Imaginando el discurso inaugural de Trump

En unos días más, Donald Trump rendirá su protesta y pronunciará su discurso inaugural. No existen patrones de instructivo ni paradigmas del pasado que nos indiquen, de manera inexorable, el formato que tiene dicha alocución inicial.

Lo primero que la irreflexión nos surte es que se trata de un discurso muy importante en la vida del orador que lo dice y en la de su país, pero una introspección más detenida nos indica que no existe, necesariamente, una razón para ello.

Desde luego, pareciera que debiera ser el mejor. Que ya que una nación está estrenando un nuevo presidente, éste se afanara por demostrar que, por lo menos, es un buen orador político. Creo que él mismo supone que el suyo habrá de ser uno de los grandes discursos de la historia de su país, pero ya hemos visto que no es así. En casi ningún país podría decirse que nunca el discurso inaugural ha sido el mejor pronunciado por el respectivo presidente.

Por ejemplo, de entre los discursos famosos en la historia política mexicana mencionaré tres. El más famoso de Plutarco Elías Calles no fue el primero, sino el último que pronunció como presidente. Fue el dicho con motivo de su último informe de gobierno, en septiembre de 1928, al cual se le conoce como “De los caudillos a las instituciones”.

En esta pieza histórica, Calles delinea todo el siglo XX mexicano. Sentencia que la Revolución Mexicana ha rebasado una etapa de caudillismos y que ahora entrará a una era de instituciones. Que estas, y no aquellos, serán el eje rector del poder político mexicano. Y que a ellas tendrán que someterse todos los intereses personales o de grupo que, hasta ese momento, habían enfrentado a los líderes revolucionarios y habían arriesgado el destino de su movimiento.

Por si fuera poco, en ese discurso anuncia la inminente fundación del PRI, con su nombre inicial, el cual habría de convertirse en el partido político más importante de la historia latinoamericana.

También evoco el que pronunció Luis Echeverría en octubre de 1969. Fue pronunciado a los dos o tres días de haber sido “destapado” como candidato presidencial y se le conoce como el “Discurso de las Inconformidades”. Más aún, por eso, al patio donde fue pronunciado en la Secretaría de Gobernación se le conoce como el “patio de las inconformidades”.

Fue una pieza de unos siete minutos pronunciada ante jóvenes universitarios y politécnicos. Su contenido fue una crítica al sistema político mexicano, en lo que tenía de criticable a los ojos de las nuevas generaciones. Su estructura estuvo compuesta por una decena de párrafos donde cada uno comenzaba con la expresión “estoy inconforme”, seguida de la mención de los vicios en los que había ido cayendo no sólo el gobierno de México, sino también la propia sociedad mexicana: La represión, la corrupción, la simulación, la intolerancia, la hipocresía, el egoísmo, la ambición y muchos otros vicios.

Este discurso fue muy bien dicho, aunque no serviría para ganar ningún concurso de oratoria, pero lo verdaderamente trascendente es que tuvo el enorme e insustituible mérito de la oportunidad. En ello hubo talento y visión.

La juventud mexicana de entonces se encontraba a un año después de Tlatelolco. Las heridas todavía sangraban. Ese discurso significaba una mano amiga que tendía, ni más ni menos, el candidato presidencial del PRI. El candidato del sistema considerado por los jóvenes como cruel y perverso. En pocas palabras, el candidato de Díaz Ordaz. Sin embargo, los jóvenes encontraron y tomaron esa mano abierta, se entusiasmaron y se emocionaron, y, con ello, las generaciones mexicanas se reconciliaron o, por lo menos, se serenaron, pero, repito, esos, sus mejores discursos, no fueron sus discursos presidenciales inaugurales.

En otras latitudes, esta regla acontece muy similar a como ha sucedido en México. Sin embargo, tengo una excepción y media. Los dos mejores discursos de Franklin Roosevelt están considerados dentro de los cuatro mejores discursos de la historia política de Estados Unidos. Y uno de ellos fue su discurso inaugural. Se le conoce como “El miedo del miedo” y toma su nombre de la advertencia que hace a su pueblo en el sentido de que a lo único que deberían tenerle miedo es al propio miedo.

La trascendencia política de ese mensaje fue histórica. Con ese discurso se inició la recuperación anímica, económica y política de una nación, en esos momentos, agobiada por la depresión económica, por el hampa y por la desesperanza.

Otra semi-excepción sería el discurso inaugural de John F. Kennedy. No es una oración de gran contenido, pero se hizo famosa por aquella frase de “no preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer por tu país”. Esta se convirtió en una de las frases más conocidas de Kennedy. Sin embargo su discurso más importante lo dijo en la capital alemana y se le conoce como “Yo soy berlinés”.

En fin, creo que el presidente orador no está obligado a llegar a la cúspide de su carrera tribunicia en el primer día de su mandato. No tiene por qué vaciarse en el principio. Lo mejor de una vida, de un matrimonio o de una profesión, no son el bautizo, la boda ni la graduación. El principio no es el fin, y no debemos hacer que lo parezca.

Abogado y político.

w989298@prodigy.net.mx

twitter: @jeromeroapis