inicio lo era todo, incluso el llamado a sucederlo; ¿de qué otra manera se puede explicar que le cumpliera, a rajatabla, la petición de unificar a Gobernación con Seguridad Pública?

Parecía un despropósito y, a toro pasado, lo fue, tanto que, al final, más que las intrigas palaciegas de Luis Videgaray, la gigantesca dependencia hizo añicos las ambiciones futuristas del hidalguense. La creciente inseguridad fue el tema.

Además, por razones no públicas hasta hoy, no hubo vigilancia sobre los gobernadores que pulverizaron el prestigio del PRI y que permitió a sus enemigos enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción en su contra; tampoco se inició acción, en Guerrero, sobre Ángel Heladio Aguirre, a cuyo gobierno correspondía atender los hechos sangrientos del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que data el inicio de la debacle mediática del sexenio.

Como en todas las administraciones, la competencia y el pleito entre los favoritos de la Corte, en este caso Luis Videgaray y Osorio Chong, causaron un daño irreparable al gobierno, pero además los arrastró a ellos. El secretario de Gobernación figuraba a la cabeza de los priístas en las encuestas, pero los índices de inseguridad lo dejaron fuera porque era su responsabilidad a causa de su porfía de incorporar Seguridad Pública a lo que algunos, pomposamente, llaman Ministerio del Interior.

Pero esas son otras historias.

Aquí lo importante es que Sánchez Cordero llega a Gobernación sin la carga de tener que luchar contra la inseguridad, excepto en el tema de la legalización de “las drogas”; tampoco tendrá que hacerlo contra la corrupción oficial, pues se supone que el nuevo gobierno será impoluto, pero además de no aspirar a suceder a Andrés Manuel, lleva consigo su autoridad moral, que, sin duda, está por encima de la mayoría de los que la acompañará en la tarea de gobernar. Una de las piedras en su camino es la cuestión de las drogas y el perdón, indulto o lo que sea, a criminales.

Como sea, no le será fácil manejar la política interior; de hecho, ya le está resultando complicado. Por lo demás, no debe perder de vista que sobran los tiradores a sucederla en cuanto se pueda porque Gobernación siempre será una puerta hacia el futuro, aunque después de Luis Echeverría ha sido una puerta falsa.

Por lo pronto tiene “carta abierta” para pacificar al país. El problema es ¿cómo?