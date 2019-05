Increíble: No existen fotos o videos de la detención de la dueña del Rébsamen; ¿miente la procuradora Godoy..?

Extraña que en esta era, en que todos andamos “armados” con celulares, ninguna fotografía o video avalen la detención de Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio Rébsamen, como dice la procuradora Ernestina Godoy, en un restaurante de Tlalpan.

…

Vaya, ni siquiera una imagen tomaron los agentes o acompañantes a la captura. Este tipo de documentos es usual para aclaraciones y, en este caso, pudo “filtrarse extrañamente a los medios” para confirmar la versión de la funcionaria de Claudia Sheinbaum Pardo.

…

Confirma Javier Coello Trejo, abogado (hasta ayer) de García Villegas, que, desde el jueves, el hermano de Mónica, Enrique García, y su esposa, Talía, negociaron su entrega con la Secretaría General de Gobierno de Rosa Icela Rodríguez, a través de un diputado federal.

…

La entrega se realizó el sábado, a las 10:00, en la Secretaría de Gobierno, y de ser cierta la versión de Godoy, que presuntamente la detuvo a las 11:48, deberá entregar 5 millones de recompensa al denunciante anónimo que la ubicó en el restaurante de Tlalpan.

…

¿A poco en la procuraduría capitalina van a revivir las mañas del pasado?, las “de los adversarios” (dixit López Obrador), donde los agentes investigaban, localizaban, se ponían de acuerdo con un “anónimo” para hacer la llamada, o enviar el correo electrónico, y poder cobrar las recompensas.

…

La dueña del Rébsamen ya se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla con dos carpetas de investigación, una por homicidio en la tragedia del sismo del 17 de septiembre del 2017, donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños; la otra carpeta de investigación es por falsificación de documentos.

…

La jefa de Gobierno, Sheinbaum Pardo, asegura que no se negoció ninguna entrega con los parientes de Mónica García, pero tampoco aclara que fue capturada en un restaurante o si se entregó en las oficinas de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

DE LA MADRID, EL OPOSITOR MÁS ACTIVO DEL PRI CONTRA AMLO, EN ABIERTA CAMPAÑA

Frente al letargo de sus compañeros de partido y de los coordinadores parlamentarios René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique de la Madrid Cordero es la cabeza más visible que enfrenta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

…

El ex secretario de Turismo que le jugó las contras a José Antonio Meade Kuribreña no para, en redes sociales, con críticas directas; este domingo publicó un video crítico de los resultados del primer trimestre de gobierno, en el que señala las erradas decisiones que tumbaron el Producto Interno Bruto con un ínfimo crecimiento, comparado con el 2018, de solamente 0.2%.

…

Explica De la Madrid el bajón en tres grandes sectores, por la pérdida de la confianza en nuestro país, lo mismo que la desconfianza de los ciudadanos por despidos, incertidumbre, miedo a contratar créditos; suspicacia del sector empresarial, todos provocadores de contracción económica.

…

Remata el hijo del ex presidente al señalar que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, totalmente infundada, fue la peor señal del primer trimestre, decisión que desplomó la confianza y mandó un terrible mensaje: En México NO hay Estado de derecho.

Blog: http://losmalosos.blogspot.mx/

Twitter: http://twitter.com/malosos