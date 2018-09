Hay que salvar al Ejército en peligro

Quienes, a lo largo de la vida, hemos visto a nuestras Fuerzas Armadas como una reserva nacional que hay que atesorar hemos sentido una especie de temor o, por lo menos, inquietud al pensar lo que el futuro le puede deparar no a partir de su pasado incuestionable, sino a consecuencia de su presente no buscado por ellas, pero no inmunizadas ante ello.

Cierto día, mis inteligentes alumnos de la materia constitucional hicieron, conmigo, un ejercicio práctico sobre ciertos casos que a diario ocurren con las Fuerzas Armadas. La conclusión no pudo ser más inquietante. Una vez sorteados, un bando de alumnos acusaba al Ejército, mientras otro lo defendía. La controversia se centraba en la resolución de si las Fuerzas Armadas se han apegado, en los tiempos recientes, al imperativo constitucional.

El desenlace fue en sentido negativo. La primera parte resolvió que su actuación reciente se ha hecho al amparo de una competencia, por lo menos dudosa, para ser amables, pero lo grave es que en materia de atribuciones oficiales, las dudosas no sirven para nada. La competencia debe ser expresa, clara y precisa. Todo dispositivo competencial que sea insinuado, oscuro y vago se tiene por inexistente.

Al final de cuentas será una Suprema Corte la que habrá de decidir sobre estas imprecisiones. Digo que “una” Suprema Corte porque quizá no sea esta, sino la del 2030 o la del 2040, integradas quién sabe por cuáles ministros que hoy tan sólo tienen 30 o 35 años de edad.

Sin embargo, la segunda parte es peor. Esto tiene que ver con respetos garantistas constitucionales, y ya no sólo con aspectos orgánicos competenciales. Una autoridad puede estar investida de la más clara competencia y, sin embargo, actuar en vulneración a las garantías constitucionales. La existencia de la competencia no purga todas las actuaciones, aunque, a la inversa, la falta de competencia es, en sí, una vulneración constitucional.

En esa aula que he mencionado platicamos de retenes, de investigación, de aprehensiones, de enfrentamientos y hasta de decesos. Fue un ejercicio exclusivamente jurídico donde no se analizó si existía una razón de Estado o una conveniencia nacional. Tan sólo se analizó si existía ley o no.

Desde luego, con todo realismo, también se habló de los diversos “trucos” legaloides que pudieran utilizarse para proveer con cierta apariencia de legalidad. Quienes hemos dedicado media vida profesional al Ministerio Público sabemos mucho de esos trucos, e incluso muchos de ellos los hemos inventado nosotros durante nuestro tiempo. El problema es que los trucos funcionan si son excepcionales, si son confidenciales y si son convencionales, pero no sirven, históricamente, si son habituales, escandalosos o extraordinarios.

Quizá por eso, de manera sutil, muchos altos mandos militares y nobles amigos del Ejército hemos rogado por la expedición de una normatividad que les surta basamento y, por lo tanto, protección, pero no se adivina que este camino legislativo vaya a transitarse en el corto plazo.

Se ha esgrimido la argumentación del cumplimiento de las órdenes superiores, pero esas órdenes, por muy superiores que sean, no son superiores a las órdenes de la Constitución. Además, el que dio las órdenes ya no estará para defender a sus ordenados cuando el problema “tronara” dentro de varios sexenios. Más aún, ya no estará ni su sucesor, con el cual pudieran “arreglarse” en lo político, sino un gobierno integrado también por actuales jóvenes que hoy todavía no adivinamos como nuestros futuros gobernantes.

Las graves insinuaciones políticas de la historia futura han sido muy claras. Como todos los años, recién se realizaron honores anuales para los mártires de Tlatelolco. Esta bofetada al Ejército es mayor que las del candidato Luis Echeverría y las del secretario Ernesto Zedillo. Y Humans Rights Watch siempre amenaza con la embestida internacional.

Por eso, los que lo respetamos, salvemos al Ejército.

