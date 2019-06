Jesús Ramírez sí se transforma; niños con vestido, y la luz del mundo

Cualquier periodista, novelista o dramaturgo desearía un día de notas tan ricas en su diversidad como en su contexto y experiencia personal, como las que degusté ayer.

Antes debo decir, porque mucho de esto tiene su trama en la conferencia “mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que asisto al evento madrugador de Palacio Nacional, una de las situaciones que más recuerdo fue cuando alguien de su equipo de logística se acercó a mí en la cansada espera (sobre la calle Moneda) que hacemos los periodistas que acudimos a formularle preguntas y me pidió que ya adentro (en el salón Tesorería) me quitara mi sombrero cuando estuviera frente al Presidente.

Debo recordar que, efectivamente, desde la segunda vez que acudí a la “mañanera” decidí comprar un sombrero por aquello del sereno de la madrugada, pues no están para saberlo, pero para ocupar la primera fila de asientos en la conferencia presidencial hay que llegar entre 5:00 y 5:20 de la mañana. Si vas, y lo haces con pasión por el oficio, llega temprano.

Entonces, primero me hice de un Panamá y un Fedora negro, pelo de conejo y castor. Con ninguno posé para las cámaras, pues apenas se me ocurrió entrar con el primero, uno sin estilo ni marca, me sacaron la tarjeta amarilla. “La semana pasada entré con él puesto”, respondí. “Por eso te lo digo”, me miró.

Pues, bueno, la “mañanera” no es ningún evento de modas; es un acto en donde, a propuesta del propio Presidente emanado de Morena, se va a preguntar sobre los temas importantes que sobresalen en el país.

He acudido 11 veces (sólo acudo los lunes), y, de ellas, en 9 me ha dado la palabra. Las dos en que no he participado es porque el tiempo ya no le da al Presidente y, entonces, dice “mañana empezamos con éste, con ése y con aquél”, y ahí he ido yo incluido; por ello, en dos semanas me ha tocado hacer mi café y mi fruta con yogur, nueces y avena a las 3:00 de la mañana dos días seguidos, lunes y martes.

Pero ayer, la “mañanera” fue especial, primero, por temas tan importantes, como la disputa verbal entre México y Estados Unidos, léase entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, ante temas tan antiguos y espinosos, como la migración, que utiliza nuestro país como puente y el trasiego de drogas, pero también como el anuncio, de este lunes, de su Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que ya se permitirá en las escuelas públicas y privadas que los niños (varones) puedan vestir falda… ¡en los niveles de preescolar y básico!

Hubo más temas, pero estos, en mi muy personal visión, fueron los más polémicos. Y la polémica lleva al debate, a la conjetura, a la palabra abierta, algo que, lo he visto porque me siento cuatro metros frente al Presidente, él acepta con una disposición plena y agradable.

Este martes, al concluir la “mañanera”, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, se acercó hasta donde estábamos quien esto escribe, Carlos Pozos (“Lord Molécula”) y Marco Antonio Olvera; de sopetón, con semblante de encabronamiento, nos advirtió “¡ustedes tres no vuelvan a interrumpir al Presidente!”.

Si el vocero revisa bien-bien toda la “mañanera” se dará cuenta de que las interrupciones, la mayoría, se dieron de la fila dos hacia atrás, y como, por mínimo, 10 veces. Interrupciones que se hacen desde el día 1 de las conferencias y que son producto de la densidad del tema que se trate en ese momento.

No hablaré por quienes estaban enseguida de mí, pero sí defiendo mi parte. “En ningún momento lo interrumpí”, le dije. No acostumbro hacerlo porque, primero, es falta de respeto hacia quien habla y, segundo, hacia los mismos compañeros de prensa, pues de por sí cada uno hace hasta tres preguntas, y si aparte te metes, muchos se quedan con la pregunta en la boca.

Ramírez me respondió: “¡Yo los vi” y, sin esperar respuesta, se fue. En ocasiones, al Presidente se le va un término y cualquiera le murmura la palabra. En esas, ayer, algunos le recordaron “Conacyt”, pero no escuchaba; yo lo dije un poco más fuerte y él la repitió. Fue todo mi pecado.

Si a Ramírez lo que no le gustó fue mi pregunta sobre los “niños con falda” eso es otra cosa, pero que lo diga. ¿Un vocero (así sea presidencial) tiene entre sus facultades regañar? Creo que no, ni en la Cuarta ni en la Quinta. En fin, incidente comentable.

Sobre los temas, específicamente sobre mi primera pregunta (la admisión de niños con falda en niveles escolares pre y básico), el Presidente, textualmente, dijo que no opinaría. Y hasta aludió a Ignacio Ramírez “El Nigromante”: “Yo me hinco donde se hinca el pueblo”.

Un tema preocupante, grave, porque está dirigido a menores de edad. Perfecto si admiten que los hombres usen falda en preparatoria, universidades o en el mismo gobierno. Es más, hasta cosméticos, si gustan.

Pero por la tarde cayó una bomba de la que antes, por un evento autorizado en Bellas Artes, el Presidente llegó a saber sobre el protagonista: La detención, en California, de Naasón Joaquín García, “apóstol” de la iglesia “La Luz del Mundo”, acusado de trata de personas, abuso de menores, pornografía infantil, y unos 10 delitos más.

Pero este tema, seguramente, además del encuentro de Ebrard con Mike Pompeo, Secretario de Estado de Donald Trump, estará en la agenda de la “mañanera” de hoy.

Por lo demás, continuaré igual, expresando mis preguntas al Presidente, cada lunes, sin meter mi cuchara cuando no me toque, como hasta ahora.

Pero si Ramírez comprueba mi pecado capital, de impertinencia, prometo no volver a pararme en la Calle Moneda a las 5:00 de la mañana nunca más.

Total, si luego el Presidente hasta se disculpa por no querer dar su opinión ni meterse en temas “polémicos”.

