Irma Sandoval exige transparencia a autónomos y ‘desconoce’ compras de hija del Secretario de AMLO para Pemex

Asaltantes instalan retenes en Tamaulipas; no habrá ‘ojo por ojo’; sataniza AMLO al cardenal Aguiar; falsean cuenta y suplantan identidad de Ángeles Fromow en Twitter

Tan cerca que tenía Irma Eréndira Sandoval a Alejandro Esquer Verdugo, Secretario Particular de Andrés Manuel López Obrador, ahí, en Palacio Nacional, pero NO se le ocurrió preguntarle si su hija Carmelina dirige a una filial de Pemex en Estados Unidos.

Lo “interesante” es que la filial de la petrolera adquiere todos los insumos y el sueldo del puesto ronda el medio millón de pesos. Este dato, para la Secretaria de la Función Pública, debe ser muy tóxico, con una mezcla de nepotismo, de total opacidad y de ausencia de austeridad republicana.

Y aunque eso del nepotismo no es muy estorboso para los Sandoval Ballesteros, su hermano Netzaí es el jefe de los Defensores Federales de Oficio en el Poder Judicial, Amílcar es el superdelegado en Guerrero y su esposo, John Mill Ackerman, cobra en el Canal Once, pues como que a este tema no le hará mucho caso.

Pero el hecho de que Carmelina Esquer sea la encargada de las adquisiciones de una filial de Pemex habla de cientos de millones de dólares, y si por ahí resulta un prietito en el arroz ¡ni modo que no la defienda su papá..! Está muy cerca de #YaSabenQuién en Palacio Nacional.

La ironía de la Cuarta Transformación es que la titular de la SFP, Irma Eréndira, estuvo, en la Cámara de Diputados, con Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo para firmar ¡un convenio para transparentar las compras..! Cosas del destino, pues.

En voz de Sandoval Ballesteros en San Lázaro: “Nosotros estamos partiendo del fomento a una nueva ética pública que, repito, es un asunto de importancia para todos los ciudadanos y para todo el Estado, incluyendo a los poderes autónomos, incluyendo a los actores que tienen que construir junto con todos los otros Poderes la nueva ética pública de transparencia, de participación y de combate a los conflictos de interés“.

ASALTANTES INSTALAN RETENES EN TAMAULIPAS; NO HABRÁ ‘OJO POR OJO’; SATANIZA AMLO AL CARDENAL AGUIAR

Con la soltura que da la impunidad, un pequeño grupo de delincuentes armado instaló un retén en el Libramiento Sur Dos de Reynosa, Tamaulipas -el estado de Francisco García Cabeza de Vaca-, para robar a todo tipo de vehículos.

Del tema cotidiano destacaron las escenas de dos cámaras instaladas en el vehículo, publicadas en redes sociales, donde se aprecian, a detalle, los movimientos del chofer y de los plagiarios. La ausencia visible de temor y nerviosismo, tanto del asaltado como de los asaltantes, habla de escenas muy usuales en los caminos de México.

Así las cosas en la Cuarta Transformación, donde verdaderamente “se comprenden” las causas que orillan a los delincuentes a armarse con rifles de alto poder y a tomar este tipo de caminos en la vida. Y las autoridades de seguridad pública, a sensibilizarse de esta problemática.

Esto es, la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio y la SSPC de Alfonso Durazo Montaño deberán tener mucho cuidado de no agredirlos, y mucho menos aplicar el “ojo por ojo”, como respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la exigencia de la Arquidiócesis de México, de Carlos Aguiar Retes, a actuar como autoridad democrática y dejar a un lado la “acción políticamente correcta”.

Por supuesto que el Cardenal Aguiar Retes NO pidió el “ojo por ojo”, pero es parte de la usual satanización en Palacio Nacional cuando no gusta la crítica.

FALSEAN CUENTA Y SUPLANTAN IDENTIDAD DE ÁNGELES FROMOW EN TWITTER

Con una cuenta falsa de Twitter, y una serie de post apócrifos, fue suplantada la identidad de la ex Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, María de los Ángeles Fromow Rangel.

De inmediato, Fromow denunció la cuenta @DeFromow ante Twitter y en la Policía Cibernética para que se realicen las investigaciones correspondientes.

En un comunicado señala Fromow Rangel: “Al conocer la dinámica de las redes sociales nunca he querido abrir una cuenta, ni personal ni profesional, en Twitter; ya que mis posturas siempre son desde el punto de vista técnico”.

“Ni la cuenta ni los tuits publicados son de mi autoría, por lo que me deslindo de cualquier tipo de comunicación surgida o derivada de la cuenta @DeFromow”.

“Mi trayectoria profesional se ha caracterizado por siempre realizar una comunicación directa y respetuosa con todos los actores políticos, empresariales o de la sociedad civil, por lo que considero reprobable que se haga uso indebido de mi nombre e imagen para insultar, denigrar o fijar posturas que de ninguna manera comparto”.

