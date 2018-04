Jóvenes, voten informados, no enojados

Abril, 2018.

Mensaje dirigido a los jóvenes, a mis amigos del extranjero y a aquellos ciudadanos que, como yo, no han decidido por quién votar.

En estas elecciones hay mucho en juego, por lo que me permito compartir algunas ideas a través de 7 recomendaciones, 9 opiniones y una conclusión.

Mis recomendaciones:

1.- Sin duda salgan a votar.

2.- Infórmense muy bien antes de votar, pero no únicamente con la información de las redes sociales.

3.- No crean todo lo que leen en Internet, hay una cantidad enorme de noticias falsas; recuerden que para ganar nuestro voto todos dirán lo que queremos escuchar.

4.- El verdadero cambio no está en ir a votar, sino en desarrollar ciudadanos activos, que defienden sus derechos en acciones, no únicamente en las redes.

5.- Una vez que decidan por quién votar, equilibren poderes, no le den todo a un solo partido. Ha costado mucho trabajo tratar de “equilibrar”.

6.- Voten con la razón. No con la emoción. Votar enojados o resignados nos puede hacer llevar a una mala decisión.

7.- Sin importar quién gane, los cambios importantes no se lograrán a corto plazo y requerirán, sin duda, de mejores ciudadanos, activos y bien informados.

Mi opinión:

1.- No sé por quién votar, pero sí estoy segura por quién NO votar. No votaré por AMLO. Soy de la generación de las crisis sexenales y él siempre participó en ellas. Él no representa el cambio, representa a una generación enojada y resentida, pero no diferente.

2.- Yo también estoy enojada por la corrupción, la falta de Estado de Derecho, la desigualdad y la inseguridad que se ha desarrollado por años y que gobiernos lo han generado y ciudadanos lo hemos permitido. La mala noticia es que esto no se acabará por decreto, ni al día siguiente de alguna elección. Esto tardará años y NO dependerá únicamente por las acciones del gobierno y mucho menos de algún mesías; dependerá de nuestra información, acción y educación. Como he mencionado, de ser ciudadanos en acción.

3.- No puedo votar por alguien que está en contra de las instituciones y que a la menor provocación las desprestigia. La fortaleza de nuestras instituciones es lo único que nos dará certezas, no importa quién esté en el poder.

4.- No puedo votar por quien quiere acabar con las Reformas. Este es un tema que requiere mucho mas tiempo para expresar. Sólo diré que en el caso de la Reforma Educativa hubo mucha gente comprometida, muy preparada y de distintas posturas para llegar a esa propuesta. Falta mucho, pero el primer paso era quitársela de las manos al sindicato de maestros. Las propuestas educativas son del ESTADO, ¡no de un sindicato!

5.- No puedo apoyar a quien quiere quitar la propuesta del aeropuerto y más cuando no tiene otra propuesta viable. En mi opinión necesitamos el nuevo aeropuerto. Hay muchos estudios que en su momento se hicieron por EXPERTOS, antes de que lo politizaran. Ahora todos en redes sociales son “expertos aeronáuticos” cuando el tema es político.

6.- No puedo votar por quien genera divisiones en una sociedad. No es correcto desprestigiar a las personas por su posición económica o por el lugar donde estudiaron. Para mí es inaceptable.

7.- No puedo votar por quien se hace ganador aún antes de las elecciones y amenaza en caso de perder. Aunque las encuestas que él maneje digan que hasta este momento tiene de un 30-40% de las preferencias… sigue siendo minoría, existe un 60-70% que no lo queremos. Que no lo pierda de vista.

8.- No voy a votar por quien tiene seguidores que lo tratan como mesías y que no aceptan la autocrítica. Al contrario, los seguidores deberían ser los más exigentes con quien los representa y los más autocríticos si realmente quieren mejorar.

9.- Finalmente, estoy enojada con el sistema, pero lo estoy aún más por las pobres o nulas opciones que se han desarrollado como alternativa… simplemente no hay. Hay mucho que trabajar y evitar por todos los medios de regresar a un punto del cual nos ha costado tanto movernos. Porque si bien es verdad que DEBEMOS mejorar en muchas cosas, también sería de ciegos no reconocer lo que hemos avanzado, hasta el punto de poder escribir y expresar abiertamente lo que yo pienso y creo; y no lo den por hecho, cuando yo nací hacer esto… no era posible.

Voten con lo que hay, si queremos que haya más y mejor… hay que trabajar más.

Voten informados, no enojados.

Cualquiera que sea su decisión, que el ir a votar sólo sea el inicio de muchas acciones más… jóvenes, los necesitamos activos, creativos, críticos y optimistas.