Intolerante, López Obrador califica de hampones a periodistas NO alineados (los sin moñito) y los culpa de sus males

Este jueves fue un día especial en las contradicciones de la conferencia mañanera. Es un escenario donde todo puede suceder, desde prometer una refinería en el menor tiempo del mundo, sin importar la falta de experiencia en los últimos 40 años… hasta jurar y perjurar que NO existe desabasto de medicinas en instituciones públicas ni despidos en el IMSS y el ISSSTE, y el Seguro Popular.

…

Así fue el discurso de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde uno de los viejos culpables de su administración, que está por cumplir seis meses, recibió un nueva embestida; ahora le llama: “El hampa del periodismo” a la prensa NO alineada, la que no trae moñito, pues.

…

Según estos, son los que quieren que fracase y los culpa de señalar la crisis humanitaria en el Sector Salud, aun cuando el senador de Morena, ex director del IMSS, Germán Martínez documentó las carencias, lo que resultó en “n” cuartillas.

…

Lo curioso de la mañanera es que a pesar del tema central: El Seguro Social, con la presencia de Zoé Robledo -somnoliento e inexperto-, hubo dos grandes ausentes, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, y el de Salud, Jorge Alcocer; el primero es el personaje señalado por el ahora senador como la injerencia perniciosa en la institución de salud.

…

Eso sí, estuvo la ex ministra Olga Sánchez Cordero como despedida de Robledo de su dependencia, pero fue una invitada de palo, torturada por el letargo de la mañanera.

DIRECTORES DE INSTITUTOS DE SALUD RECLAMAN A DIPUTADOS DE MORENA

A ver, a ver, ¿cómo está eso de que el presidente le pone en bandeja de plata a la CNTE negociadores, y ofrece el Palacio Nacional para tenerlos contentos con la Nueva Reforma Educativa, y se niega a recibir a directores de institutos que viven las grandes carencias por las directivas impuestas por Hacienda de Carlos Urzúa Macías al sector salud?

…

La cosa llegó al punto de que directores de institutos nacionales de salud acudieron a San Lázaro, con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien calificó la reunión de tensa y molesta.

…

Para acabarla de prender, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó en Palacio el desabasto de medicinas, el freno en el presupuesto y los despidos de personal en el sector salud, a pesar de reclamos y evidencia en toda la República.

…

Los directores de hospitales urgieron a legisladores morenistas a su intermediación para hablar directamente con López Obrador para tratar de detener el recorte de recursos presupuestales por 2 mil 300 millones de pesos y, así, evitar una crisis mayor.

…

En privado, la reunión fue atendida por Ramírez Cuéllar, por la diputada Carmen Medel, de la Comisión de Salud, y por Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud en el Senado.

…

Nomás faltó a los diputados morenistas que tuvieran paciencia, que pronto estaremos como en los países nórdicos en el tema de salud, y que Zoé Robledo es la esperanza personificada de la Cuarta Transformación.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos