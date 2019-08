La 4aT contra el derecho de amparo; Barra de Abogados rechaza orden de Netzaí Sandoval anticonstitucional

Reaccionó el Colegio Nacional de Abogados contra la prohibición de Netzaí Sandoval Ballesteros que limita a los defensores federales de oficio a la NO utilización de los llamados “amparos buscadores”, un derecho garantizado en la Constitución desde 1857.

…

En esta casa editorial publicamos un oficio enviado el 24 de junio de este año, cuyo Asunto titula: “Se prohíbe el uso de amparos buscadores”, dirigido a los Titulares de las Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública y a los Defensores Públicos Federales.

…

El comunicado instruye a los defensores públicos a que: “Eviten la promoción de juicios de amparo en contra de órdenes de aprehensión en aquellos casos en los que no ostenten la representación legal del quejoso dentro de la carpeta de investigación o proceso penal que los motiva; ello, por contravenir los principios rectores del Servicio de Defensa Penal”.

…

En ningún momento el Derecho de Amparo, garantizado en la Constitución, limita a los defensores a ser acreditados por el Ministerio Público (MP) para solicitar amparos, una maniobra insidiosa contra la presunción de inocencia y que pretende burocratizar la defensoría al inhibirla a los MP, que son los integradores de las averiguaciones previas.

…

Para Netzaí Sandoval, los inculpados deben de comparecer en el juicio “para acreditar su inocencia en el mismo”, textual, una aberración para la Barra de Abogados de Héctor Herrera Ordóñez, ya que la presunción de inocencia se presume y NO se debe demostrar, ya que esta acción corresponde al Estado probarla, un papel contrario a los abogados defensores públicos y privados.

…

Para el Colegio de Abogados, la demanda de amparo (buscador o no) y la Suspensión del Acto Reclamado no está enfocada en evitar la comparecencia en un juicio, sino en hacerlo SIN afectaciones a la libertad personal.

INSTRUMENTO DE TERROR DE LA 4AT, LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Todas las inquisiciones se dieron en el nombre del bien; así se quiere vender la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento de terror para el gobierno de la Cuarta Transformación.

…

La Ley es un frente más de ataque a las atribuciones del Poder Judicial de la Federación. El Ejecutivo y el Congreso, dominado por Morena de Ricardo Monreal Ávila y Mario Delgado Carrillo, tratan de dotar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de un garrote más.

…

Lo que antes era atribución de los jueces para congelar cuentas y bienes, ahora ni siquiera necesita la vinculación a proceso; basta que el Ministerio Público abra una investigación para, si lo desea, congelar cuentas y bienes mientras “veriguamos”.

…

Imagine estar en manos de los ministerios públicos federales en los estados; de terror; no hay que hacer mucha historia para llenar páginas de abusos de poder, de revanchas de todo tipo. Con otro agravante: Si le congelan las cuentas ¿con qué recursos económicos se defenderá el acusado..?

…

Así que el cuento de congelar cuentas del crimen organizado, de estrategia para combatir a los cárteles del narcotráfico nacionales e internacionales, es mero pretexto para editar otra Ley Garrote.

…

Terribles los misiles de Morena para apoderarse del control total porque NO es, como dice Tatiana Clouthier Carrillo, “cambiar unas comas”; ¡a otro perro con ese hueso..!, como dice Andrés Manuel.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos