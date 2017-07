Ildefonso Guajardo puntual

Como si fuera inglés, muy puntual llegó a su cita con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que conforman Fernando Herrera, Emilio Gamboa, Carlos Puente, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para abordar todo lo relacionado a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El funcionario garantizó que, en la renegociación, el gobierno de México no aceptará nada que implique un comercio administrado o un establecimiento de aranceles. Reveló que la dependencia a su cargo y los legisladores conformarán un grupo de seguimiento para la renegociación del TLCAN, a fin de trabajar de manera coordinada y seguir avanzando en el proceso de consulta con los sectores del país. Por su parte, los coordinadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Dolores Padierna, respectivamente, se comprometieron a que la comisión será plural y que estará muy participativa y atenta a la defensa de los intereses nacionales.

AARÓN IRIZAR LÓPEZ ATAREADO

Muy atareado en este periodo de receso se ha mantenido, en su calidad de delegado del PRI en el estado de Baja California Sur, Aarón Irizar López, quien constantemente visita la entidad para cumplir con la responsabilidad que le encomendó Enrique Ochoa Reza de sacar adelante, y sin divisiones, la renovación de la dirigencia del PRI en el estado, además de trabajar para que el partido recupere la entidad en 2018. Y vaya que el senador por Sinaloa no la tiene fácil, ya que la falta de cohesión le costó al tricolor el gobierno y, a decir del legislador, hasta dejaron de ser oposición. Ante esto, Irizar López señaló que el comienzo de los tiempos electorales en el país, y en Baja California Sur, se acerca y que lo más recomendable es dejar de lado diferencias y avanzar en concordia “porque los opositores y contendientes a vencer están en otros partidos políticos”.

PLAZO

Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside Pablo Escudero, ignoran cómo van las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de ahí que dieran un plazo de 30 días naturales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México les informe del origen y destino de los 115 mil millones de pesos ejercidos, hasta el momento, en el proyecto. Los senadores y diputados emplazaron al titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, a que, en el mismo plazo, el grupo aeroportuario comunique al Congreso los avances físicos-financieros de todos los contratos celebrados hasta la fecha. Estaremos atentos.

A LA LUZ PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Nos comenta el senador Miguel Ángel Chico, puntero en las preferencias electorales en Guanajuato, que su grupo parlamentario, que encabeza Emilio Gamboa, promueve en la Comisión Permanente un punto de acuerdo que demanda a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a presuntas irregularidades y conflictos de interés por parte del secretario de Turismo de la entidad en la adjudicación de diversos contratos de obra de infraestructura, entre los años 2012 y 2014, a favor de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato. No habrá que perder de vista este asunto.

CUALIDADES A CONSIDERAR

No hay duda de que, además de su juventud, el líder del PAN, Ricardo Anaya, tiene otras cualidades, como inteligencia, poder de negociación política y experiencia; recordemos que se ha desempeñado como diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso, como presidente de la Cámara de Diputados y como líder del grupo parlamentario en San Lázaro. Además, Anaya Cortés formó parte del Pacto por México, del que salieron las reformas estructurales. Querido por muchos y odiado por otros, el llamado “joven maravilla” ha hecho un buen trabajo partidista, logrando posicionar a Acción Nacional en las preferencias electorales, pues ni siquiera en 2000 y 2006, cuando el blanquiazul ganó las elecciones presidenciales, gobernaban más entidades como ahora, y aun con la incertidumbre de lo que pase en Coahuila llegará a 2018 con 12 estados bajo su control, que, en conjunto, suman 27.8 millones de ciudadanos, equivalentes, en términos electorales, a 31.3 por ciento del padrón electoral. Quizá por eso, pésele a quien le pese, se perfila como el candidato del PAN rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, de acuerdo con la última encuesta de GEA-ISA. Datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2017 arrojan que al 44% de los encuestados les gustaría que Ricardo Anaya fuera el candidato del PAN, mientras el 26% preferiría que fuera Margarita Zavala; el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aparece en la tercera posición, con el 22 por ciento, mientras que el 7 por ciento aún no se define por algún candidato, y más rezagado aparece Ernesto Ruffo, con el uno por ciento de las preferencias. No habrá que perderlo de vista.