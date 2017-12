Juan Carlos Romero Hicks confía en un método justo para enfrentar a Ricardo Anaya

Por la cara de aburrido en la foto de José Meade Kuribreña y Vicente Fox Quesada, el ex presidente panista le recetó la misma que a Roberto Madrazo Pintado

ROMERO HICKS ESPERA MÉTODO JUSTO PARA ENFRENTAR A ANAYA; SE BAJA RUFFO DE LA CONTIENDA

“Confío en un método objetivo y justo que incluya debates y contraste de perfiles”, comenta a este espacio Juan Carlos Romero Hicks en relación a su postura de contender en la precampaña a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente.

…

El ex gobernador de Guanajuato estudia el convenio de coalición y los términos de la convocatoria, sin embargo, el que se baja de la contienda es el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel. Ricardo Anaya Cortés necesita al menos el registro de otro aspirante presidencial para utilizar los spots de la coalición.

¡QUÉ AMIGOS! MEADE CON VICENTE FOX Y EL PARTIDO VERDE

Por la cara de aburrido en la foto de José Meade Kuribreña y Vicente Fox Quesada, el ex presidente panista le recetó la misma que a Roberto Madrazo Pintado. El ex candidato presidencial del PRI decía que NO le gustaba ir a Los Pinos con Fox y Marta Sahagún porque se aburría de lo lindo: “No hablan de nada interesante”.

…

Pero Meade está en la etapa de sumar y sumar, y NO dudó en asistir a la recepción que le preparó el mal reputado Partido Verde con confeti, vítores, matraca y las loas de Carlos Puente Salas. El ex titular de Hacienda llegó escoltado por Emilio Gamboa, Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño.

EL AYATE DE ANDRÉS MANUEL; MORENA ¿LUCRA CON EL NOMBRE DE LA VIRGEN..?

La feligresía de Andrés Manuel López Obrador recibirá en el día Guadalupano el registro que pretende evangelizar a más mexicanos, de esos a los que les da el sol y no son pirrurris, a su proyecto presidencial del 2018.

…

El rector de la Basílica, Enrique Glennie Graue, primo del otro rector, de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, hasta el momento no recibe solicitud alguna del tabasqueño para dar gracias ante el Ayate de Juan Diego por utilizar el día ícono, y explotar la relación afectiva y de culto de los mexicanos con la Virgen Morena, para beneficio de su partido Morena.

…

Se dice que detrás de la imagen de Guadalupe, Andrés Manuel tiene una estampita de Malverde, el santo de Culiacán venerado por narcotraficantes, por aquello de que llegue a Los Pinos y tenga que cumplir ciertas promesas de peligrosa amnistía.

FEDERALES EN EL OLVIDO, LEY DE SEGURIDAD EN ESPERA DE UN ALBAZO

Extrañamente ninguna autoridad defiende el proyecto nacional de la Policía Federal y el Mando Mixto en los estados, a pesar de los escandalosos números de la violencia, sin embargo, tanto legisladores como gobernadores se enfrascan en la defensa de una Ley de Seguridad Interior (LSI) de la que sospecha todo mundo y mantiene alerta a las ONGs ante la amenaza de un albazo.

…

Lo que no hablaron Manuel Bartlett, Dolores Padierna, Javier Lozano, Miguel Barbosa y siete miembros de la Conago, encabezados por Miguel Mancera en el Senado, es de los delitos sin control donde el Ejército de Salvador Cienfuegos y la Marina de Vidal Soberón no tendrían injerencia alguna.

…

Y aunque es cierto que el tema era la LSI, el problema es uno solo, y mientras se discute la militarizante Ley, no hay voces que pidan consolidar la Gendarmería y las otras seis divisiones de Manelich Castilla y Renato Sales Heredia ni el olvido de dejarla en 5 mil elementos, cuando debería estar en al menos 40 mil en estos momentos.

…

Al parecer, la intención de los gobernadores le da la razón a Bartlett, los gobernadores pretenden que las Fuerzas Armadas resuelvan sus responsabilidades, y se lo dijo muy claro a Héctor Astudillo de Guerrero: si el problema de la violencia es tan grave, está la suspensión de garantías del Artículo 29 Constitucional.

…

Pero el dos veces ex alcalde de Chilpancingo NO piensa dejar que el Congreso tome el control temporal y le quite el negoc…, perdón, el gobierno estatal. Y así los otros gobernadores ahí presentes.