Huachicoleros trisexenales

El robo de combustible a Pemex en un principio, en épocas de Fox lo hacían improvisados rateros coludidos con empleados de la empresa. Estos conocían la ubicación de los ductos y la manera de perforarlos para insertar una manguera, cargaban los tinacos o tanques con el combustible para venderlo en las rancherías con cautela para no ser sorprendidos. Al cabo del tiempo por la indolencia e indiferencia de los funcionarios de Pemex cuándo no, porque les pasaban su comisión, se fue extendiendo y así se fueron tecnificando y multiplicando en al menos 10 estados hasta el día de hoy, en que el crimen organizado ya controla un negro negocio de más de 30 mil millones. Así de grave e incontrolable es el problema que afecta la economía nacional y que prácticamente goza de impunidad. Los ex funcionarios de Pemex de hace 18 años cuando se inició el despojo hoy disfrutan de su pensión sin la menor carga de conciencia.

Los llamados huachicoleros se han multiplicado por cientos y miles. Ya están adscritos a grupos criminales que igual que los manejan y les comparten ganancias, los protegen en caso de que sólo por una rara coincidencia los sorprendan en flagrancia por la policía del lugar o federal con la manguera conectada a la pipa y sean turnados al Ministerio Público por la policía del lugar o federal, (porque el Ejército y la Marina sólo patrullan para inhibir, pero no están autorizados para aprehender), si se da el caso, en el Ministerio Público se apersona un abogado que solicita la liberación del detenido por no tratarse de los delitos relacionados en el artículo 19 de la Constitución y por lo mismo, para su encarcelamiento el Ministerio Público debe acreditar la peligrosidad del sujeto o el riesgo de su fuga. Como tal trabajo requiere de conocimiento jurídico, buen criterio y argumentación clara, el Ministerio Público prefiere dejarlo en libertad para seguir el proceso sin detenido.

Durante el año pasado fueron detenidas mil 947 personas de las cuales, con cifras de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE) sólo mil 202 pasaron al conocimiento de un juez penal y únicamente 176 quedaron en prisión preventiva. Este año, hasta el mes de junio hubo 728 detenidos de los cuales sólo 89 estaban en prisión preventiva y sólo 3 han recibido sentencia. La conclusión es obvia, los que trabajan por su cuenta pueden llegar a ser castigados, los que pertenecen a la organización se salvarán y continuarán activos en el negocio. El imperio del crimen contra Pemex ha sentado sus reales.

Quinientos diputados y 128 senadores han estado informados al día de las pérdidas de la empresa paraestatal que se incrementan para ser pagadas por los ciudadanos con sus impuestos o con más deuda externa. Cierto, las discusiones han sido sobre la gran Reforma Energética que resultó un fiasco y se lamentan los gasolinazos para generar recursos para salvar las finanzas nacionales, pero… ¿quién de ellos se ocupa de involucrarse en la gran tragedia del crecimiento de los huachicoleros?, ninguno quiere ensuciarse los zapatos para visitar las tomas clandestinas o “piquetes” en toda la República que ya suman 10 mil 363, lo que ilustra la dimensión de la vigilancia necesaria y de la red de personas implicadas en las operaciones de sustracción, traslado, venta, mordidas, relaciones con los supervisores y técnicos de Pemex etcétera, etcétera.

Pemex después de tantos años salió con lo que debió haber empezado, que era la caída de compra de sus gasolineros franquiciatarios que se estaban abasteciendo clandestinamente. Ahora dice que ya canceló 102 franquicias, cuando éstas ya no tienen valor porque, al fin de cuentas el gasolinero cambiaría la fachada y dirá que les compra a los nuevos proveedores que están llegando a México, sin perder el negocio de también abastecerse de la red de huachicoleros cuando se pueda. Esa es otra de las oportunidades que ofrece la Reforma Energética al abrir la venta al consumidor a cualquier nueva empresa nacional o extranjera. Lo cierto es que no hay una medida efectiva a la vista, que pueda garantizar la recuperación de Pemex y la erradicación del robo con la operación de una red delictiva tecnificada y preparada contra la ley.

Otro sector afectado ya no sólo por el continuo y creciente robo de la mercancía de sus unidades de carga, son los transportistas, cuya Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se reunió con Andrés Manuel López Obrador al que le plantearon que también el uso del combustible robado en camiones que se prestan a ello, afecta la competencia equitativa, de ahí que tanto la demanda de seguridad en carreteras como la de igualar el costo de los combustibles, evitando los clandestinos, sean ambas de carácter relevante y prioritarios.

Alguna vez las carreteras del país fueron seguras y en buen estado de mantenimiento. Hoy con el fracaso de privatizar el ferrocarril, que dizque iba a reducir la carga pesada por carreteras lo que no ha ocurrido; el tránsito, el riesgo, el costo del deterioro de la infraestructura carretera y la inseguridad por asaltos y la invasión de la oferta de gasolina de los huachicoleros por todos rumbos, han hecho un desastre la comunicación por vía terrestre. Antaño la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas tenía no sólo la responsabilidad de la conservación de carreteras y su buen uso con vigilancia de patrullas. Hoy Comunicaciones no cuida el mantenimiento de las mismas y la Policía Federal con su red de patrullas menos cuida la seguridad. ¡Total un desastre!