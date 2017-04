Justicia y prevención del delito en la CDMX

La comparecencia del procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Fernando Ríos Garza, ante el pleno de la diputación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se realizó conforme a las expectativas que se han manifestado con gran interés entre la población de la CDMX, en torno a la delincuencia, que se ha palpado psicológicamente en los últimos días.

Sin embargo, no se deja de reconocer que esas actividades delictivas en agravio a los ciudadanos hayan quedado impunes y multiplicadas en el ámbito de la tranquilidad dinámica de los vecinos de la capital de la República.

Para los que lo duden, simplemente, como se dijo entre legisladores de los partidos políticos, que busquen las noticias en los periódicos, la radio y la televisión de lo que ocurre en otras comparativas entidades federativas, a las que no voy a identificar por cariño a mis paisanos, y por respeto a los ciudadanos de estos estados del país que buscan afanosamente de disuadir la delincuencia en sus matices como se hace en esta capital.

Los delitos cometidos contra la sociedad en general son, sin lugar a dudas, una de las inquietudes más críticas cuando ocurren de los habitantes de las delegaciones de la CDMX, por el carácter multiplicador que tienen psicológicamente entre las personas, cuando sienten que la delincuencia, que es un peligro para todos, está creando un ambiente de impunidad.

Sin embargo, el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, ha logrado proyectar un territorio que hace frente a las conductas antisociales y a través del procurador Fernando Ríos Garza ha logrado presentar resultados satisfactorios que se renuevan día tras día, pues la criminalidad en todos los países del mundo no tiene ni vacaciones ni descanso alguno. Está dedicada a violentar la ley en forma sorpresiva e inesperada.

Este trabajo para combatir y reprimir en su caso a la criminalidad, se ha hecho, según las propias palabras del procurador Ríos Garza en la tribuna, frente a diputados y medios de comunicación, dando cifras que significan un éxito en el combate y prevención del delito, como parte de su gestión encomendada por el jefe de Gobierno Mancera.

Me pareció que la audiencia tuvo rasgos muy señalados de datos duros y preguntas criticas para ilustrar al pleno camaral, donde lo escuchaban en sus lugares el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diputado Leonel Luna Estrada, y desde luego los presidentes de las comisiones de administración y procuración de justicia Israel Betanzos Cortés, el diputado Luciano Jimeno Huanosta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado José Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Por cierto que el PAN, en sus preguntas y respuestas, por parte del diputado José Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se confundió de interlocutores en sus apreciaciones sobre el tema. Desde su curul le pide cuentas por la inseguridad al procurador Ríos, en vez de la SSP-CDMX.

Lo mismo le pasa, al decir que la PGJ no logra reinserción social, pero eso le corresponde a la Secretaría de Gobierno. Amable como es el jurista ni se molestó. Después de todo, lo que no es en su año, no es en su daño. Tan-tan.

No hay mejor medida que dar cifras. Estas fueron elocuentes de la disminución de 4% en el robo de vehículos; 8.2% en el robo a transeúnte en vía publica; 10.6% en el delito de robo a transportista; 13% en el robo a casa-habitación; 16.5% en el robo a repartidor; 19.6 en violaciones; 21.4 % en robos a los pasajeros a bordo de un taxi; 21.5% en robo a pasajero a bordo de microbús; 21.6% en secuestros; 27.1% en robo a cuentahabientes y 28.3% en robo a negocio con violencia.

La obtención de estos logros, señaló, fue posible gracias a la participación de la ciudadanía, la que colabora con la denuncia respetiva, la coordinación institucional con las magistradas y magistrados, juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, y la colaboración permanente con la Secretaría de Seguridad Publica de nuestra entidad, a cuyo titular de la SSPCDMX, que esperaba ya su turno con los diputados en las escalinatas de la casona de Donceles, le agradeció puntualmente sus contribuciones en beneficio de la sociedad capitalina.

Al terminar y en el transcurso de la comparecencia, hubo aplausos y reconocimientos de diputados e invitados que seguramente estimulan la lucha contra el crimen y la impunidad.

