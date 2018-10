Resulta asombroso que uno de los primeros eventos cinematográficos importantes de este milenio haya sido una cinta cuyo tema se encuentra ubicado en las coordenadas temporales de seis siglos atrás. Es decir, en plena Edad Media.

Se antojaría suponer que, junto con el entusiasmo futurista que se desencadenó con la llegada del nuevo siglo y milenio, también se hubiere producido un atisbo en búsqueda del porvenir, y no un guiño retrospectivo de tan largo alcance.

Sin embargo, quizá la retrospección tan sólo sea una ilusión óptica y que, en el fondo, estemos realmente hablando no de una historia del pasado, sino de una del presente o, incluso, eventualmente, del mismísimo porvenir.

Juana de Arco representa, históricamente, uno de los desafíos más plenos de los que se tiene registro. Estrictamente pudiera decirse que esa adolescente -casi niña- lorenesa tuvo la osadía de retar, simultáneamente, a todos los centros de poder establecidos en su época. Por eso fue juzgada y condenada bajo el disfraz de un enjuiciamiento ante los cargos de herejía. Por ello, en realidad, se trató no de un juicio teológico, sino de un juicio político. Juana de Arco no ofendió a su Dios, sino a los poderosos.

Por las razones que propusieron su condenación en los inicios del siglo XV, los sistemas establecidos de la actualidad también condenarían al osado en pleno siglo XXI.

Juana de Arco desafío a Inglaterra. Lucha contra el invasor y lo vence. Daña, en sus intereses más caros, a uno de los imperios más impetuosos que ha conocido la humanidad en toda su historia. Por mucho menos que eso, la respuesta inglesa ha sido temible durante casi un milenio en Norteamérica y en el Caribe, en las islas del Pacífico y en las del Índico; en África y en Asia. En el Medio Oriente, en Egipto y en India. Ni siquiera sus vecinos continentales más vigorosos se han salvado de ella. Puede preguntársele sobre esto a la España de Felipe, a la Austria de los Habsburgo, a la Francia de Napoleón o a la Alemania de Hitler.

Doblegada, pues, el ansia británica de llegar hasta el Mediterráneo, Juana consigue que el delfín se imponga la corona de Francia con el nombre de Carlos VII. Logra convertir en monarca a un joven pusilánime, inseguro, cobarde y mediocre del que la historia sigue dudando hasta de su legítimo entroncamiento real. Esto viene a ser otro desafío al sistema establecido. Un rey medieval que no lo es ni por voluntad divina ni por la nobleza de su linaje, sino porque una campesina le regaló la corona. También por eso -triste condición humana- Carlos la traiciona, la abandona y la deja a merced de sus verdugos. “Me condenaron porque te di un reino”, habría de decirle en algún momento.

Un tercer desafío es el que Juana hace a la Iglesia. El culto religioso medieval se caracterizaba por ser un conductor ineludible entre Dios y el hombre. La condición de pecador irredento -y por lo tanto indigno- que el medioevo atribuyó al hombre hacía imprescindible la mediación y la intermediación de la Iglesia entre el Creador y sus creaturas. La sola idea de la comunicación directa de una mortal con el Sublime era inaceptable, so pena de blasfemia.

Juana también desafío al sistema militar convirtiéndose, de manera súbita, en general de Francia y en estratega de guerra, hiriendo el orgullo del más prepotente oficio de armas que registra la historia: El ejército medieval.

Se podría decir, de igual manera, que también desafió al sistema cortesano al querer someter su capacidad de intriga y de consejo interesado.

En fin, decíamos, es múltiple, global y total el desafío que Juana de Arco plantea a su mundo y a su universo. Es joven en un mundo dominado por los viejos. Es mujer en un mundo adueñado por los hombres. Es pobre y se sobrepone a los ricos. Es analfabeta y depone a los doctos. Es republicana, precursora, 350 años antes, de la Revolución Francesa. En una respuesta airada le suelta al monarca la frase “tu no eres el dueño de Francia”. Esto es, en esencia, la negación ideológica del sistema monárquico. Es liberalista en medio de la tiranía. Es líder en un mundo que no conoce más guía que la de la autoridad. Es pura en un mundo sucio. Es valiente en medio de cobardes. Es creyente en medio de falsarios. Es desinteresada en un mundo de intereses complicados. Es franca en medio de hipócritas. Es leal en medio de traidores. Es patriota en medio de apátridas. Es inteligente en un mundo no sólo brutal, sino, además, embrutecido. En fin, es aventajada y avanzada en medio del estanco de mayor retraso que ha conocido el género humano.

Ciertamente, pudo haber tenido excesos derivados de un apasionamiento indomable y casi fanático. Por ejemplo, su patriotismo y el amor a su nación la llevaron a incubar ideas y a verter frases tan espeluznantes como aquella de que “quien hace la guerra a Francia le hace la guerra a Dios”, pero, en el fondo, todos los iluminados, tarde o temprano, caen en las regiones de la exageración. Y, desde luego, ella era una iluminada. Algunos hablarán de milagro si es que son creyentes. Los que no lo son tendrán que reconocer como una serie de prodigios que una pastora de muy corta edad se convierta en estratega de excelencia desde su primera batalla. Que una analfabeta tan humilde pueda alegar magistralmente -y hasta humillar- a 70 doctores de la ley, como sucedió en su proceso de condenación. Que una mujer inexperta -y pobre por añadidura- pueda convencer al monarca, en su primera entrevista, para que le entregue el mando del ejército nacional en plena guerra, pero decíamos, ¿de veras está tan lejos la Edad Media? En estos días, el desafío total y global de Juana de Arco equivaldría a que un temerario se decidiera a desafiar, simultáneamente, a todo el stablishment representado, en nuestros días, por las hegemonías mundiales, el Estado y el gobierno; la sociedad establecida, los partidos políticos, los medios de comunicación y los comunicadores; las iglesias y el Ejército; las universidades y los estudiantes; los banqueros y los empresarios; los sindicados y los trabajadores independientes; los científicos y los técnicos; los intelectuales y los profesionistas; los defensores civiles y las ONG’s; los órganos de justicia y los órganos de inteligencia. El obnubilado o el iluminado que iniciara una guerra contra todo no duraría como no duró Juana de Arco. Sería depositado en las hogueras de la modernidad. Bien a través de la exclusión o de la persecución, reservadas para los débiles. O, bien, a través de la diatriba o del magnicidio, reservados para los poderosos.

Por eso nos preguntamos ¿qué tanto hemos cambiado en 600 años? ¿Algo ha cambiado? ¿Algo cambiará en los próximos 500? La historia de Juana de Arco ¿es del pasado, del presente, del porvenir o de siempre? ¿Es una historia plana y siempre presente o circular, y, por lo tanto, recurrente?

El proceso de Juana de Arco es uno de los más repugnantes monumentos de resolución judicial prejuzgada. Juana estaba condenada de antemano. Sus hábiles alegatos sólo vinieron a dejar en claro la sinrazón de su condena y habrían de ser la médula del proceso de rehabilitación llevado después de su ejecución para reconocer su inocencia, proceso de rehabilitación también gestado por razones meramente políticas: La legitimación del trono de Francia. Es una muestra insignia del conflicto entre justicia y poder donde, ayer como hoy, la victoria casi siempre le sonríe al poder.

Juana de Arco representa un conflicto de poderes. Ruth Schirmer-Inhof considera que uno de los puntos culminantes en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra fue la aparición de la doncella de Orleáns, en cuya persona se presenta la tragedia del hombre en la historia, el conflicto entre fe, institución y razón de Estado. Juana de Arco, la muchacha sencilla, llamada, por voces sobrenaturales, a acciones verdaderamente revolucionarias, se rebela contra el orden de Estado e Iglesia. Así, tras las victorias militares sucumbe al poder político. Por eso ha dicho Gerard Krumeich que, desde el punto de vista historicista, Juana de Arco encarnaba también un poder.

Por eso también bien decía Marcel Planiol que a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Y esto ¿sólo fue cierto y valedero para el milenio pasado o lo será también para el que comienza? No será que, parafraseando a Jesús Reyes Heroles, ¿hemos logrado cambiar todo para conseguir que todo siga igual?