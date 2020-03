JUAN SABINES COGOBIERNA EN PUEBLA

En colaboraciones anteriores se hizo mención de las curiosidades y coincidencias que hay entre Chiapas y Puebla, así como la catarata de funcionarios sabinistas que llegaron al gobierno de Miguel Barbosa a las áreas de seguridad en el primer nivel. Destacan Raciel López Salazar y Moisés Grajales Monterrosa.

La herencia sabinista en Puebla tiene su origen en el 2007, cuando el perredista Luis Miguel Barbosa Huerta se desempeñaba como delegado del PRD en Chiapas y Juan Sabines usurpaba la gubernatura del estado.

Por aquél tiempo Chiapas se encontraba en pleno proceso electoral, con 118 presidencias municipales y 40 diputaciones locales en disputa. Barbosa y Sabines abusaron de su condición de repartidores de candidaturas para la integración de los ayuntamientos y del Congreso estatal.

Sabines represor y sin respeto a las instituciones y a los partidos políticos, junto con Barbosa impuso candidatos priistas como perredistas, bajo el ominoso signo del fraude electoral. De los más emblemáticos fue la del subsecretario de Gobierno Ángel Córdova Cordero, quien durante 25 años perteneció al PRI y de repente se convirtió en “líder” de la fracción parlamentaria perredista del Congreso del Estado.

Pero donde quedó de manifiesto el mayor grado de manipulación electoral, fue en las candidaturas a las presidencias municipales de Tuxtla capital y San Cristóbal de Las Casas, con la participación del nefando Manuel Velasco Coello, manipulable y propenso a todo tipo de complicidades desde su “liderazgo” en el partido Verde, empresa y negocio personal de la familia González Torres.

Quedan para el anecdotario político-electoral de Chiapas estas coaliciones. Sin ningún recato llegaba Manuel Velasco a San Cristóbal para levantar la mano del candidato a presidente municipal, Mariano Días Ochoa, abanderado de la coalición PRI-Verde y asegurar: vamos a ganar.

El mismo día y a tan sólo 60 kilómetros de distancia, Manuel Velasco se desplazaba a Tuxtla Gutiérrez y repetía el numerito. Esta vez con el candidato del PRD-Verde, Jaime Valls Esponda, y también asegurar: vamos a ganar. Y lo logró con el apoyo fraudulento de Juan Sabines y Miguel Barbosa. Mariano Díaz y Jaime Valls gobernaron en sus respectivos municipios.

De ese triunvirato cómplice formado por Sabines-Barbosa-Velasco, se dieron los más severos comentarios de cómo se habían concesionado las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales. Desde el PRI, PRD, Convergencia y la propia ciudadanía que señalaba que las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales tuvieron precio cuya subasta se cotizaba según el municipio y el distrito.

Eso explica en parte la inmensa fortuna de Miguel Barbosa, al que se le adjudican diversos bienes, entre ellos la casa del ex presidente Miguel de la Madrid, adquirida, según el gobernador poblano, en 10 millones. Sólo que el perredista Guadalupe Acosta Naranjo le reviró, al demostrarle que un avalúo serio puso en evidencia que la propiedad vale realmente 45 millones de pesos. Esa sola referencia es suficiente para enterrar el falso discurso anticorrupción de Miguel Barbosa.

Seguramente por su inexplicable riqueza a Miguel Barbosa no le interesa que hoy dos de sus más cercanos colaboradores procedan de la rapiña sabinista y el pestilente establo de Manuel Velasco Coello: Raciel López Salazar y Moisés Grajales Monterrosa.

En colaboraciones anteriores se han señalado parte de todas las atrocidades que Raciel López Salazar ha cometido en contra de la procuración de justicia en Chiapas. Las compras fraudulentas sin licitación que a través de su propio Comité de Adquisiciones realizó para llevarse dinero ilícito a los bolsillos y, sobre todo hasta la hoy inexplicable compra de un helicóptero Bell 407, serie 53 931, matrícula XC-L20 pagado dos veces y con un daño patrimonial de 55 millones de pesos para el empobrecido erario Chiapaneco.

Rutilio Escandón ha manifestado reiteradamente su intención de combate a la corrupción y su compromiso con la transparencia. Tiene entonces el gobernador de Chiapas, la obligación de indagar si son dos helicópteros, uno solo o de plano también se desapareció. Las facturas 0427 y 0428, de fecha 13 de mayo de 2010, expedidas por Helicopters of America S. A. de C. V., documentan la compra de ese equipo aéreo.

Pero lo mismo sucede con las facturas 0432 y 0433 de fecha 9 de junio de 2010 que respaldan la compra del mismo helicóptero, sólo que sin la observación de que las segundas facturas sustituyen a las primeras o que realmente se trata de dos helicópteros diferentes.

Aunque han pasado casi 10 años, el delito de peculado todavía no está prescrito. Por disposición del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prescripción se interrumpe cuando todo servidor público ocupa alguno de los cargos a que se refiere el artículo 108 de la misma Carta Magna y que remite a las constituciones locales.

Moisés Grajales Monterrosa secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Puebla también tuvo severas inconsistencias como secretario de Seguridad Pública estatal y municipal en Chiapas. Con un ingreso conjunto de 41 mil pesos con su esposa, en una primera evaluación declaró ahorros por 3 millones 700 mil pesos, un terreno de 500 mil pesos en la localidad de El Jobo y gastos en construcción por un millón 200 mil pesos. Su liquidez decreció un poco cuando adquirió una camioneta Wrangler, de contado, en 500 mil pesos y 2 terrenos en la colonia Hechos no Palabras.

Lo hilarante del patrimonio familiar es que a su esposa se le detectaron ahorros por 2 millones de pesos sobre un sueldo de 9 mil pesos mensuales. Ello quiere decir que para lograr tan abultada cantidad necesitaría 21 años de ahorro y sin gastar un solo peso.

Se le encontró además fauna exótica no declarada: un loro cabeza azul y una guacamaya cabeza roja, en transgresión al artículo 420 del Código Penal Federal. El resultado de dos evaluaciones: No Aprobado.

Juan Sabines también tiene lo suyo. Acusado de violación en el 2001 en agravio de Milagros (se reservan los apellidos), según consta en la averiguación previa 169/CAS-A/2001, fue protegido por Pablo Salazar para no proceder penalmente en su contra. La ruleta de la vida hizo que en el 2011 Juan Sabines ordenara el encarcelamiento de Pablo Salazar y Mariano Herrán.

Sólo que Miguel Barbosa tampoco está exento de delinquir y de cometer actos de corrupción que tanto condena. Durante la campaña a la gubernatura el candidato del PRD, Enrique Cárdenas Sánchez, exigió comprobar el origen de su fortuna. La respuesta fue el silencio. En cualquier país democrático el enriquecimiento inexplicable habría sido suficiente para cancelarle la candidatura.

Por su parte el candidato del PRI, Enrique Dogger Guerrero, y la candidata del PAN Martha Erika Alonso, exigieron al morenista Barbosa exhibir su cédula profesional. Su escudo para no contestar vino del dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, quien en defensa de su jefe aseguró que sería en el debate cuando demostraría su calidad académica.

No lo puedo hacer. El PAN documentó que en 1988 Miguel Barbosa había usurpado profesión cuando como abogado reclamó ilegalmente unos terrenos para su padre en la Sierra Negra de Puebla. Con ello usurpaba profesión y se ubicaba en la hipótesis penal del artículo 258, fracción II, del Código Penal de Puebla.

El PAN tuvo razón. Barbosa ni siquiera había concluido la carrera de abogado, y apenas en noviembre de 2019, de emergencia obtuvo la cédula profesional número 11653251. Ampliaremos…

