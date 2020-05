Julián Ventura sabe la verdad sobre “Rápido y Furioso”

Si el gobierno del Presidente López Obrador realmente quiere saber si México autorizó o se hizo de la vista gorda en relación al operativo “Rápido y Furioso”, me pregunto por qué no ha dado voz en la conferencia mañanera al subsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura que, cuando aquel episodio que lastimó la soberanía mexicana, se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

Su opinión de entonces fue que el gobiero de Felipe Calderón ni estuvo enterado ni autorizó la introducción de armas a México. Ignoro si ahora que es el número dos de Marcelo Ebrard ha cambiado de opinión o si de pronto recordó algo que durante 9 años permaneció dormido en su memoria.

Conozco poco a Felipe Calderón, pero lo suficiente como para poder asegurar que no caería en el error de negar haber autorizado o tener conocimiento previo del operativo norteamericano “Rápido y Furioso” (que inició en 2009 y fue descubierto en febrero de 2011) a sabiendas que en Estados Unidos todo se documenta y que fatalmente un día la información es desclasificada.

No puedo decir lo mismo de Eduardo Medina Mora que fue procurador hasta septiembre de 2009 cuando lo sucedió Arturo Chávez Chávez, y de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública todo el sexenio de Calderón.

Pero tiene razón el secretario de Relaciones Exteriores al señalar que si las autoridades mexicanas conocieron y autorizaron la implementación del operativo conocido como “Rápido y Furioso” (ingreso de 2 mil armas de alto calibre a territorio mexicano provenientes de Estados Unidos con la intención de rastrearlas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en nuestro país), “estaríamos hablando de graves violaciones a la Constitución … puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”.

También la tiene cuando afirma que “si el gobierno mexicano no tuvo conocimiento del operativo, entonces el gobierno estadounidense habría violado la soberanía nacional”.

Supongo que antes de cumplir la instrucción del Presidente López Obrador de enviar una nota diplomática al gobierno Estados Unidos una vez que el ex mandatario Felipe Calderón negó tener conocimiento del operativo, Marcelo Ebrard tuvo la precaución de platicar un poco con Julián Ventura, un diplomático de carrera que de 2009 a 2012 fungió como subsecretario para América del Norte y conoció el tema a fondo.

El 4 de marzo de 2011, en entrevista con León Krauze en W Radio, Ventura dijo que “no teníamos (el gobierno) conocimiento. Es un reportaje muy serio que hace la cadena CBS en Estados Unidos tiene que ver con una operación específica que se llama Rápido y Furioso”.

Después de negar que el gobierno de Calderón al que servía estuviese enterado, Ventura sólo añadió: “Ayer en una audiencia en el Senado de Estados Unidos se le cuestionó al procurador Eric Holder y lo que se anunció es el inicio de una investigación. La información que tenemos se limita a la que están dando a conocer los medios estadounidenses. Estaremos haciendo todas las consultas del caso”.

Por cierto, la conclusión del reportaje de CBS fue que el operativo fue fallido “y se le ocultó a México”.

Un día antes, el 3 de marzo, el boletín 3039 de la Cámara de Diputados da cuenta de la comparesencia del subsecretario Ventura ante la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida nada mas y nada menos que por Porfirio Muñoz Ledo.

Conforme al comunicado oficial de la Cámara Baja, Ventura no dejó lugar a dudas: “El gobierno de México no avaló, ni participó en ningún operativo que pudiese contemplar el trasiego transfronterizo de armas; es un acto ilegal que no podría avalarse. Lo mismo ha señalado el gobierno estadounidense y por eso se ha iniciado una investigación para determinar con claridad cómo se dio este proceso a fin de que se puedan deslindar responsabilidades”.

Dijo más: “Dicha práctica ilegal no hubiera sido aceptable para el gobierno de México, ni lo será, bajo ninguna circunstancia. Se requiere de plena transparencia entre ambos países ante casos como éste, para mantener el ambiente de cooperación que se ha generado”.

El boletín especifica que Julián Ventura afirmo que “el gobierno de México solicitó inmediatamente información detallada a Estados Unidos; la PGR inició investigaciones encaminadas a sancionar cualquier delito que pudiese haber sido cometido en territorio mexicano. “Estamos actuando con seriedad y con responsabilidad”.

No estaría de más saber qué opina ahora Julián Ventura.