Inhumano autoritarismo en el Sector Salud; AMLO ordena a Urzúa mantenerse en la línea; Morena protege opacidad

El día después de la tormenta por la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS, el pronóstico: Los derechohabientes seguirán damnificados aún con las virtudes que el presidente Andrés Manuel López Obrador le atribuye al nuevo titular, Zoé Robledo.

NO hay luz al final del túnel; el Ejecutivo anunció en la conferencia mañanera que Hacienda de Carlos Urzúa Macías seguirá por la misma ruta trazada, aunque reitera una y otra vez que es “autónoma”, lo que no quiere decir nada porque no siguió un proceso constituido ni fue nombrado por un tercero como el Congreso.

La crisis de derechos humanos en salud provocará un alud de denuncias a causa de las políticas gubernamentales, que contravienen la Constitución, mientras la bancada de Morena, de Ricardo Monreal Ávila, en el Senado frena la comparecencia de Urzúa porque sí, porque no tiene argumentos para la inhumana austeridad, y por no contravenir a su jefe.

Al parecer se trata de complicidad con el capricho dictado desde Palacio Nacional; es la protección del “aquí se joden porque mando yo”, por lo tanto, no habrá quien dé respuesta a los detallados señalamientos de Germán Martínez Cázares sobre la situación sumamente crítica del Seguro Social.

Peor aún, en la extensa carta de renuncia del ex director del IMSS se exponen situaciones violatorias por parte de los superdelegados en los estados. Carlos Lomelí, en Jalisco, es un caso, ya que tratan de sustituir las delegaciones de la institución, cuyo procedimiento está fuera de las atribuciones del presidente.

El tema es una oportuna bandera para hacer valer la voz de la oposición más allá del mayoriteo morenista. Y no hay perdón si bajan la guardia por alguna negociación o el juego de intereses. Es un deber moral del PAN, PRI, PRD y MC la defensa de los derechos a la salud de los mexicanos.

Por lo pronto, la senadora panista Kenia López Rabadán habló bastante claro: “Desde esta tribuna le digo al Presidente que la corrupción no se combate con más corrupción, que el amiguismo en los nombramientos de los delegados que administran los servicios que brinda el IMSS y el desviar para otros fines los recursos destinados a la salud de los mexicanos también es corrupción”.

…Y AHORA, BANCADAS DEL PAN Y MORENA SE PELEAN A GERMÁN MARTÍNEZ

Primero lo intentó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza; ahora fue la senadora panista Martha Cecilia Márquez quien propuso a Germán Martínez Cázares incorporarse al grupo de Acción Nacional en el Senado de la República.

Seguramente pensaron: “Será un golpe a la bancada de Morena de Ricardo Monreal Ávila”; lo cierto es que el ex director del IMSS lo ignoró y Yeidckol Polevnsky, con una fotografía en su cuenta de Twitter, anuló el indigno ruego de los panistas.

La ternura de Martha Márquez llegó a otros niveles: “Para su servidora sería grato que se incorpore al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para que juntos podamos reivindicar el México próspero que anhelamos y por el cual hemos luchado todos los días, desde el 16 de septiembre de 1939”.

“En Acción Nacional hemos sido congruentes con nuestros ideales; por ello reconozco su coherencia al señalar las inconsistencias que enfrenta hoy el sector salud y las graves afectaciones que éstas siguen causando a los mexicanos más vulnerables. Hoy, las circunstancias han cambiado y le aseguro que desde la trinchera en la que se encuentre seguirá contando con todo mi respaldo”.

