Inversiones mafiosas: Inmobiliarias y financieras

PUES AHORA ENTENDEMOS cómo los mafiosos tienen dinero de sobra si ellos sí recaudan sus impuestos en derechos de piso a todos los niveles, ahora, nos enteramos que, por ejemplo, a una señora que vende quesadillas en las calles de Iztapalapa le dejaron un mensaje para que pagara con una caja conteniendo una cabeza de puerco donde le decían que si no pagaba así le mandarían las cabezas de sus hijos o la de ella, en esos niveles podemos ver ya la mano de los mafiosos venidos desde El Salvador y Guatemala con los grupos de las Maras y los de gota a gota que vienen invadiendo todas las zonas jodidas de las ciudades y ahí sientan sus zonas de confort y sobre todo donde nadie puede ingresar sin su permiso, incluyendo a los policías a los que mandan, dicen ellos, las cuotas para que dejen de joder a sus jefes en forma directa y por esa razón pues, la policía, no hace nada, como que se paraliza, no solamente por los compromisos y complicidades sino porque sus jefes no operan con el cuento de que no pueden tener los elementos necesarios para controlar la delincuencia y, cuando uno se pregunta cómo operan esos grupos y sus jefes de jefes que cuentan con inmensas cantidades de recursos financieros que tienen que “lavar”, pues entendemos que lo hacen por las vías del comercio informal, las del formal y sobre todo, ahora, con los mecanismos de préstamos y de inversiones inmobiliarias y las razones son válidas para ellos ya que los que brindan las facilidades para que sus ingenieros e inversionistas compren terrenos o construyan y vendan es de gran facilidad, porque desde los municipios se dan las autorizaciones y se van invadiendo terrenos o bien proporcionando permisos en zonas de alta plusvalía por ser unifamiliar para que se construyan edificios de departamentos de gran lujo y de enorme costo, así sus inversiones mafiosas tienen altas tasas de utilidad y, todo comienza desde el cobro del derecho de piso a los taqueros o vende chicles, hasta llegar a los niveles del control político en muchos sitios y es por ello que no hay forma ni siquiera de encontrar los hilos de las grandes inversiones ya que como no existen préstamos inmobiliarios de bancos, ahora, esos capitales se mueven por las instrucciones de la mafia en muchas entidades y es ahí donde se debería comenzar a investigar y es tan sencillo como visitar las construcciones en sitios donde no hay mucho dinero ni circulante ni financiado por el sistema bancario… pero nos hacemos pendejos, total, muchos reciben los beneficios de esas extorsiones y muchos ingenieros son ahora los mejores lavadores de los mafiosos en todos los estados jodidos…

En tales condiciones la invasión de financiamientos no solamente ingresa en los altos niveles como el de las inversiones inmobiliarias en las zonas de los estados de mayor pobreza y marginación de tal suerte que los precios de los terrenos y los bienes inmobiliarios alcanzan precios altísimos y eso les beneficia no a los compradores sino a los mafiosos que son los que tienen así mayores cantidades de dinero para poner en circulación y, al tener más dinero tienen mayor influencia política y económica por eso son tan buscados no solamente por los policías que les cobran su moche, sino también por empresarios o profesionistas que necesitan financiamiento para sus actividades y, los políticos, para continuar con sus acciones que les den poder para así cerrar el ciclo. A lo mejor nuestro presidente no se da cuenta de que la jodidez en el gobierno solamente permite la colocación de mafiosos en muchos puestos de orden político y así se van degenerando los procesos políticos y económicos de un país.

Creemos que por supuesto una política de austeridad es buena para mantener ahorros que se puedan canalizar a los programas sociales, pero esto genera, por otro lado, una falta de liquidez en muchos negocios y profesiones de tal suerte que ahora existen los grupos que con formación profesional tienen que recurrir al mercado financiero clandestino como el de gota a gota que ya tiene control en muchos lugares del comercios y sobre todo que controlan las centrales de abasto y los mercados, así, ahora, vemos los grupos que antes operaban con el sistema bancario y ahora lo hacen por “su cuenta” pero con el apoyo de los capitalistas mafiosos en el sector inmobiliario, donde ingresan en el sector de la construcción y de los proyectos de mayor envergadura y como ellos cuentan con los recursos financieros proporcionados por los mafiosos, pues tienen muchas formas de ganar los concursos e ingresar en el sector político de muchos municipios y ahí tienen ya garantizado su ingreso al manejo político de muchos sitios, y si esto no lo ve el presidente ni su gente pues es que andamos mal, embobados en otras cosas y dejando que el país se destruya…

Por supuesto que nadie quiere o pretende que se imponga un sistema de espionaje como los que existían en el neoliberalismo que al final de cuentas no servía para nada o solamente controlaban a los mafiosos para cobrarles su moche y dejarles trabajar, pero jamás los combatieron como sucede ahora que andan por la libre y como marranos sin mecate, pero el presidente debe de tener un sistema de inteligencia o de análisis que le permita controlar lo que viene sucediendo con sus acciones, todos aplaudimos su lucha contra la corrupción y el derroche de recursos pero creo que debe tener cuidado con eso de la austeridad y debe entender que no todos sus seguidores o colaboradores tienen el mismo criterio que él, muchos saben cómo operan los fondos mafiosos que van a los campos de la producción y se esconden a los ojos de las autoridades financieras que solamente operan con el sistema bancario tradicional pero que no ingresa a los fondos clandestinos que operan las mafias y los grupos en el campo financiero, inmobiliario o político, y es por ello que en muchos sitios la inseguridad es mayor a la fuerza del Estado para controlar a los malosos, muchos, están ligados ya a los grupos políticos y para ello, insistimos, solamente hay que ver y caminar las calles en los municipios de los estados jodidos y ver cómo aumentan las inversiones inmobiliarias cuando no hay fondos bancarios para esos temas…