Insostenible permanencia

Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, expresó su beneplácito por la renuncia del secretario de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, al considerar que ya era insostenible su permanencia en el cargo luego de que se revelara la promoción de su imagen. El fuerte aspirante a la candidatura del PRI a la gubernatura de la entidad se declaró porque se realice una investigación profunda sobre la utilización de recursos públicos para el ya citado fin, al tiempo de pedir una auditoría al programa “Impulso”.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mariana Gómez del Campo, se sumó a las voces de descontento por lo ocurrido en Venezuela y propuso que el gobierno de México retire a su embajadora en Caracas, Eréndira Araceli Paz Campos, como medida de rechazo y de presión a la elección de la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Constitución para darle al presidente Nicolás Maduro más facultades y poder. La senadora de Acción Nacional adelantó que en el seno de la Comisión Permanente se valorará la propuesta, que hizo el coordinador de su partido en San Lázaro, Marco Cortés Mendoza. Sin embargo, Luis Humberto Fernández Fuentes, senador del Partido del Trabajo, consideró que la propuesta del PAN sólo agravará la relación con Venezuela y la interlocución de México en la región. ¿Será?

Dolores Padierna Luna, coordinadora del PRD en el Senado, reclamó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, excluir a los legisladores de las renegociaciones del TLCAN, que comenzarán el 16 de agosto próximo, y darles prioridad a los empresarios. Y es que Padierna Luna lamentó que el gobierno federal no los incluyera en la agenda de renegociación del capítulo agrícola, que es una demanda de hace años. Asimismo, criticó que muestre poco interés porque se discutan otros temas, como el de los migrantes y el salario. La legisladora aseveró que el equipo de renegociación que encabezará el propio Guajardo está “cojo”, pues no sólo puede ir representado por funcionarios del gobierno y del sector empresarial.

Muy activa ha estado la senadora Cristina Díaz, quien, además de llevar a cabo trabajos de tipo partidista, no descuida sus labores legislativas. En el marco de la celebración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, destacó que México tiene la altísima responsabilidad de garantizar el cumplimiento irrestricto de las normas encaminadas a erradicar ese tipo de ilícitos, que comprenden conductas que van desde el trabajo forzoso y el sexo hasta otras formas de explotación, como la pornografía, prostitución, abuso laboral, servidumbre doméstica, mendicidad infantil y extracción de órganos. Para darnos una idea de este problema, sólo basta mencionar que, de acuerdo a las denuncias por ese tipo de ilícitos, se identificó un total de 439 víctimas, mientras el Informe de la Comisión Intersecretarial reportó 2 mil 13, la Secretaría de Gobernación (Segob) 2 mil 115, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 460 y el resumen del Informe de la Comisión Intersecretarial 6 mil 655. Ante esa situación, Díaz resaltó la necesidad de que todas las instancias involucradas en combatir el flagelo colaboren de manera integral para enfrentar el delito, lo mismo desde el ámbito Legislativo del Ejecutivo y el Judicial.

Quien estuvo muy felicitada fue la senadora sinaloense Diva Gastélum, quien celebró, el pasado fin de semana, su cumpleaños. La legisladora priísta recibió un gran número de felicitaciones y parabienes por teléfono y en sus redes sociales. No dudamos que esta semana continúen los festejos en las instalaciones de la Cámara alta; recordemos que ya es una tradición que el coordinador Emilio Gamboa agasaje a los senadores priístas cumpleañeros con un pastel. Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones.

Juan José Lecanda Guillén, secretario particular de Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, estuvo de manteles largos el sábado pasado al celebrar su cumpleaños en compañía de sus seres queridos. Hombre de todas las confianzas y lealtades de Gamboa Patrón, es una persona muy preparada en el ámbito académico y muy sencillo en su trato, por lo que no es de sorprender que tenga toda una vida dentro del equipo del senador Gamboa Patrón, al igual que Alfonso Araujo López, también secretario particular adjunto del líder priísta.

La que sigue dando de qué hablar, porque no claudica en su empeño de que la Asamblea Nacional priísta sea un foro de apertura democrática, es la aspirante a la candidatura presidencial del tricolor Ivonne Ortega, quien se mantiene muy atenta a los preparativos de la XXII asamblea de su partido. Hace unos días envió una carta a la secretaria general, Claudia Ruiz, donde le expresó su preocupación porque sólo participen en las mesas temáticas nacionales 3 mil de los 10 mil delegados que existen. Ante esto, Ortega solicitó a Ruiz Massieu que se abra la participación de más delegados y que se les permita intervenir en todos los temas. La ex gobernadora de Yucatán destacó la importancia de que la asamblea sea una oportunidad para que se escuchen todas las voces y que no sea sólo una simulación. No habrá que perderla de vista.

