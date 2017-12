Inteligente y audaz la candidatura de Meade

Aurelio Nuño y Eruviel Ávila deben estar más atentos a los discursos y declaraciones del precandidato presidencial del PRI. Podría darse el caso de que algunas expresiones ausentaran a la militancia.

¿Qué tanto desconcertará al priísmo el discurso de su precandidato único a la Presidencia si de entrada le dice que como no había entre ellos quien pudiera enfrentar la desconfianza entre partido y ciudadano, gobierno y sociedad, “la solución inteligente y audaz” fue seleccionarlo a él, que, aunque ha servido en administraciones del PRI y del PAN, no pertenece a partido alguno?

Supongo que por más que Meade tenga razón, a la cúpula priísta, y a la militancia de a pie, el discurso en Monterrey sonó un tanto presuntuoso y ofensivo porque el buen entendedor escuchó que entre los tricolores que acudirán a las urnas a votar por el candidato del PRI no hay quien sea capaz de vencer la desconfianza de la sociedad al gobierno y al partido, excepto alguien que, en todo caso, parece leona de dos mundos, del PRI y del PAN.

Del PRIAN, como diría Andrés Manuel López Obrador.

José Antonio está tan convencido de que su postulación fue la mejor decisión del PRI que no se explica por qué otras fuerzas políticas no optaron por algo tan moderno y audaz. “El hecho de que se oxigene al PRI y al ciudadano, y se le entusiasme de entrar en diálogo con el militante, me parece que es una solución inteligente a un problema que no solamente es mexicano y que no solamente es del PRI…el único partido que escogió esa solución…”.

Meade acierta; en el mundo hay expresiones de descontento, pero no requería pasar dos años y medio en la Secretaría de Relaciones Exteriores para percatarse de este fenómeno, que “aflige a todos los gobiernos”; cualquier lector de periódicos lo conoce. Además, no se trata de una expresión novedosa; hace mucho que el sistema de partidos está en crisis.

Expuesta así la tesis de Meade sobre la “oxigenación” del PRI damos por sentado que nadie, sólo él, tuvo posibilidad de obtener la candidatura, y que Miguel Osorio Chong y José Narro, priístas de abolengo, y Aurelio Nuño, con menos años de militancia a causa de su edad, sólo fueron usados para distraer a quienes no pasaron por Relaciones Exteriores para percatarse del fenómeno que angustia a los gobiernos de todo el mundo.

Si Meade está convencido de lo inteligente y audaz de su postulación, ¿por qué no actuó en consecuencia, en lugar de soportar la desconfianza al partido y al gobierno?

Lo inteligente y audaz de su parte debió ser postularse como candidato independiente para no cargar con la “desconfianza” que el PRI y el gobierno del Presidente Peña Nieto produce a la sociedad, según su explicación.

¿Qué será más pesado? ¿Convencer a los votantes de que su pulcritud basta para confiar en el PRI y en el gobierno, o recorrer el territorio nacional recogiendo firmas para postularse como ciudadano independiente?

Ser postulado por el PRI no implica mayor dificultad porque una vez que el nombre es transmitido al líder nacional del partido, el resto de la militancia acepta sin chistar. Quizás el único esfuerzo que tuvo que hacer Meade fue conseguir la voz autorizada que susurrara su tesis y nombre al Presidente.

Problema será convencer a la sociedad de que en el fondo no es un priísta más, de los muchos que hay sin credencial de militante.

Pero el mayor de sus problemas será convencer a los priístas de que no pretendió ofenderlos con la explicación de su candidatura porque, en todo caso, no fueron ellos quienes construyeron la distancia y falta de confianza.

Mucho menos comprensible es su explicación de que el cambio que lo convirtió en candidato, es decir, la postulación presidencial de un no militante, proviniera de la militancia, porque es la primera “que se da cuenta de que algo no funciona”.

En realidad se trató, simplemente, de que la voz apropiada susurrara en el oído apropiado.