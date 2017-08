Injustas críticas a nuevo modelo

El nuevo sistema de justicia penal sigue dando de qué hablar. Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se declaró por cambios al nuevo sistema para perfeccionarlo, entre ellos la prisión preventiva oficiosa para la portación de armas de fuego y a los “huachicoleros”. En el marco del foro “Reformar el sistema de justicia penal en México para mejorar”, que se realizó en el Senado, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, reconoció que hay algunas lagunas jurídicas que deben atenderse, pero dejó en claro que les corresponde a los gobiernos locales fortalecer la infraestructura y desplegar una capacitación constante a los operadores del nuevo sistema, y que todos los procesos también sean ágiles y transparentes, además de que, sin duda, las entidades federativas deben consolidar sus sistemas locales. César Camacho opinó que las críticas al nuevo modelo son injustas, aunque dijo que el PRI está dispuesto a hacer los ajustes necesarios. Por su parte, Diva Gastélum confió en que en el próximo periodo de sesiones se conforme una agenda para hacer las modificaciones pertinentes.

VERDAD CAE POR SU PROPIO PESO

Sin duda, el Presidente Enrique Peña Nieto estará muy contento, disfrutando sus vacaciones, luego de la versión que dio a conocer The Washington Post sobre su plática con Donald Trump el pasado 27 de enero, ya que esto desmiente aquellas voces que, en ese momento, hablaban sobre un supuesto tono amenazante del presidente de EU contra el nuestro, además de que hasta se atrevieron a decir que se amagó con una invasión a México. ¿A ver qué dicen ahora los críticos del gobierno? Seguramente, para no perder costumbre, ahora opinarán que le faltó firmeza, que se vio sumiso; lo cierto es que, como dice el presidente del Senado, Pablo Escudero, Trump pretendió usar el “canto de sirenas” con Peña Nieto, lo que nuestro Presidente replicó con mucha astucia y gran capacidad política, pensando en el país, sin dejarse envolver en un lenguaje amenazante y desenmascarando las argucias de Trump. Escudero señaló que incluso el propio Trump reconoció que el tema menos importante es la construcción del muro, sin embargo, Peña Nieto fue contundente y tajante al reafirmar que su posición ha sido, y seguirá siendo, firme al asegurar que nuestro país no pagará por ese muro, incluso ante la intimidación de Trump de no continuar las negociaciones con nuestro país.

CONSULTA POPULAR

El senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, aseguró que el Senado de la República está a tiempo para realizar una consulta popular, con diversos sectores económicos del país, previa a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El legislador perredista agregó que la Ley de Aprobación de Tratados faculta al Senado de la República para que pueda hacerse una consulta, en los ya citados términos, a los diversos sectores para que puedan opinar y participar en el tema. “Por eso estamos manifestando esto para que pueda ser de esa manera como frenemos estos actos tan precipitados que quiere llevar a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía; todavía hay tiempo”, concluyó.

INEXISTENTES CANDADOS

De cara a la XXII Asamblea General del PRI, su coordinador en la Cámara de Diputados, César Camacho, reconoció que el tricolor está listo para escuchar a todos los militantes, pero consideró necesario ampliar la capacidad para hacerlo. Eso sí, dejó claro que no hay candados al recordar que el PRI tiene una amplia variedad de opciones, y que si dentro de sus filas hay alguien que está en mejores condiciones que un simpatizante, “seguramente el PRI optará por un militante”.

NO CEJA IVONNE ORTEGA

A unos días de que se lleve a cabo la Asamblea Nacional del PRI, Ivonne Ortega, aspirante a la candidatura presidencial, no claudica en su empeño de contribuir para que el PRI sea más competitivo. La diputada con licencia se entrevistó con el líder del tricolor, Enrique Ochoa, a quien reiteró su petición de que el método para elegir a su abanderado presidencial sea a través de un proceso interno abierto, libre y con consulta directa a la base militante y a la ciudadanía, y le adelantó algunas de las propuestas que habrán de presentar en el evento del próximo 12 de agosto: Desaparición del fuero en todos los niveles, segunda vuelta electoral, gobiernos de coalición y revocación del mandato.

