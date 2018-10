Javier Castellanos, el pionero en trasplantes

Cuando Ricardo Castillo Peralta y Manuel Aguilera me presentaron a Javier Castellanos Coutiño estaba lejos de imaginar la bendición que constituiría tenerlo como miembro de la familia Bustillos, como lo ha sido para miles de mexicanos que han gozado de su ciencia, de su vocación para ayudar a los demás, de sus habilidades en el quirófano y del empuje sin parangón que ha dado a la donación y al trasplante de órganos.

En cada ocasión que lo encuentro no dejo de asociarlo con la imagen idílica de la mitad del siglo pasado en donde la vida de los pueblos y rancherías en que viví giraban en torno al cura, al profesor y al médico.

Con el tiempo, aquellos personajes de antaño, con honrosas excepciones, dejaron de ser lo que fueron y se convirtieron en motivo de escándalo.

Pero el doctor Castellanos me recuerda irremediablemente al médico al que todos acudíamos no sólo en busca de solución a los males del cuerpo, sino los del alma y para que ejerciera de árbitro en las disputas familiares.

Es una eminencia reconocida en todo el mundo (en 2000, en Roma la International Transplant Society le entregó la “Medalla del Milenio” -no por su edad- y lo reconoció como “Pionero de Trasplantes en el Mundo”), pero sobre todo es hombre toda bondad.

Se dice rápido, pero Javier, que hoy cumple 74 años de edad, realizó el 25 de febrero de 1975, hace 44 años, el primer trasplante de riñón en México. Es el pionero y en el mundo es reconocido como uno de los grandes especialistas en materia de trasplantes.

Castellanos ha sido profeta en su tierra, pero tuvo que vencer obstáculos que ya relataremos, pero como subsecretario de Salud encontró en Juan Ramón de la Fuente el apoyo para crear el Consejo Nacional de Trasplantes.

El secretario (que luego rescataría a la UNAM y que por sistema se ha negado a ser candidato independiente a la Presidencia de la República, pero pronto debutará como embajador de México en la ONU) fungió como líder del nuevo organismo y Javier como secretario técnico.

El empuje del médico chiapaneco tuvo como resultado en el gobierno de Ernesto Zedillo la reforma para incorporar a la ley el concepto de “Muerte cerebral” en apoyo de la donación de órganos, pues autorizaba desconectar al paciente limitando la cesión de sus órganos a sus familiares.

Las gestiones de Castellanos obtuvieron también que todos los mexicanos en edad adulta, es decir, mayores de 18 años, sean considerados “donadores”, a menos que manifiesten lo contrario.

No obstante, en el sexenio de Vicente Fox hubo una regresión. Se autorizó la donación a no parientes, lo que ha devenido en tráfico de órganos. No era esa la intención de la modificación legal, pero lo cierto es que no han fructificado las campañas para convencer a las familias de que los órganos de sus parientes muertos no serán utilizados en el comercio ilegal.

En el sexenio de Felipe Calderón, IMPACTO realizó una serie de reportajes, basados en documentos de auditores de la Secretaría de Salud, que daban testimonio de las irregularidades que se cometen en los diversos institutos creados para controlar donaciones y asignaciones de órganos.

Al día de hoy, no hemos avanzado mucho. Cada año muere medio millón de personas por falta de donaciones, y los trasplantes de córneas se logran en su mayoría por donaciones extranjeras.

Pero esto ya no es responsabilidad del pionero en trasplante de riñón que cuando inició su reconocida labor, vio cómo dos especialistas en trasplantes de córneas fueron tratados como criminales porque su labor estaba al margen del Código Sanitario Federal.

Con el tiempo, Javier Castellanos regresaría a Chiapas a servir a sus paisanos. Aceptó ser secretario de Salud del gobierno de Juan Sabines. Estuvo poco menos de un año, pero obtuvo 50 millones de euros de la Unión Europea para abatir el rezago quirúrgico en la entidad, y el secretario de Salud de Calderón, José Ángel Córdova Villalobos, autorizó 690 millones de pesos para compra de medicamentos.

La miseria humana del gobernador Sabines (hoy en funciones de cónsul en Orlando, Florida, gracias a la protección de su sucesor, Manuel Velasco) le impidió soportar que los chiapanecos más marginados reconocieran la valía del médico nacido en Tapachula y se dedicó a hostigarlo. Javier salió de la entidad para desgracia de los chiapanecos.

Hoy, que celebra sus 74 años, quizá recuerde los tiempos en que iniciaría el trasplante de riñón en el Hospital 20 de Noviembre del ISSTE. Su primer paciente, Alfonso Nuño Eleno, entonces de 18 años, ya es abuelo.

Y nosotros lo tenemos, para nuestra fortuna.

Nunca entendí la miopía de nuestros gobernantes. Sería un espléndido secretario de Salud, por eminente y bueno.