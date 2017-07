Justicia, no venganza, en caso Duarte

Exigencia de los veracruzanos que quebranto financiero en que incurrió ex gobernador sea reparado

Héctor Yunes se mantiene ocupado en este periodo de receso, de ahí que esté muy cerca de los veracruzanos, abanderando sus causas. En Xalapa declaró que en su calidad de presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado se mantendrá atento al desarrollo del proceso penal que enfrenta el ex gobernador Javier Duarte porque, dijo, es una exigencia de los veracruzanos que el quebranto financiero en que incurrió sea reparado. “En Veracruz, lo que la gente exige es justicia, no venganza, porque la primera servirá para reconciliar a una sociedad que ha sido lastimada, mientras que la segunda sólo servirá a los intereses particulares de personas o grupos”, aseguró. El priiísta reconoció que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizaron un exhaustivo trabajo, con pulcritud y eficacia, por lo que ahora espera que existan los suficientes elementos de prueba que permitan el castigo al ex mandatario veracruzano.

RIESGOS

A decir del fuerte aspirante a la candidatura al gobierno de Zapopan, Jesús Casillas, las nuevas tecnologías han traído múltiples beneficios, sin embargo, también conllevan riesgos. Tal es el caso del uso prolongado de computadoras y teléfonos celulares. El senador priísta reveló que el jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI reveló que, en México, 30 por ciento de la población presenta algún grado de ametropía, mientras que estudios recientes demuestran que la prevalencia de miopía se ha incrementado 50 por ciento en los últimos años, coincidiendo con la generalización en el uso de pantallas. A ese ritmo, dijo, se prevé que la ametropía pase de 22 por ciento, en la actualidad, a 33 por ciento, para el 2020. El asunto no es menor, pues este incremento significaría el 50 por ciento sobre los casos ya existentes, de ahí la preocupación del senador Casillas porque se implementen campañas informativas, para la población, sobre los riesgos que representa el uso prolongado de aparatos electrónicos.

DÍA DE LA SECRETARIA EN EL SENADO

En el marco de su día, la legisladora, por el estado de Sinaloa, Diva Gastélum festejó a las secretarias y organizó el panel “Herramientas para el desarrollo profesional del personal secretarial del Senado de la República”, a fin de agradecer el empeño y espíritu de servicio de las 172 trabajadoras encargadas de organizar y coadyuvar en las actividades de las senadoras y senadores, así como de los titulares de área o departamento. En el evento, la encargada de dar las buenas noticias fue su compañera de bancada Yolanda de la Torre Valdez, quien se declaró por compensar económicamente las horas extra que trabajan las secretarias mediante un mecanismo transparente, diseñado entre la administración y el sindicato del Senado. De igual forma, destacó la actitud incondicional de las secretarias para desempeñar su labor en beneficio no sólo de sus jefas o jefes, sino de todo el trabajo legislativo.

MARTHA TAMAYO PRESTA

La diputada federal y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Martha Tamayo, se declaró lista para discutir la Ley de Seguridad Interior una vez que César Camacho Quiroz empezara a construir los acuerdos con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de San Lázaro, Jorge Ramos, en aras de sacar adelante la legislación. Mano derecha de Camacho Quiroz por su experiencia y por sus conocimientos en el tema jurídico legislativo, se le menciona como senadora en el 2018, dado que el Presidente Enrique Peña Nieto reconoce su talento; en ese tenor, sólo basta recordar que participó en el Pacto por México.

NECESARIO MANDO ÚNICO

El senador, por Guanajuato, Miguel Ángel Chico recorre los municipios de su estado, donde expresó su preocupación por los altos índices delictivos. Aseguró que su entidad tiene diagnosticado que hay infiltración del crimen organizado en sus corporaciones policiacas, de ahí que considerara necesario un mando único. Chico, fuerte aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura del estado, señaló que con 1,690 homicidios dolosos y culposos, la entidad se posicionó como el primer lugar a nivel nacional, y noveno sólo en materia de dolosos. En temas económicos, indicó que la informalidad va a la alza, lo que afecta la recaudación de impuestos y el no acceso a la seguridad social.

