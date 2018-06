La amnesia racista de Masiosare

Mary Anne Macleod llegó, como inmigrante ilegal, a Estados Unidos en 1929. Ella es la madre de Donald John Trump, cuyos ancestros alemanes cambiaron su apellido original, Drumbf, por el Trump que ahora ostenta el millonario especulador inmobiliario que ocupa la oficina oval de la Casa Blanca, en la Avenida Pensilvania de Washington D. C.

Todo eso parece haberlo olvidado Masiosare Trump en su insana locura racista El recuento de sus atrocidades indigna y aterra. Veamos: Niños inmigrantes de hasta 14 años alojados en un centro de detención de menores en Virginia dijeron que fueron golpeados mientras llevaban grilletes y que estuvieron encerrados, en aislamiento, durante largos periodos, abandonados desnudos y tiritando de frío en celdas de concreto. Las denuncias de los presuntos abusos en el Centro Juvenil Shenandoah Valley, cerca de Staunton, Virginia, aparecen, detalladas, en documentos judiciales federales que incluyen media docena de declaraciones juradas de adolescentes latinos que estuvieron recluidos allí durante meses o años. Varios detenidos dijeron que los guardas les quitaron la ropa y que los amarraron a sillas con bolsas tapándoles la cabeza. Una antigua especialista en desarrollo infantil que trabajó en el centro contó a The Associated Press que vio a menores con magulladuras y huesos rotos. Habló bajo la condición del anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto en público. Sin embargo, los abogados del centro niegan todas las acusaciones de abuso.

Por su parte, Jorge Castañeda, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, escribe que “el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra”. Algunos de los lectores recordarán que dicho consejo, antes llamado Comisión de Derechos Humanos, es el que evalúa la situación de respeto o violación a los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU.

Ante el nuevo escándalo de violación de derechos humanos por parte del gobierno de Estados Unidos, uno de los argumentos que se han utilizado, tanto en México como en otros países, ha sido la necesidad –justificada y correcta– de acudir a instancias internacionales para denunciar e impugnar la separación de los niños de sus familias encarceladas en penales federales de EU. En vista de la salida de Washington del Consejo de la ONU, parece un poco artificial y fútil la noción de acudir a esas instancias, sobre todo, si es un pretexto para no tratar de infligirle un costo bilateral a EU en la relación con México por este comportamiento.

El asunto es sencillo. Hasta donde entiendo, a partir de principios de abril, el gobierno de Trump empezó a aplicar una política llamada de “cero tolerancia” frente a lo que ellos llaman la migración ilegal. Entre otros asuntos, dicha política de “cero tolerancia” considera que el ingreso sin documentos a EU es un delito mayor –felony–, y ya no un delito menor –misdemeanour–, y, por lo tanto, quienes lo cometen deben ser encarcelados en un penal federal en lugar de ser enviados a un centro de detención de las autoridades migratorias mientras se resuelve si quieren pelear su caso o aceptan la llamada “deportación expedita”.

Al ser enviados a un reclusorio federal, acusados de violar una ley federal, en automático, los menores de edad que los acompañan no tienen el derecho de ser recluidos como ellos y deben ser enviados a otros centros de detención mientras son colocados con familias en EU. Tampoco pueden ser deportados, a menos de que sean mexicanos o canadienses, de tal suerte que, en el sentido estricto, el gobierno de Trump, al determinar que la entrada a EU sin papeles es un delito mayor y federal, está aplicando la ley. Lo condenable es que dicha aplicación es discrecional, y no imperativa, como lo demuestra el hecho de que tanto la administración Bush –republicana– como la de Obama –demócrata– no aplicaron la ley de esa manera. Se trata de una política y no de la aplicación de la ley.

El jefe de Naciones Unidas para los derechos humanos la calificó de “inadmisible”. Miembros de los dos grandes partidos de Estados Unidos la rechazan. Y un ex director de la CIA llegó a compararla con la Alemania nazi. La política del gobierno de EU de separar a los niños de sus padres inmigrantes arrestados cruzando la frontera con México ha levantado una creciente ola de reproches que arrincona al presidente Trump. La controversia se volvió una prueba clave de la determinación de Trump de llevar su postura contra la inmigración hasta las últimas consecuencias prácticas o ceder al mayor cuestionamiento moral que le plantean figuras como la ex primera dama Laura Bush. Cómo son las “jaulas” donde Estados Unidos pone a los niños hijos de inmigrantes indocumentados que llegan a Texas. Trump ha buscado pasar la presión a la oposición demócrata al señalarla, falsamente, como responsable por la separación de las familias migrantes por negarse a votar las leyes que, a su juicio, descomprimirían la presión fronteriza, pero, a la vez, él y miembros de su gobierno defendieron la adopción de la política de “tolerancia cero”, en la frontera, que lleva a procesar penalmente a inmigrantes que cruzan sin papeles y enviar a sus hijos a centros de detención para menores.

Mientras la fiebre electoral parece paralizar a mentes y voluntades en México, niños inocentes sufren las atrocidades fascistas de la amnesia racista de Masiosare Drumbf, perdón, Donald John Trump. ¿Hasta cuándo?

