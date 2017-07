CÉSAR CAMACHO INVALIDA A MILITANCIA DEL PRI PARA EL 2018

“Cosas veredes, amigo Sancho”, dice el Quijote en el libro de Cervantes. Ahora resulta que los partidos políticos reniegan de su propia naturaleza, y hasta el PRI de Enrique Ochoa Reza está en busca de ese quijotillo que anda en pos de Doña Urna.

…

En 2011, el tricolor tenía resuelta la candidatura presidencial y solamente uno que otro desvelado intentó jugarle las contras a Enrique Peña Nieto; ahora jura César Camacho Quiroz que ni una consulta a la militancia -interna pues- garantiza que el ganador sea competitivo.

…

Bajo este razonamiento, el coordinador del PRI en San Lázaro propone una consulta abierta a los mexicanos. Esto se parece mucho a la primera vuelta electoral, tal como podría ser la definición del candidato del Frente Amplio Opositor de Ricardo Anaya Cortés y Alejandra Barrales Magdaleno.

…

Así que el único que cree en su propio partido ¡y vaya que es propio..! es Andrés Maduro… perdón, Andrés Manuel López Obrador, por eso tan pronto escucha sobre la posible alianza del PRD y MC, con otro partido que NO sea Morena, le sale urticaria y los asocia con La Mafia.

…

Pero no todo es miel sobre hojuelas fuera de los partidos. Los independientes Jaime Rodríguez “El Bronco”, Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Con, entre otros, están en desventaja con otros ‘independientes’ -por requisitos de la Ley Electoral- que SÍ tienen partido, como Miguel Ángel Mancera, y el funcionario de moda, José Meade Kuribreña.

ALARMANTE LA BASE SOCIAL DE “EL OJOS”; ELEMENTOS PARA INTERVENCIÓN DE PGR Y OSORIO CHONG

Si es alarmante la inexcusable violencia provocada por Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”, en Tláhuac del morenista Rigoberto Salgado -ahora se sabe que en siete delegaciones-, más preocupante es la multitud que lo acompañó en el funeral en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa.

…

Cálculos conservadores hablan de 350 personas, a coro de: “Se ve, se siente, Felipe está presente”. El número debe servir para calcular la base social que maneja el Cártel de Tláhuac, ya que la estructura de mando que no fue abatida el 20 de julio, donde murieron siete integrantes, por obvias razones NO se expone a la autoridad vigilante del sepelio.

…

Los datos aterradores hacen insostenible el discurso del jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa, del titular de la SSP Hiram Almeida y del procurador Edmundo Garrido. El control de taxis y mototaxis en Tláhuac explica el grado de impunidad de micros y peseras en la CDMX, sin control alguno de la autoridad de tránsito, a cambio de mantenerse como una fuerza clientelar.

…

Evidentemente en Tláhuac hubo armamento de uso exclusivo del Ejército, narcobloqueos y quema de vehículos, en la sede de los poderes federales, además de la participación de la Semar de Vidal Soberón, elementos suficientes para la atracción del caso por parte de la PGR de Raúl Cervantes y del Gabinete de Seguridad de Miguel Osorio Chong.

¡SOY INOCENTE..! SE BURLA FCO. GÁRATE; GRITÓ: “VIVAN LOS NOVIOS” A ERUVIEL Y ESPOSA

Si usted es muy sensible, le recomiendo NO leer la explicación de Francisco Gárate Chapa, cesado el viernes por Ricardo Anaya Cortés, como representante del PAN ante el INE, por el ‘regalito’ de una notaría a su hija Lorena, de manos del gobernador Eruviel Ávila Villegas. Le va a romper el corazón.

…

Con ojos llorosos, describió una larga amistad con el gober que enterró al PAN en cuarto lugar en el Edomex ¡acusado en el INE de hacer gastos exorbitantes de campaña..! y si además asistió a su boda, igual que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, -¿le diría: felicidades señor gobernador electo?-, no fue el único político opositor que gritó: “¡Vivan los novios..!”, dicen que Ernesto Cordero Arroyo también lo hizo, así que la desfachatez de muchos se vuelve normalidad.

…

¡Pero hombre, deberían de mantener las formas..! el IEEM aún NO entrega la constancia de mayoría a Del Mazo, y el defensor de Josefina Vázquez Mota ante el INE, en pleno festejo con los adversarios. Cuando menos el ‘prócer’ panista mexiquense Ulises Ramírez Núñez, y su esposa ‘premiada’ con otra notaría, no asistieron al casorio, ¿o será que NO los invitaron..?