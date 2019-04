Invasión de cubanos: ‘Tres mil están judicializando su estancia en Chiapas y Juárez’: Tonatiuh Guillén, del INM

“Sí hay escenarios complejos en migración”, afirma el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, uno de los funcionarios más serios de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

…

El comisionado se refiere a 3 mil migrantes cubanos en México, mil en Chiapas y 2 mil en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el agravante de que están judicializando su estancia en nuestro país, esto es, que muy probablemente NO pretenden viajar a Estados Unidos.

…

Los malpensados dirán que es uno de los síntomas del gobierno chavista de Venezuela, que llenó de cubanos múltiples áreas de servicio social, de seguridad interior y asesoría directa a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

…

La conferencia donde se reveló el dato estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, jefa de Guillén López, con la participación del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a petición del Presidente de la República, para informar sobre la situación de la migración en nuestro país.

…

El ex rector del Colegio de la Frontera Norte, Guillén López, habló también de la posibilidad de extender la cartilla de visitante, actualmente expedida para los habitantes de Guatemala y Belice; también para los de El Salvador y Honduras.

…

Le informamos en este espacio, la semana pasada, la situación de alarma que viven los chiapanecos por la invasión migrante, alentada por la promesas de visas de trabajo del gobierno obradorista, pero también por escenarios de violencia recrudecidos con los nuevos “visitantes”, muchos de los cuales llegaron para quedarse.

…

Un incidente que ejemplifica el terror es la investigación de un casero degollado por salvadoreños, a los que rentaba un departamento, que montaron en cólera ¡porque les cobró la renta..! Lo enterraron en una jardinera del edificio.

ARREMETE LÓPEZ OBRADOR CONTRA EL REFORMA: ‘SI SIGUE ASÍ VA A TERMINAR COMO PASQUÍN’

No cabe duda que el control de la prensa es una obsesión de la Cuarta Transformación. Vaya, hasta la publicación de la cotización del dólar frente al peso en el portal de Reforma el lunes, a las 9 de la mañana, con sus variaciones hasta el cierre de la Bolsa, fue motivo de críticas de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

…

Así que el Presidente está muy pendiente de lo que se publica ahí y se pregunta ¿por qué no se publica en otros periódicos..?, y se responde: “Los medios conservadores son de mucho cuidado”, por la publicación de una manta con amenazas en su contra, en donde aparece la dirección particular, que, según sus palabras: “Dicho sea de paso es pública (la dirección)”.

…

Y para cerrar hostilidades, pero sólo por día de hoy, pronosticó: “Si sigue así ese periódico va a acabar como pasquín”, y como entre el amor y el odio hay una pequeña distancia podríamos entender que lo del Presidente es una seria preocupación porque, casualmente, no dijo nada de la portada de la revista Proceso, fundada por Julio Scherer, con el título “La tentación autoritaria”, ilustrada con la banda presidencial sobre un pecho.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos