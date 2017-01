Intrigas en la Corte

Intentan convencerme de la deslealtad de David López a Enrique Peña Nieto; la prueba sería su plática telefónica con Alfredo del Mazo padre, grabada en agosto del año pasado o apenas unos días atrás, como sus promotores la presentan en las redes sociales para darle visos de actualidad.

Debo empezar por sostener lo elemental: David es un ciudadano mexicano con plenos derechos de decir lo que le venga en gana, que para eso existe la libertad de expresión; además, cuando dijo lo que dijo a Alfredo del Mazo, en agosto pasado o la semana anterior, ya era diputado federal con fuero para decir eso y más, que para eso, y no para otras cosas, sirve la protección constitucional a los legisladores.

He escuchado varias veces la grabación telefónica y no encuentro nada notable y nada nuevo que David no haya comentado con sus amigos, entre los que me encuentro, incluso al Presidente Peña Nieto cuando era su jefe de prensa y, después, en las ocasiones que lo ha recibido y viajado con él.

De hecho, entiendo que por pensar así, y por decir sin límites su verdad, el grupo en el poder encontró la manera de enviarlo a Sinaloa a hacer campaña a diputado federal.

La difusión de la plática telefónica (dejemos de lado lo ilegal de la grabación, pues hacerlo es práctica común cuando está de por medio el poder) no tuvo como destinatario a David, sino a Alfredo del Mazo Junior, aspirante priísta a suceder a Eruviel Ávila en el gobierno mexiquense. No obstante, al final, el villano resultó ser otro.

Los desencuentros de David con el equipo compacto que rodea a Peña Nieto iniciaron desde la campaña presidencial; recuerdo a Luis Videgaray, que hoy toma un curso intensivo de diplomacia para servirle como Secretario de Relaciones Exteriores, descubriendo, en aquel entonces, sus dotes de comunicólogo; en defensa propia, el jefe de prensa hizo alianza con Miguel Osorio Chong.

Era evidente que David no encajaba en aquel grupo de todólogos, peñistas de nuevo cuño que empezaron a rodear en el gobierno del Estado de México a quien ya se perfilaba como el seguro candidato priísta a la Presidencia.

Mi amigo David emigró de Guamúchil, a la gran ciudad, para estudiar Economía en el Instituto Politécnico Nacional, en donde encontró a Ernesto Zedillo, pero pronto inició su camino en el manejo de prensa al lado de su paisano don Alfredo Álvarez Nolasco, a la sombra de Jesús Reyes Heroles, en la Secretaría de Gobernación. Lo integraban Heriberto Galindo Quiñones, Héctor Lie Verduzco, Pascual Cervantes Ojeda, Héctor Morales Corrales y él. La cofradía fue bautizada como “El Chilorio Power”.

“El Chilorio” buscó la Presidencia, en 4 ocasiones, con David Ibarra, Alfredo del Mazo y Emilio Chuayffet; sólo la pudo conquistar con Peña Nieto. En 3 de los 4 intentos participó David en primerísima línea. Fue jefe de prensa de Alfredo y Emilio tanto en el gobierno mexiquense como en las secretarías de Energía y Gobernación; con Enrique en el Estado de México, en campaña y en su primer trienio como Presidente.

Creo no equivocarme si digo que David es uno de los pocos amigos de mayor antigüedad de Peña Nieto; de lo que no tengo duda es que es de los escasos en los que confía. Por eso la suya fue, quizás, una de las más dolorosas mutilaciones de su equipo.

¿Pecó David de descuidado al hablar con Alfredo del Mazo padre en los términos que lo hizo por una vía que él sabe que cualquiera escucha? No. David es así. Digamos que una de sus características es no cuidarse de decir su verdad aún a sabiendas de que los teléfonos están intervenidos. Sería absurdo que lo ignorase si estuvo en Gobernación en 2 ocasiones y si en Toluca cuidaba a Peña Nieto de la habilidad de sus contrincantes para ese tipo de prácticas.

David ya no es problema para nadie en sus pláticas telefónicas o de sobremesa, excepto cuando habla en privado con su jefe y amigo en Los Pinos,

Pero Alfredo del Mazo Junior sí lo es para quienes aspiran a la candidatura del PRI a gobernador mexiquense. Seis años atrás, en circunstancias menos desfavorables que las actuales, le pesó el parentesco; hoy, el peso quizás sea mayor.

Con seguridad, Peña Nieto y Eruviel ya tomaron la decisión, e incluso el afortunado tal vez ya escuchó las palabras mayores. Quienes dicen saberlo todo reducen la nómina a Ana Lilia Herrera y Carlos Iriarte, pero quienes están cerca del Presidente (inescrutable, por cierto, tratándose de estos menesteres) no descartan a Alfonso Navarrete.

Pero lo que importa es saber cómo salió David de esta exhibición de rudeza innecesaria de sus malquerientes. Imagino que el Presidente lo tomó como lo que fue, una intriga palaciega más de las que a diario practican los cortesanos. Medio conociéndolos, imagino que le recomendó cuidarse y que ya no hablara por teléfono, pero el licenciado López sigue pegado al celular diciendo lo que piensa.

Como el Príncipe ya no puede salir a la calle a escuchar de su pueblo la verdad, depende de lo que la Corte le informa. Para sobrevivir en ese palaciego mundo, y obtener lo que uno quiere, los clásicos aconsejan decirle lo que quiere escuchar, todo, menos la verdad, aunque, de ser necesario, se puede acudir al gotero, es decir, la verdad a cuentagotas. En cambio, los amigos leales actúan en contrario; es por eso que el control de la agenda es la mejor arma para mantenerlos a distancia.

No hay pecado en que el amigo diga a su jefe y amigo su verdad, como en el teléfono David aseguraba a Alfredo del Mazo padre que se la diría al Presidente. No hacerlo, si pudo estar a solas con él, sería desleal.

Por cierto, lo que David dijo a Alfredo del Mazo, con quien perdió la primera candidatura presidencial, me lo ha dicho a mí por teléfono y en mesas de restaurante, ahora con agua y sin whisky. Le he contestado en similares términos si bien disentimos en cuanto a algunos personajes. La ventaja es que no tengo hijo que quiera ser gobernador del Estado de México y por eso no han publicado nuestras pláticas, aunque tengan las grabaciones.