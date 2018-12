Incierto futuro del presupuesto

El presupuesto de egresos anual de la Federación constituye, en nuestro sistema financiero, el eje de la actividad económica del año. Se entrelaza con los precedentes y subsiguientes de manera inevitable. Cierto es que cada año el Poder Legislativo debe hacer una acuciosa revisión del gasto y la inversión para prever los efectos de ambos en el comportamiento de la economía, toda vez que de ello dependerá no sólo el crecimiento del país, sino su desarrollo y la justa distribución de la riqueza que producimos todos los mexicanos con nuestro trabajo y los impuestos que pagamos al gobierno para que haga prosperar a la nación y a cada uno de nosotros, a la vez que preste los servicios públicos necesarios para que ello ocurra.

Así los casi 6 billones de pesos que se plantean para que el aparato de la administración pública funcione adecuadamente y a su vez los ingresos fiscales que deben pagar los que más beneficios reciben de su actividad productiva o especulativa, se puedan redistribuir para que los que menos fortuna o suerte tengan para generar ingresos o percepciones, accedan al apoyo subsidiario para que la cuantía mínima de esas percepciones no signifique que su calidad de vida disminuya a la condición de pobreza ni mucho menos de pobreza extrema. La función redistributiva es cardinal en una democracia para equilibrar las oportunidades que debe tener todo mexicano para vivir decorosamente y tener acceso a la buena educación y a la superación personal para obtener un empleo justamente retribuido.

Aterrizando estos parámetros podemos decir que en lo que se ha hecho evidente, es el que en la planeación y elaboración del presupuesto no ha habido dedicación o aplicación de alguna metodología de la administración de presupuestos, que haya atinado en la justa asignación sectorial de los mismos ni, mucho menos darle alcance en la redistribución de la renta nacional que el sentido democrático impone cualquier decisión presupuestaria.

Ha prevalecido un presupuesto encomiable de austeridad pero ha fallado totalmente el concepto de productividad y rendimiento social del gasto público. En otras palabras, la austeridad se ha trastocado y pareciera que todo el presupuesto debe recortarse para lograr no sobregirar éste en relación con los ingresos esperados, lo cual si bien es sabido, la cuchilla no debe caer sin medir resultados y afectados. No sólo fue evidente lo ocurrido con los estados, universidades, casas de estudios superiores, cultura, campo, salud y comunicaciones, contra los aumentos exorbitantes a Marina y Defensa con el absurdo de la intocabilidad de los abultados costos del Poder Legislativo en ambas cámaras.

La más elemental técnica administrativa requería hacer el presupuesto al revés. Es decir, evaluar cada dependencia sector, o rubro del gasto en su incidencia en el interés nacional y con referencia a los rangos de una eficiente prestación de servicios públicos en la especialidad de que se tratara y de ahí deducir si estos son los idóneos y correspondientes al costo beneficio, para de ahí deducir el recorte o incremento de cada rubro e incluso la probabilidad de ser suprimido por constituir una función duplicada o innecesaria. La falta de tiempo, experiencia o actitud, condujo las decisiones a la percepción inicial o francas latidas para determinar montos que han chocado con una realidad que amenaza con imponerse y ocasionar daños irreversibles.

La improvisación es peligrosa en cualquier decisión incluso personal y mucho más tratándose de asuntos públicos de la trascendencia de un presupuesto. Si bien la medida de reducir gasto corriente (salarios, prestaciones, mantenimiento, etcétera) es conveniente, su traslado a gastos de inversión como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros, tendrían que ser comparados en sus efectos a corto y largo plazo para en el trayecto prever las consecuencias que pueden ser contraproducentes. Bien se dice que un dólar gastado en planeación equivale a tres dólares ahorrados en ejecución. Nadie dude que a veces la intuición ayuda pero la experiencia enseña que la ciencia administrativa reduce al mínimo el costo de los yerros y equívocos.

Los zafarranchos frente al Palacio Legislativo de San Lázaro podrían estar patrocinados políticamente por los adversarios de Morena pero, también sin prejuicios pueden ser auténticos y espontáneos. Discernir la razón que tengan es obligado hacerlo y tratarlo con toda transparencia para reconocer que, en última instancia el origen del problema radica en que, pese a las numerosas audiencias para oír a gobernadores, alcaldes, organizaciones, etcétera, lo fundamental era el haber tenido el expediente histórico y la valuación de cada una de las peticiones para atenderlas o rechazarlas con elementos objetivos. Esta la falla que altera el resultado que hubiera sido deseado.

Lo cierto es que a estas alturas, la transición tan larga no fue suficiente para lograr una mejor planeación presupuestaria y las típicas salidas de siempre, de ajustar el presupuesto inventando ingresos probables, no ha sido más que el origen de endeudamientos fantásticos que en todos los presupuestos desde Zedillo han estado grabando los potenciales del país por su alto costo, como lo fue el IPAB. Acabar con esa perniciosa práctica debió haber sido la premisa para abordar la temática del presupuesto que condicionara la vida de la nación los próximos años.