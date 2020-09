‘Imperio de Mentiras’

Tío Lito (Manuel, Manolito, Lito… ni modo), era del lado materno toluqueño y la definición misma de “mal marido” de la “Enciclopedia de Horrores Domésticos”. Terrible. Su esposa, tía Sara, hizo de la resignación un modo de vida y todo le aguantaba, sin una queja. Sin embargo, cuando él le dijo que estaba preparando una gran celebración por sus bodas de oro (50 años de penas), ella murmuró con su voz de mártir: -Ni se te ocurra, Lito, ni se te ocurra –él, por supuesto no le hizo caso. Organizado el evento, rentado el salón, contratadas tres orquestas y conseguida la misa de “acción de gracias” en el templo de La Profesa (entonces el de más postín de la capital del país), tía Sara se presentó vestida de riguroso luto y cuando su marido le preguntó qué significaba semejante cosa, ella le respondió: -Yo, a partir de ahora, soy viuda… y tú, para mí, estás muerto –y así fue. Todo tiene un límite.

Hoy por la noche, hoy, el C. Presidente de la República dará el tradicional grito de Independencia en el Zócalo de la capital del país. Repicará la campana de Dolores y ondeará la Bandera Nacional ante la plaza vacía. Seguro lo acompañará su respetable familia en el balcón central de su casa, Palacio Nacional. Bonito.

La plaza estará sin gente por cosas de la pandemia del Covid-19. De otra forma, seguro estaría a reventar, como siempre, por la vocación nacional al despelote y la celebración, haya o no qué celebrar… y algunos malcriados para lanzar rechiflas y mentadas de madre, desde la seguridad de la muchedumbre, como todos los años.

En principio no se entendería que una jubilosa muchedumbre retacara el Zócalo para vitorear a nuestros próceres y a México, considerando los tiempos que corren, tomando en cuenta que tenemos ya casi 71 mil difuntos por el virus ese; que por la inseguridad pública andamos en los 60 mil 537 difuntos del 1 de diciembre de 2018 al 5 de septiembre de 2020 (casi el doble que en tiempos del C. Calderón); más los 27 mil 871 desaparecidos (no lo dice ningún fifí, conservador que quiera afectar la imagen presidencial ni de la 4T, lo dice Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación); y sin dejar de mencionar las 18.6 mujeres asesinadas por día, más las golpeadas, violadas y ninguneadas. Sí… no hay mucho margen para el entusiasta ¡viva México!

Y todo lo anterior sin fijarnos en la crisis económica marca “Llorarás”, que asegura un sexenio de penurias al abandonar el gobierno a todas las empresas, de chiquitas a grandotas, a que quiebren aunque generen más desempleo, porque “ahora no se rescata a los de arriba”, sino a los pobres, que la 4T fomenta sean más, sin que se adopte ninguna medida de emergencia en esta emergencia, pues a los de abajo no se les está dando nada nuevo ni diferente a los programas sociales en marcha desde antes de la pandemia y es un decir, porque no hay manera de saber qué tanto de lo que nos dicen que les está llegando les esté llegando, ya sabe usted que decir la verdad no es el fuerte de este gobierno.

Como sea y por lo que sea, el Zócalo estará sin nadie de nosotros los del peladaje coreando ¡vivas!, ni desgañitándonos para afirmar nuestro amor patrio. El Presidente de ninguna manera interpretará esto como un signo ominoso y es de suponer que tendrá listo para esa misma noche el anuncio triunfal del éxito de la rifa del avión, sin avión, gracias a la cual no se recuperó el costo del avión ni se consiguieron recursos adicionales para comprar equipo médico, pues con dinero del erario se terminaron de juntar para los 2 mil millones de premios, de manera que en términos reales, la rifa nos costó a todos, lejos de significar el equivalente a una colecta pública… y los mil millones de equipo, seguro saldrán también del propio dinero público, con lo que nada más se cambió dinero de una bolsa a otra; ya se podían haber ahorrado el costo del “sorteo” y la vergüenza de ver a nuestro Presidente de vendedor de la Lotería. ¡Premio número uno, premio número uno!

El otro sainete fallido es el de la colecta de firmas para solicitar la consulta popular para ver si se les aplica o no la ley a los ex presidentes. Al día de ayer iban 800 mil firmas (dicen ellos, los del gobierno), de un total de un millón 800 mil 727 necesarias (2% del listado nominal del INE). Y pandos de cinismo, ayer los Cuatroteros dijeron que le iban a apurar para conseguir las 800 mil firmas faltantes, que deben tener antes del 15 de este mes. O sea: 400 mil y pico diarias. Va a estar fácil. Y llama la atención que el Presidente no vea esta falta de solicitudes de la ciudadanía como una clara muestra de que la gente no tiene interés en ello o peor: Que no quieren la consulta. No, señor. Si no lo pide la raza y si se atora en el Congreso (basta el 33% de senadores o diputados que lo soliciten para continuar el proceso, definir la pregunta y mandarla a la Suprema Corte para que autorice), si eso no pasa, él pedirá la consulta, interpretando que nosotros, el pueblo bueno, queremos eso. Ojalá y se le conceda para que a fin de cuentas la Corte le aclare ideas: Lo que pide es ilegal, la ley, la aplicación de la ley no está sujeta a consulta popular y el primero que está obligado a hacerla respetar es él, el Presidente.

A otra cosa: Este lunes, como bien sabe usted, fue el gran estreno de la enorme producción de una telenovela en la que una pareja después de un crimen violento, investiga los hechos y descubre una trama de secretos inconfesables en un mundo de corrupción y falsedades. De gran actualidad con un primerísimo actor y un guión que siempre sorprenderá a la teleaudiencia, se transmitirá de manera muy novedosa, empezando temprano en la mañana, todos los días de lunes a viernes, con un monólogo del actor de mínimo una hora de duración, para seguir a lo largo de cada día y en los fines de semana, durante los que se harán giras para presentaciones en vivo. “Hitazo” seguro, se titula: “Imperio de Mentiras”.