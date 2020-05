López Obrador: al diablo con las instituciones

> Independencia financiera del Congreso de la Unión y continuar con sus inviables proyectos, la premisa

Cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial de 2006 se declaró Presidente legítimo, nombró a su gabinete y protestó el cargo en el Zócalo del Distrito Federal.

Como complemento a su presidencia paralela a la de Felipe Calderón, en represalia al fraude electoral, mandó al “diablo las instituciones”. Dio, entonces, un adelanto de lo que haría si alguna vez llegaba a la Presidencia de la República.

A pocos meses de su gobierno arremetió en contra de dos organismos autónomos, sujetos, únicamente, a la vigilancia del Congreso de la Unión. El primero fue el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), al que, en deterioro de sus funciones, se comenzó por disminuirle el presupuesto, con clara dedicatoria contra su director, Gonzalo Hernández Licona.

El argumento presidencial para forzar su renuncia fue que llevaba 14 años en el cargo. Sin embargo, esa circunstancia de colaborar en tres administraciones de diferente color partidario avalaba su conducta como funcionario y con las prendas necesarias para desempeñar el cargo conferido. Lo cierto es que el Coneval, como responsable de medir la pobreza en México, encontró que los resultados en materia de desarrollo social estaban por debajo de las expectativas de la 4T.

El otro organismo autónomo en la mira fue la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Su titular, Guillermo García Alcocer, hubo de renunciar cuando no estuvo de acuerdo con la terna que López Obrador envió para integrar el pleno del Consejo. Con ello se nulificaba a García Alcocer como Presidente de la CRE y podía disponerse, sin obstáculos, del organismo “autónomo.”

Hoy queda a la vista el motivo de esa renuncia: El desastre financiero en Pemex, las pérdidas patrimoniales irreparables y la errática política de producción en contra de los acuerdos de la OPEP. El año pasado, Pemex tuvo pérdidas por 35 mil millones de dólares y este año, se calcula, aumentarán en un 42 por ciento. Bajo ese funesto panorama, García Alcocer resultaba un Presidente incómodo y había necesidad de relevarlo.

Con respecto al sector de la producción, la posición de López Obrador es de abierto signo anti-empresarial. Bajo el argumento de que se acabaron los rescates estatales para beneficiar a los de arriba, se niega a aplicar medidas anticíclicas antes de que la recesión se convierta en depresión y se deteriore más el bienestar de los mexicanos.

Ante esa indiferencia gubernamental, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bajo el liderazgo de Antonio del Valle Perochena, gestionó y obtuvo del BID créditos por 12 mil 500 millones de dólares para beneficio de 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En respuesta a esa operación financiera internacional, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, manifestó su beneplácito al considerar que “cualquier iniciativa que abone a apoyar a las empresas es bienvenida en un momento de necesarios apoyos”. En el mismo sentido se pronunció el canciller Marcelo Ebrard: “Felicitaciones. Muy oportuna iniciativa para proteger nuestra planta productiva y el empleo”.

Iracundo, el presidente López Obrador salió a desmentirlos para dejar en claro que Marcelo Ebrard y Graciela Márquez nada pueden hacer ni decir sin su consentimiento. Aseguró que no estaba de acuerdo ni avalaba ese crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y, en el exceso, de nuevo exhibió su posición anti-empresarial: “No me gusta el modito; no somos florero”.

Antes de mandar al diablo a dos instituciones debió de haber indagado sobre el por qué de la posición de su secretaria de Economía y el funcionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para no quedar de adorno, como florero, ante los empresarios.

La secretaria Graciela Márquez definió, puntualmente, la relación BID-empresarios: “Se trata de un crédito entre organismos privados donde el gobierno no tiene injerencia”, contrario a lo que López Obrador aseguró: “La aceptación de este crédito depende de mi gobierno”.

La afirmación no tiene sustento. El prestamista a la iniciativa de los 12 mil 500 millones de dólares, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, se denomina BID Invest. Forma parte del Grupo Banco Internacional de Desarrollo para apoyar únicamente a entes privados, como lo anunció la secretaria de Economía y el Presidente no entendió.

Distinto es el BID como institución dedicada a proporcionar apoyo técnico y financiero a proyectos de desarrollo en los países de América Latina y el Caribe. Su objeto: Reducir la pobreza y desigualdad de la población en los países más atrasados. Así que nada tiene que hacer el gobierno lopezobradorista para dar su aval entre dos entes con plena capacidad para contratar entre ellos, pero el golpe institucional y anticonstitucional más severo del presidente López Obrador se dio el 23 de abril, cuando anunció su decisión de enviar una iniciativa, a la Cámara de Diputados, para solicitar autorización que le permita cambiar, personal y discrecionalmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

La iniciativa pretende modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: “En caso de que se presenten emergencias económicas, la Secretaría de Hacienda (léase López Obrador) podrá orientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal”.

El texto es un despropósito constitucional y un atentado a la soberanía del Poder Legislativo al pretender arrogarse el Presidente facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Ello quiere decir que el Presidente puede, en todo momento, disponer del presupuesto como se le ocurra: Aumentarlo, modificarlo, disminuirlo, sin intervención de la Representación Nacional.

Si bien es cierto que en este momento se está ante una emergencia sanitaria, también lo es que nadie, ni el Presidente, puede disponer, a su antojo, del tesoro nacional sin intervención de la diputación federal. Precisamente, el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de controlar los excesos del Poder Ejecutivo, sobre todo en la parte que permite el funcionamiento del Estado mexicano: Los recursos públicos.

El aserto no tiene discusión. El artículo 74 de la Carta Magna contiene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal…”. O sea, los diputados son los únicos legitimados constitucionalmente para modificar el presupuesto y así evitar los abusos presidenciales.

Es tanto el interés por entregarle al Presidente esta atribución que este 1 de mayo se citó a la Comisión Permanente para convocar a la diputación federal a sesión extraordinaria con el deliberado propósito de aprobar una iniciativa atentatoria a la Constitución y a la división de poderes.

El objeto de la iniciativa no puede esconderse. El próximo año hay elecciones federales intermedias y existe el temor de que Morena pierda la mayoría legislativa. Queda, entonces, como recurso otorgarle al Presidente facultades omnímodas presupuestarias que le aseguren independencia financiera del Congreso de la Unión y continuar con sus inviables proyectos. Ampliaremos…