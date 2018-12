Inocentada, la aprehensión de Romero Deschamps

Tiene razón el Presidente Andrés Manuel López Obrador: las redes sociales han dejado de ser benditas para ser usadas por canallas o, en el mejor de los casos, por mezquinos.

En cualquier caso, sólo caen los ingenuos, los que se tragan todo lo que se les pone enfrente y, claro, quienes quieren que las cosas sean como se las cuentan los manipuladores de las redes sociales.

Así, si quieren creer que López Obrador ordenó abatir el helicóptero del matrimonio Moreno Valle-Alonso, se tragarán el video que muestra una nave siendo derribada por un misil, por más que esto haya ocurrido en otro tiempo y lugar.

La cuestión es aprovechar la credulidad de quien se traga lo que le pongan enfrente, así se trate de inmundicias.

Sólo porque era la víspera del Día de los Santos Inocentes e imaginé, ingenuo que uno es, que el tuit de Alicia Salgado se trataba de una broma, cruel, pero broma al fin; no di respuesta desde anoche a la versión de que la Marina había detenido en su domicilio al líder nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Sucede que ayer por la noche, mientras en las redes circulaba el rumor de la aprehensión del dirigente de los trabajadores petroleros, Romero Deschamps y este reportero cenábamos con nuestras familias divertidos por la ‘fake news’ (el apodo corre a cargo de Donald Trump) impulsada por quien subió el tuit o por quien embarcó a su autor en una aventura informativa sin retorno.

Tuve que silenciar el teléfono por largo tiempo porque las llamadas y los mensajes se sucedían sin cesar. Así de crédulos somos.

Sólo Joaquín López-Dóriga, que aún en la Cuarta Transformación mantiene sus fuentes informativas fiables, cortó de tajo la especulación.

Mientras tanto, este reportero que de vez en vez hace su trabajo, preguntaba en donde debía si el tuit tenía bendición del gobierno. Obtuvo una respuesta contundente: volada.

Volar en periodismo es inventar la información, publicar lo que se quiere, lo que se sueña o dejarse engañar a sabiendas que es engañado.

Es decir, no había noticia.

Con seguridad, la volada tuvo su origen en la conferencia mañanera del Presidente en la que se habló de huachicol y del operativo militar desplegado por el gobierno para evitar el robo de combustible desde el interior de Pemex.

López Obrador habló extensamente sobre el tema, pero a pregunta expresa refirió que su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha tenido pláticas sobre el problema con el líder nacional de los petroleros.

“Acerca de si he tenido comunicación con el dirigente sindical, de manera directa no, pero sí la secretaria de Gobernación ha establecido comunicación con él y este tema se le trató en el sentido de que no íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos”, dijo.

En realidad, a principios de diciembre, Romero Deschamps envió sendos oficios sobre el tema al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Entre otras cosas hizo hincapié en que cuando se habla de huachicol nadie menciona a los trabajadores petroleros que son baleados, lesionados y asesinados por los delincuentes, ni en los que resultan lesionados cuando trabajan arreglando los desperfectos ocasionados en los ductos por los robacombustibles.

Además, los alertó sobre el recurrente problema de desabasto en estas fechas, agravado porque unas 300 pipas utilizadas para repartir gasolina permanecen paradas por falta de mantenimiento.

Ya entrada la noche, la ‘fake news’ cayó por sí misma, por falta de sustancia. Mientras, el líder petrolero era saludado con afecto por las personas que lo identificaban y en su teléfono recibía mensajes de sus innumerables amigos.

Luego vino la despedida y el líder nacional de los petroleros se alejó manejando su vehículo, sin ayudantes y sin escolta, como siempre lo ha hecho.

Y a esperar otra ‘fake news’.