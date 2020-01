Jorge Ramos intenta sacudir, pero el presidente domina el tema

Como es su estilo, el periodista Jorge Ramos intentó repetir este miércoles, en Palacio Nacional, lo que exhibió en el de Miraflores, en Venezuela, hace casi un año.

Es directo, atrevido, lanzado, inteligente, con preguntas interesantes, quizá como debieran ser muchos periodistas. Pocos Presidentes o Jefes de Gobierno carecen también de lo mismo; por lo regular, la política los vuelve correosos, y Andrés Manuel López Obrador no es la excepción.

Es la segunda vez, si no me equivoco, que Ramos acude a la “mañanera”. El tema perfecto para su participación en la conferencia era el de Seguridad o Inseguridad, depende de la lente con que se vea. Eso si lo vemos desde una perspectiva más internacional que doméstica. Porque podría ser la economía, la salud, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero picoso-picoso, el de la violencia y las cifras diarias de muertos.

Era uno de esos días en que uno sabe que en la “mañanera” habrá enjundia porque acude alguno de los llamados “maestros” del periodismo; unos más; otros menos.

Ramos quiso hacer que López Obrador se topara con pared ante las preguntas; el Presidente hizo que Ramos se topara con respuestas ante sus preguntas.

El diálogo, ante un tema que requiere preguntarse así y responderse así, resultó benéfico. Quizá más comprometedor para López Obrador, pues se casó con una pregunta con respuesta exacta: “El día 1 de diciembre (habrá solución al tema de la inseguridad)”.

El Presidente consignaba así que este año deberá darse un cambio paulatino (bueno, otra vez) en cuanto a la reducción de cifras fatales por la inseguridad.

Ramos no dio su nombre ni el de su medio. Infiere que es conocidísimo o la descortesía es parte de su franqueza… u olvidó hacerlo. Pero no anduvo con rodeos: “México está cada vez más violento y usted es el Presidente con las peores cifras de criminalidad desde la Revolución”, dijo mientras López Obrador lo miraba de frente.

“De diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinadas 34 mil 579 personas; homicidios dolosos; homicidios violentos”, continuó en una sola emisión.

“Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de (Enrique) Peña Nieto, de (Felipe) Calderón, de (Vicente) Fox, de (Carlos) Salinas, de (Ernesto) Zedillo, de todos los presidentes.

“Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que en cualquier otro año de la época reciente, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor Presidente.

“Mi pregunta es: ¿Cuándo va a haber resultados?

“Usted, el 22 de agosto, dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas; lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados?; ¿está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? y ¿por qué no cambia a su Gabinete de Seguridad, que no le he dado buenos resultados?; ¿por qué los tiene ahí?

Claro que Ramos habla y pregunta con la soltura de quien acude a la “mañanera” una vez por año, con su trayectoria a un lado, como algunos otros; en el entendido de que no habrá censura o no enfrentará a nadie por su arrojo, de parte de quien sea.

Sin embargo, López Obrador no se inmutó. Sacó el colmillo. ¡Bah!, un tema archicomentado, enfrentado, respondido. Que Ramos preguntara lo que se le antojara.

Y el Presidente, entonces, desarmó la valentía: “Eso sí calienta”, dijo y esbozó una sonrisa.

Y después respondió lo que ha respondido a todo el mundo, y que no podía ser de otra forma porque hoy se lo preguntara Ramos.

Describió el contexto social. Los jóvenes; los salarios; la impunidad; la corrupción. Mencionó a Genaro García Luna.

Acorraló a Jorge, que recurrió a sus propias preguntas. Las rehízo.

López Obrador citó cifras. Libró preguntas. Iban tablas.

“Treinta y cuatro mil muertos no es ningún éxito, señor Presidente, con todo respeto. Se están muriendo cuatro mexicanos por hora. En lo que va a durar esta conferencia de prensa van a haber muerto cuatro o seis mexicanos”, añadió Ramos.

“Va a haber solución”, contestó el Presidente. Mencionó las “ventajas” que ahora tiene el Gobierno Federal o el país.

Y pudieron seguir dando vueltas al tema; acabar y volver a empezar. El periodista quiso sacudir y el Presidente respondió bien.

Preguntas y respuestas se enlazaron. Es un tema, efectivamente, que calienta. Arde.

Pero a los mexicanos nos valen un gorro las discusiones, las preguntas y las respuestas. Queremos paz. Por eso no estaría mal que esto (lo de los muertos a diario; los 34 mil al año) comenzara a bajar ya. No hasta diciembre; quizá en marzo, junio…

