López Obrador contra Yunes por reflectores… pero no toca a Barrales; ¿Constitución CDMX, a la basura? 65 millones tirados; Porfirio, Encinas y Mancera, ‘mártires’; consideran otras opciones para comisionado de Atención a Víctimas

HIDROSINA ‘PRESTA’ GASOLINERA A PROTESTA DE LOS 43 DE AYOTZINAPA

De nuevo, la gasolinera de la empresa Hidrosina, de William y Paul Karam Kasaab, frente al Senado, en Insurgentes, se transforma en el foro amistoso para los reclamos más virulentos contra el gobierno federal, ya NO solamente contra el gasolinazo.

Esta vez fue una protesta, el sábado, de cerca de 70 familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con vandalismo light de pintas que seguramente no llegará a denuncia alguna, como el pago de gasolina “sin impuestos” de Gerardo Fernández Noroña con un despachador amable y sin reclamos, pero no sólo eso…

Hidrosina, empresa reforzada con capital del prófugo Javier Duarte, Moisés Mansur y Carlos Cabal Peniche, es el punto favorito para las protestas de Morena de Andrés Manuel López Obrador y de la delegación Benito Juárez de Ricardo Monreal Ávila, ¡y adivinen qué..! Sin que se presente denuncia alguna.

LÓPEZ OBRADOR CONTRA YUNES POR REFLECTORES… PERO NO TOCA A BARRALES

No fue el pez gordo, pero el charal capturado por Miguel Ángel Yunes en Veracruz rompió la “veda” de Andrés Manuel López Obrador a cualquier evento que apague sus reflectores. Peor si se trata de quien lo acusa de recibir dinero del prófugo Javier Duarte de Ochoa.

El líder de Morena arremetió contra la detención del ex gober interino Flavino Ríos por encubrir a Duarte y tráfico de influencias al calificarla de propaganda. ¿Será que también golpeará a Alejandra Barrales y a su coqueteo aliancista con Morena..? Porque el PRD puso una denuncia contra Ríos en PGR.

¿CONSTITUCIÓN CDMX, A LA BASURA? 65 MILLONES TIRADOS; PORFIRIO, ENCINAS Y MANCERA, ‘MÁRTIRES’

Ante la avalancha de controversias contra la Carta de Buenos Dese… perdón, contra la Carta Magna de la CDMX, la pregunta obligada es: ¿El documento es sostenible, serio y constitucionalmente sólido..? o es mejor empezar de nuevo, aun cuando se vayan a la basura 65 millones de pesos erogados en protagonismos y lucimiento político.

Ahora, el Senado de Pablo Escudero se suma a las denuncias, en la Suprema Corte, por invadir facultades del Congreso. Así que Miguel Ángel Mancera tendrá que denunciar que sus “enemigos” están en todas partes, no sólo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Le informamos, en este espacio, de las intervenciones histriónicas de Porfirio Muñoz Ledo y de los alcances utópicos de Alejandro Encinas; pues el ex presidente del PRI y también ex secretario de Educación Pública de José López Portillo tomó de nuevo el micrófono para revirar: “Se trata de la intervención más retrógrada y autoritaria a la vida política del país que la Presidencia de la República no realizaba desde el fraude electoral de 1988”. ¡Salud..!

Santiago Creel Miranda también se sumó al rasgadero de vestiduras y Encinas Rodríguez calificó de “puñalada trapera” las controversias de PGR de Raúl Cervantes, TSJ de Edgar Elías Azar, CNDH de Luis Raúl González, Consejería Jurídica de Presidencia de Humberto Castillejos, Junta de Conciliación, Morena y el Panal, más lo que se acumule esta semana.

Quien se perfila para dar el primer golpe sólido en la SCJN de Luis María Aguilar es el Tribunal Superior de Justicia con argumentos sólidos y jurisprudencia que reventará la intentona por quitar la autonomía al Poder Judicial y contratarlo mediante un Consejo Ciudadano (http://ow.ly/TkRr309Pl7Y).

CONSIDERAN OTRAS OPCIONES PARA COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Con el inminente retiro de Jaime Rochín del Rincón para la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se empiezan a manejar nombres para una contrapropuesta, además de abrir el espectro a otros no registrados en la lista previa.

Entre los considerados están tres doctores; Rubén Vasconcelos, director general de Asesoría Jurídica de la CEAV, actual encargado, y Ricardo Sepúlveda, funcionario de la Segob con amplia trayectoria en derechos humanos.

Igualmente, Julieta Morales, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, y como plan B, al tratar que la proponga Miguel Osorio Chong (ya que es titular de la Unidad de Derechos Humanos de Gobernación), está Patricia Colchero Aragonés, cercana colaboradora de Emilio Álvarez Icaza, candidato presidencial “independiente”.

Destacan los colectivos de víctimas la importancia de proponer un perfil litigante que domine el nuevo Sistema de Justicia Penal, que es la mayor actividad requerida por las víctimas y, por supuesto, la asesoría jurídica federal como columna vertebral de la CEAV.

