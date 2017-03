Inmejorable posición de Chico Herrera

No sólo se mantiene ocupado en sus labores como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado; también responde a sus compromisos como representante popular

El aspirante más posicionado al gobierno de Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera, no sólo se mantiene ocupado en sus labores como presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, sino que también responde a sus compromisos como representante popular; en ese tenor, ha promovido lo mismo a industriales guanajuatenses que a estudiantes, artistas y a diversos sectores de la sociedad de su estado. Para muestra basta decir que el sábado pasado encabezó la entrega del reconocimiento al artista irapuatense Jazzamoart, a quien se distinguió por su trayectoria de más de 40 años de aporte al arte y la cultura de México y de su entidad. Más tarde, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato presentó “Tierra y tradición” en el Palacio de Bellas Artes, donde derrochó talento y nos contagió el amor a nuestras tradiciones. Este evento fue todo un éxito. Chico Herrera también celebró su cumpleaños; el senador fue muy felicitado por empresarios y políticos, e incluso recibió una llamada del que habita en Los Pinos para desearle lo mejor. Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones.

EXPOSICIÓN PICTÓRICA

Otro de los senadores que demuestra su interés por promover la cultura de su estado es el legislador panista, por Baja California Sur, Juan Fernández, quien, la semana pasada, inauguró la muestra pictórica del artista Ezra Katz, que en cada una de sus obras muestra la belleza de la entidad; Ezra es un pintor impresionista de PLEIN-AIR & STUDIO que nació, en 1970, en La Paz.

DECISIÓN RESPONSABLE

Pese a las críticas, sobre todo de los panistas, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, calificó de responsable la decisión del Congreso de Veracruz de no aceptar la petición del gobernador Miguel Ángel Yunes de reestructurar la deuda del estado. Tras inaugurar, el pasado fin de semana, la carretera estatal Tezonapa-Presidio-Yanga, Yunes Zorrilla resaltó el compromiso que tuvo cada uno de los legisladores locales al cumplir su función revisora, estudiosa y de análisis de las circunstancias y los alcances que la reestructuración tendría.

NO RASGARSE LAS VESTIDURAS

Para el ex coordinador de los diputados constituyentes del PRI, César Camacho, las controversias que se han promovido ante la Corte para solicitar la invalidez de algunos de los preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México no son motivo para “rasgarse las vestiduras”. El líder priísta en la Cámara de Diputados dejó en claro que la Constitución local no está en riesgo, sino en un momento de revisión. Y aunque confió en que muchos de los artículos de la Carta Magna de la capital se mantendrán intactos, dejó en claro que acatarán lo que diga la SCJN.

DEMUESTRA ‘TABLAS’

El joven diputado federal ha demostrado tener “tablas”, por lo que ha pasado del discurso a los hechos para defender a los trabajadores. Recientemente presentó ante el pleno de San Lázaro un punto de acuerdo para regular los créditos de nómina que otorgan los bancos. En el documento, el diputado pide al gobierno que, en coordinación con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación Financiera, realicen campañas de orientación, difusión y educación en los centros laborales para que los trabajadores estén conscientes de los términos, condiciones y riesgos de estos créditos. Asimismo, exhortó a la Condusef a reforzar los mecanismos de protección y defensa de los usuarios de créditos a través de nómina, y que las instituciones bancarias que los ofrecen cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

OPERADOR POLÍTICO

El diputado federal Pablo Basáñez se mantiene muy ocupado en sus labores legislativas y como operador político del candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. Dicen los que saben que su posición garantiza al mexiquense que pudieran sumarse a su proyecto algunos panistas, ya que Basáñez fue presidente municipal de Tlalnepantla de 2012 a 2015, periodo en el que se le vinculó con panistas del municipio que también formó parte del denominado “cinturón azul”. Audaz, Pablo Basáñez.

