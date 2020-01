¿Jaló AMLO orejas a Monreal?

¿Quién es el único capaz de jalar las orejas a Ricardo Monreal?

Por aquello del respeto a la autonomía de los Poderes de la Federación, el Presidente López Obrador dirá que él no, y claro que el coordinador de los senadores de Morena exclamará que nadie, ni siquiera Andrés Manuel, por muy mandatario que sea.

Lo cierto es que al menos hay un antecedente.

Cuando se fue por la libre y propuso regular las comisiones que cobran los bancos a los usuarios. Apenas había cantado cuando el Presidente dijo que ni maiz, paloma, que, en todo caso, el asunto se vería en 2021, no antes.

López Obrador quería iniciar una luna de miel con los dueños del dinero y Monreal, que por entonces presumía de ser el único en haberlo doblado sacándole la coordinación de los senadores de Morena a cambio de la candidatura a jefe de Gobierno, que fue para Claudia Sheinbaum, reculó sin protestar. Como la mascota de la RCA Víctor, escuchó la voz del y amo y movió la cola.

Escribí aquí, el domingo 19, que “sólo nos faltaba que para limpiar de abrojos el camino al Presidente López Obrador permitamos que Ricardo Monreal aseste una puñalada a unos de los derechos más preciados de los mexicanos, el juicio de amparo”.

Expliqué por qué: “Ricardo Monreal… pretende que las reformas al sistema judicial consideren que los ciudadanos perdamos el derecho a ampararnos en contra de los proyectos del Ejecutivo Federal”, que serían un gran beneficio para la población.

Pues bien, todavía el gallo no cantaba 3 veces, como en la traición de Judas a Jesús, cuando el coordinador de los senadores morenos subió su arrepentimiento a su cuenta de Twitter diciendo que no presentará la iniciativa que prohibiría a ciudadanos ampararse contra los proyectos trascendentales del gobierno federal (por ejemplo, digo yo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya), pero algo ocurrió.

Quizás no es él quien maneja sus redes sociales y quien tiene el encargo no entendió la orden; el chiste fue que minutos, o segundos después, bajó el texto para explicar que primero buscará el consenso. No dijo si de los senadores de Morena o de la oposición.

Creo que, en realidad, ocurrió que el Presidente, o alguien de parte suya, le habló para decirle “no me ayudes compadre; ves la tempestad y no te hincas”.

¿Cuál tempestad?

La causada por la pretendida bien llamada reforma judicial, que, según los expertos, nos regresará a un pasado que creíamos superado cambiando, de manera apresurada, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la del Poder Judicial de la Federación, la del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la de Amparo y la Nacional de Ejecución Penal, sin contar que hay quienes promueven probables cambio a la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional.

Es tanto lo que la Cuarta Transformación quiere cambiar en materia de justicia que hasta Monreal se sofocó con el anuncio. Al menos dijo que ni él estaba enterado. La bancada de Morena, explicó, está en la “nada parlamentaria”.

¿Por qué, entonces, atizar el fuego con su leña?